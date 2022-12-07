  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指整固後向上機會大 比亞迪215元阻力大分注買

07/12/2022

　　恒生指數半日收報19336，跌181點或0.93%，主板成交934.84億元。恒生中國企業指數報6614，跌91點或1.36%。恒生科技指數報4156，跌81點或1.92%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報310.6元，跌3.4元或1.08%，成交45.44億元；美團收報172.8元，跌1.5元或0.86%，成交38.42億元；阿里巴巴-SW收報89.85元，跌2.8元或3.02%，成交33.17億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。


　　康師傅控股(00322)逆市收升5.44%，報13.18元，該股成交約696萬股，涉資8927萬元，盤中高見13.18元，最低見12.3元。另外，石藥集團(01093)跌8.33%，收報8.69元；網易(09999)跌5.63%，收報107.2元；龍湖(00960)跌5.58%，收報24.55元。

 

比亞迪正洽談參與智利鋰礦項目及尋求開採合約。(比亞迪網頁截圖)

 

連敬涵：比亞迪先追入  回落再加注

 

　　恒指本周突破並企穩19000後，連日受制於19500。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指整固後繼續向上機會較大，因為近期除了美股受加息預期影響之外，並無太大利淡因素，內地近期不斷有救市好消息，料整固消化近期升幅後，繼續尋頂機會大。


　　比亞迪(01211)升破50天線後走勢向好，但股神巴菲特減持因素令投資者進退兩難，連敬涵指比亞迪股價受股神減持影響，減持消息一出，股價必然會下跌，未知下次減持在何時下，現時追入會有一定風險，謹慎投資者可待減持消息公布後低撈。他補充，目前比亞迪的熊證重貨區位於約215元水平，預計214至215元會有一定阻力。


　　據《彭博社》報道，比亞迪執行副總裁李柯指，公司正洽談參與智利鋰礦項目及尋求開採合約，連敬涵指消息必然對公司有利，保障鋰礦供應亦能有效穩定生產。但股價始終受減持消息拖累，建議投資者若只有一注，可待股價回落後再入手；若能夠分注，現時先入手無妨，回落後再溝貨亦可。

 

比亞迪洽談智利鋰礦，今早股價升近7%創逾兩個月高。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02007

碧桂園

2.860

異動股

09926

康方生物－Ｂ

38.650

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

49.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02007 碧桂園
  • 2.870
  • 09926 康方生物－Ｂ
  • 38.450
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 48.950
  • 01833 平安好醫生
  • 31.200
  • 00241 阿里健康
  • 9.490
股份推介
  • 00408 葉氏化工集團
  • 3.130
  • 目標︰$3.46
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.700
  • 目標︰$4.00
  • 02233 西部水泥
  • 0.910
  • 目標︰$1.07
  • 01929 周大福
  • 15.560
  • 目標︰$17.00
  • 06690 海爾智家
  • 26.150
  • 目標︰$27.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.350
  • 00700 騰訊控股
  • 316.800
  • 00388 香港交易所
  • 336.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.390
  • 00005 滙豐控股
  • 47.250
報章貼士
  • 00580 賽晶科技
  • 1.790
  • 目標︰--
  • 02313 申洲國際
  • 80.900
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 460.800
  • 目標︰$500.00
熱炒概念股
即時重點新聞

07/12/2022 11:14  【聚焦數據】11月美元計出口跌8.7%進口跌10.6%均大遜

07/12/2022 10:37  【政策風向】中央政治局:優化疫情防控，明年財政政策要加力提效

07/12/2022 11:01  政府擬提高亂拋垃圾罰款至三千元，店舖阻街擬罰六千元

07/12/2022 10:27  《新股上市》傳安踏擬將Amer Sports上市，集資78億

07/12/2022 09:47  《異動股》康方生物飆21%，授標靶藥獨家許可最多賺50億美元

07/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒３６億元，買盈富沽美團

07/12/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】匯證升港交所目標至３９８，大華繼顯升舜宇至買入

07/12/2022 13:17  《財資快訊》美電軟報７﹒７８４０，美元兌人幣跌報６﹒９８５０

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

碧桂園再配股抽水股價插一成　可趁機買入短炒？
人氣文章

新聞>財經熱話

【油價續跌】靜待油價展開新一波升浪　油股宜趁低吸納？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指整固後向上機會大 比亞迪215元阻力大分注買
品味生活
生活
人氣文章

2022健康同行夥伴大獎

中移動保障疫情期間通訊流通 為醫護人員免費提供數據流量
人氣文章

時事要聞

中一縮班44校少46班 沙田重災 另11校僅開2班瀕殺校
人氣文章

娛樂情報

與男友分隔兩地感情佳 蔡卓妍拍拖5年為生BB會盡力
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

結婚半年就想分開，是因誤會而結合、了解而分開？還是雙方根本不曾了解過，有的只是感情的衝動？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

女人哪些日子最想愛愛？點解30歲後會踏入「狼虎之年」突然大食？是荷爾蒙作祟？陰道乾澀椰子油可作潤滑劑？
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：投資藝術品不能太感情用事？短炒忌買哪些作品？持畫多久放售才恰當？近期拍品焦點：Morandi、Andy Warhol、朱德群作品成交
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中大研AI分析「眼底相」 測阿茲海默症84%準
人氣文章
一飲水就尿頻？原因有好多！腎虧、尿崩症、脾腎兩虛都有影響！針灸加艾灸，腎虧尿頻一take搞掂
人氣文章
冷鋒殺到 | 氣溫急降13度！多日分區溫度最低只有10、11度！凍到幾時？即睇你住嗰區幾凍！（附氣溫預報、3大保暖貼士）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/12/2022 13:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/12/2022 13:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/12/2022 13:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/12/2022 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/12/2022
碧桂園再配股抽水股價插一成　可趁機買入短炒？
人氣文章財經熱話07/12/2022
【油價續跌】靜待油價展開新一波升浪　油股宜趁低吸納？
人氣文章財經熱話07/12/2022
《午市前瞻》恒指整固後向上機會大 比亞迪215元阻力大分注買
人氣文章大行報告07/12/2022
【大行炒D乜】匯證升港交所目標至$398　麥格理熊看平保$27
人氣文章開市Good Morning07/12/2022
熊麗萍：碧桂園配股屬中性偏好消息　若守穩配股價可買入
人氣文章中國故事06/12/2022
《神州經脈》江澤民追悼大會舉行　美歐研對華鋼鋁徵新稅　A場升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金