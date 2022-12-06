《神州經脈》江澤民追悼大會舉行 美歐研對華鋼鋁徵新稅 A場升

內地進一步放寬疫情防控措施，北京首都機場及大興機場宣布進入航站樓可不查驗核酸證明，北京餐飲行業協會提示餐飲企業有序恢復堂食；蘇州市各大汽車客運站進出站不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼；河南鄭州多家工廠有序復工復產。

（資料圖片）



防控持續優化，加上晶片股迎來監管利好消息，不過保險、地產等權重板塊顯著回吐，拖累大市保持窄幅波動，滬綜指全日升0.02%，報3212.53點守住三千二，深成指升0.67%，創業板指漲0.68%。



兩市全日成交9982億元（人民幣．下同），穿萬億關口，按日減少5.4%，前國家主席江澤民的追悼大會周二（6日）早上舉行，A股因默哀活動停市3分鐘，交易秩序未見影響。



今日新聞精選



1. 江澤民追悼大會在北京人民大會堂隆重舉行，上午10時，全國人民默哀3分鐘，國家主席習近平致悼詞表示，「我們愛戴江澤民同志，懷念江澤民同志，是因為他把畢生心血和精力都獻給了中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身。」他表示，江澤民領導中國加入世貿，實現港澳順利回歸。習近平發表悼詞時回顧江澤民生平，提到1989年春夏之交發生嚴重政治風波，時任上海市委書記江澤民堅決擁護和執行中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，有力維護上海穩定。1989年6月，江澤民當選為中共中央總書記，同年11月擔任中央軍委會主席，形成以江澤民和核心的第三代中央領導集體。悼詞稱，江澤民擔任黨和軍隊主要領導職務之際，國家正面臨外有壓力、內有困難的嚴重時刻，可謂臨危受命。他引述江澤民曾堅定表明為了黨和人民的事業，一定鞠躬盡瘁、死而後已。



2. 外電報道，美國與歐盟考慮對中國生產的鋼鐵與鋁材徵收新關稅，作為應對碳排放與全球產能過剩的問題，這是一種創新的做法，因為加徵關稅以往均出現在貿易爭端中。據《彭博》引述消息人士稱，美國貿易代表（USTR）戴琪於10月底向歐盟同等級官員提出有關建議，是根據美國與歐盟去年達成共同應對中國這個主要碳排放國的協議下提出，但雙方只是初步討論構思，亦不大可能在明年底前落實有關建議。同時，美國方面也未決定如何提出新關稅，考慮選項包括引用232條款。這項關稅計劃可能會導致中美之間的嫌隙加深，尤其在此時兩國已承諾合作對抗氣候變遷。在北京，外交部發言人毛寧對此表示，中方一貫反對違反世貿規則，單方面非法加徵關稅，這不利於任何一方。此外，早前有傳美國商務部可能最早於周二將內地存儲芯片製造商--長江存儲（YMTC）及十多家中國企業，被美國列入實體清單。不過，據《彭博》引述消息人士指，北京已開始配合美國當局的努力，以確保美國的技術不被用於中國的軍事，因此預計美國一方不會有消息宣布。



3. 內地新冠疫情連續第八日回落，周一（5日）全國新增本土確診及無症狀感染合計27847宗，按日再減6.3%。一線城市廣州市率先放鬆防疫管控後，本土新增病例持續下降。廣東省衛健委通報，廣州市12月5日新增本土新冠確診病例1109例，新增無症狀感染者2262例，合計實際新增陽性3371例，較前一日續降約24%，為連續第14日走低。此外，深圳市當日新增確診病例131例、無症狀感染者92例，合計陽性223例，較前一日的247例減少一成，終結連續升勢。國務院聯防聯控機制特邀專家、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長童朝暉表示，臨床觀察發現，奧密克戎的致病力明顯減弱，導致肺炎等危重症的比例以及住院率和病死率，比流感還低。因應防控新形勢，北京、上海相繼優化核酸檢測查驗措施，海南海口即日起對省外來（返）海口人員不再實施分類管控，建議民眾抵達海口後開展3天自我健康監測。



