《午市前瞻》恒指整固後向上機會大 比亞迪215元阻力大分注買

恒生指數半日收報19336，跌181點或0.93%，主板成交934.84億元。恒生中國企業指數報6614，跌91點或1.36%。恒生科技指數報4156，跌81點或1.92%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報310.6元，跌3.4元或1.08%，成交45.44億元；美團收報172.8元，跌1.5元或0.86%，成交38.42億元；阿里巴巴-SW收報89.85元，跌2.8元或3.02%，成交33.17億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。



康師傅控股(00322)逆市收升5.44%，報13.18元，該股成交約696萬股，涉資8927萬元，盤中高見13.18元，最低見12.3元。另外，石藥集團(01093)跌8.33%，收報8.69元；網易(09999)跌5.63%，收報107.2元；龍湖(00960)跌5.58%，收報24.55元。

比亞迪正洽談參與智利鋰礦項目及尋求開採合約。(比亞迪網頁截圖)

連敬涵：比亞迪先追入 回落再加注

恒指本周突破並企穩19000後，連日受制於19500。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指整固後繼續向上機會較大，因為近期除了美股受加息預期影響之外，並無太大利淡因素，內地近期不斷有救市好消息，料整固消化近期升幅後，繼續尋頂機會大。



比亞迪(01211)升破50天線後走勢向好，但股神巴菲特減持因素令投資者進退兩難，連敬涵指比亞迪股價受股神減持影響，減持消息一出，股價必然會下跌，未知下次減持在何時下，現時追入會有一定風險，謹慎投資者可待減持消息公布後低撈。他補充，目前比亞迪的熊證重貨區位於約215元水平，預計214至215元會有一定阻力。



據《彭博社》報道，比亞迪執行副總裁李柯指，公司正洽談參與智利鋰礦項目及尋求開採合約，連敬涵指消息必然對公司有利，保障鋰礦供應亦能有效穩定生產。但股價始終受減持消息拖累，建議投資者若只有一注，可待股價回落後再入手；若能夠分注，現時先入手無妨，回落後再溝貨亦可。

比亞迪洽談智利鋰礦，今早股價升近7%創逾兩個月高。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通通訊社市場組



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