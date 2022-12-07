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碧桂園再配股抽水股價插一成　趁機買入值博嗎？

07/12/2022

　　近期大市反覆向好，內房受中央連番出招支持融資下，股價亦水漲船高，其中碧桂園(02007)又再趁高配股「抽水」，這次已是公司4個月內第三度配股，是次折讓近15%，集資逾47億元，今日(7日)半日跌約一成，暫仍守穩配股價，有分析指碧桂園成功配股，證明市場覺得其仍具投資價值，可趁其股價下挫買入短炒。不過，內地樓市仍低迷，市場仍在觀望何時復甦，如打算買入內房長揸就要小心。

 

(碧桂園網頁集團宣傳片截圖)

 

折讓近15%配股籌逾47億還債　上月銷售同比跌37%

 

　　碧桂園今日協議透過配售代理瑞銀集團，擬向不少於6名獨立承配人發行17.8億股，佔擴大股本6.44%，每股作價2.7元，比上日收市價折讓14.83%，淨籌不少於47.411億元，用於為現有境外債項進行再融資和一般營運資金。配售完成後，碧桂園聯席主席及執董楊惠妍持有公司股權由56.23%攤薄至52.61%。另值得一提，公司上月中才配售14.63億股淨籌38.7億元，作價2.68元，較前收市價折讓17.8%。

 

　　此外，碧桂園公布，連同合營公司和聯營公司在內，11月歸屬股東權益的銷售金額約260.1億元人民幣，比去年同期減少約37.09%。歸屬股東權益的銷售建築面積約322萬平方米，比去年同期減少約39.36%。

 

熊麗萍：成功配股反映價值獲市場肯定　碧桂園2.8元可買


　　今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍。她指出，雖然配股通常市場都會覺得負面，但現時環境有內房能成功配股，反映市場仍肯定其價值，而配股令其有資金還債還息，故應算中性偏好。但需留意，碧桂園4個月內第3次配股，近兩次集資都不少，股份數量無疑多了，造成攤薄影響，對股東來說不利，但長線來看如果公司不能成功集資，無力還債還息，沒有發展機會，影響恐更大，因此有公司如果也想配股但不成功就要小心。

 

　　熊麗萍續指，碧桂園之前曾經兩次配股，股價都可以再上升，如果看好內房，每逢配股令股價下挫可藉機買入。碧桂園料可守穩配股價，如守穩更值博，2.7至2.8元可考慮買入，但要控制注碼，如跌穿配股價甚至跌穿早前低位2.5元就要沽出。不過，內房股政策及自身消息多多，尤其需解決債務問題的，股價會十分波動，提供足夠波幅下暫只宜短炒，如想長揸反不需急於吸納。

 

匯證：若四大行貸款助還境外債　碧桂園將顯著受惠

 

　　另方面，近日市傳內地監管機構要求四大行要在本周六(10日)前為部分內房提供離岸貸款以償還其境外債務，匯證發表報告指，此舉可視為突破，消除板塊相關重大風險，料具質素的民企內房如碧桂園會顯著受惠，重申「買入」評級，另亦偏好雅居樂(03383)，基於其與碧桂園一樣，過往有強大償債紀錄，而旭輝(00884)意外地獲支持，或會激發市場投資興趣。匯證又相信受惠房企名單會持續擴大，且正面地推動債券市場價格重估趨勢，對板塊而言有間接正面影響。不過，雖對近期內房寬鬆措施感鼓舞，大幅降低板塊風險，但相信市場信心需時復甦。

 

銀行累計為內房提供3.1萬億授信　標普料不足以扭轉房價跌勢

 

　　內地以金融支持房地產「16條」發布後，多家商業銀行為房地產企業提供大額授信，官媒《中證報》統計，截至昨日(6日)已有逾80家房企與商業銀行簽署戰略合作協議，總意向授信額度達3.1萬億元人民幣，當中碧桂園、萬科(02202)、龍湖(00960)、美的置業(03990)等頭部優質房企獲較多銀行支持，目前碧桂園集團授信額度超1500億元人民幣，另有6家銀行給予萬科超3000億元人民幣授信額度，而龍湖是合作銀行數量最多的民營房企。


　　不過，標普分析師發表報告指，中資銀行授信對象可能會有選擇性，實力較強的開發商將獲優待，預料有關融資不足以扭轉中國房價的跌勢，儘管防疫限制措施解除將有助樓市回暖，但近期出台的地產新政尚未提振購房者信心，預料住宅銷售和房價明年可能下跌多達8%。匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華也表示，對內房板塊看法審慎，儘管現時有政策支持等有利因素，但已違約的內房其總負債數量不少，將對整個板塊構成壓力，現時會再觀望政策發展，預期未來數月內房銷售將會比較困難。

 
野村：市場焦點轉至樓市何時復甦　國企內房銷售亦走弱


　　另外，野村近日發表報告指，對房地產發展商有利的政策環境已逐漸被市場消化，「三支箭」對支持住房需求僅能產生相當間接和有限的影響，市場焦點轉至內地樓市銷售何時復甦。預計在12月初的中央經濟工作會議後，需求側政策寬鬆將更加明朗，料內地將在未來幾周內取消目前對房地產市場的行政限制，但不會引入全面的需求刺激措施，意味內房銷售復甦可能需要一個漸進和緩慢的過程，對行業基本面保持謹慎，預期銷售將在明年第二季開始恢復正增長。而內地民企發展商表現仍然相當疲弱，但國企發展商的銷售表現亦開始走弱，即使是表現最好的華潤置業(01109)11月的房地產銷售按年僅增長9%。

 

　　中國海外(00688)銷售表現同樣疲弱，集團公布11月合約物業銷售約241.11億元人民幣，按年下跌11.5%；已售樓面面積約為121.45萬平方米，按年跌12.4%。今年1至11月，中國海外系列公司累計合約物業銷售金額約2567.06億元人民幣，已售樓面面積約1189.66萬平方米，分別按年跌22.1%及28.4%。

 

　　碧桂園半日跌9.78%收報2.86元，成交22.75億元。其他內房股尤其近日累積升幅不小的民企內房亦借勢回吐，龍湖跌6.71%報24.35元，雅居樂跌2.77%報2.81元，旭輝跌1.97%報1.49元，富力地產(02777)跌5.78%報2.12元，寶龍地產(01238)跌5.1%報1.49元，潤地跌2.07%報33.15元，中海外跌2.64%報20.3元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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