4. 經濟數據反映美國通脹壓力仍未減退，投資者觀望在通脹壓力下，聯儲局可能繼續執行鷹派政策，進一步造成美股周一被拋售，美元上揚。人民幣中間價五連漲至半個月新高；即期匯率（CNY）周二早上開42點子，全日挫448點，收報7.0009，止步五連揚，暫時脫離近三個月高位。交易員稱，國內防疫政策持續放鬆，市場看好人民幣的情緒仍不減，但美聯儲加息預期變化也持續擾動市場，短期人民幣料延續震盪偏升走勢。馬來亞銀行最新觀點認為，中國重新開放政策不太可能掉頭，任何調整都是買入人民幣是機會，本輪人民幣反彈目標6.8。興業研究最新觀點稱，本輪人民幣反彈有望持續一到三個月，從前兩輪經驗看，最大反彈幅度在4%以上。另據官媒《證券時報》發表評論文章稱，隨著人民幣匯率彈性的不斷增強，企業等市場主體抵御匯率波動風險的能力愈發重要。面對匯率高波動時代，市場主體要樹立「風險中性」意識，控制好貨幣錯配和匯率風險敞口。



5. 內房債務問題積重難返，陽光城(深:000671)發布最新公告，截至目前，公司及控股子公司擔保實際發生金額為738.47億元，超過最近一期經審計合併報表歸屬母公司淨資產100%，對資產負債率超過70%的單位擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產50%。此外，早前網傳廈門島外放開限購，外地戶口買房不需要提供其他材料；廈門戶口可購買多套、單身人士可購買兩套。不過廈門市房地產業協會隨後澄清稱，當地限購政策未做重大調整。另據《上證報》報道，融創房地產集團已向債券持有人發布了境內債重組方案，以期獲得債券持有人的同意。具體投票期為12月6日至9日，這意味著該重組方案能否獲得通過最快將於12月9日揭曉。報道指，針對不同的債券情況，融創提出了不同的展期方案：已經到期的境內債債券展期時間由3.75年下降至3年，尚未到期的境內債債券展期時間從4.5年降至4年。同時，公司計劃對全部債券持有人先支付本金的3%，並將於2023年支付。



6. 據CNBC報道，蘋果公司據報正與印度官員進行磋商，計劃將部分iPad的生產，由中國轉移到印度。報道指，由於中美關係惡化，加上內地嚴厲的新冠防控措施干擾供應鏈，蘋果已與印度官員討論在當地設立iPad製造廠事宜。不過蘋果仍在評估有關可能性，目前尚未制定具體計劃。消息指，印度對製造iPad等高度複雜設備的專業知識及人才的缺乏，或會減慢進度。《華爾街日報》早前報道，蘋果正積極尋求將生產從中國轉移至亞洲其他國家，包括印度和越南。蘋果11月初就曾警告，由於中國因疫情的封鎖，iPhone發貨將被推遲。



7. 今年新增專項債發行明顯前置，根據財政部和中國債券網披露信息統計，截至12月5日，年內新增專項債發行規模達40312.17億元。其中，5000多億元專項債地方結存限額也已基本發行完畢，今年地方債發行已入尾聲。按照今年的安排，2022年專項債新增額度為3.65萬億元，疊加新增專項債限額5000億元，以及2021年結轉2022年使用的近1萬億元，預計2022年專項債實際使用資金約為5萬億元。據《上海證券報》引述巨豐金融研究院院長朱振鑫表示，今年專項債是基建是很重要的資金來源。明年預計還會增加，可能達到5萬億元以上，如果有需要預計還會像今年一樣追加。目前來看，專項債撬動投資效果明顯。國家統計局最新數據顯示，前10個月，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長5.8%。其中，計劃總投資億元及以上大項目完成投資同比增長12.2%，增速比前三季度加快0.4個百分點。



8. 上月出現空前的抗議活動後，中國防疫限制措施略為鬆綁，但對國際旅客的核酸檢測與隔離措施仍然相當嚴格。顧問公司Oliver Wyman周二公布的一項研究顯示，超過半數（51%）中國民眾表示，即使周三（7日）邊境重新開放，他們也會推遲出國旅行，時間從幾個月到一年多不等，這表明消費要從新冠防疫措施中復甦仍需時日。在對中國4000名消費者進行的調查中，表示將推遲旅行的受訪者最大的顧慮就是擔心染疫，其次是擔心國內再入境的指引生變。內地嚴格執行動態清零政策對經濟造成嚴重影響，預計很快就會重新調整，不過分析人士警告說，任何重新開放都將是坎坷而複雜的。多達83%的中國高管在回覆這項調查時表示，消費者信心的恢復還有很長的路要走，這將在未來一年影響他們的中國業務。此外，港大微生物學系團隊與廈門大學及萬泰生物(滬:603392)合作開發的噴鼻式新冠疫苗，已獲得內地當局批准緊急使用。港大團隊表示，萬泰生物目標於在未來6個月內生產2億劑疫苗。該疫苗每人只需接種一劑。

撰文：經濟通中國組

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