熊麗萍：碧桂園配股屬中性偏好消息 若守穩配股價可買入

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍





碧桂園(02007)四個月內第三度配股，是次折讓近15%，集資逾47億元，三次累計集資金額逾140億元。內房正值旺市，龍頭配股對行業氣氛影響有多大？投資者應如何應對？連帶物管股自十月底起大幅反彈，碧桂園服務(06098)反彈幅度更達兩倍以上，現在追入物管股仍夠值博率嗎？北水近日鍾情快手(01024)、美團(03690)等大型科技股，惟快手自低位反彈幅度已近一倍，如欲部署科大型科技股的話，應參考甚麼指標？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情