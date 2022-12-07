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熊麗萍：碧桂園配股屬中性偏好消息　若守穩配股價可買入

07/12/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監　熊麗萍


　　碧桂園(02007)四個月內第三度配股，是次折讓近15%，集資逾47億元，三次累計集資金額逾140億元。內房正值旺市，龍頭配股對行業氣氛影響有多大？投資者應如何應對？連帶物管股自十月底起大幅反彈，碧桂園服務(06098)反彈幅度更達兩倍以上，現在追入物管股仍夠值博率嗎？北水近日鍾情快手(01024)、美團(03690)等大型科技股，惟快手自低位反彈幅度已近一倍，如欲部署科大型科技股的話，應參考甚麼指標？

 

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