內地防疫新十條出台機票搜索量飆升 中資航空股逆市造好仍可吼？

內地一如早前所傳於今日(7日)宣布十條新的新冠肺炎防控措施，惟午後大部分近日熱炒內地復常的股份包括濠賭股及餐飲股都由升轉跌，大市亦急速下挫，只有中資航空股仍堅挺，已連升3日，可能與措施出台後，旅遊平台機票搜索量飆升有關，加上11月內地出入境旅客量激增，多家航空公司擬增開多條航線，另國際油價連日急跌亦利好航空股。再者，近日有多家券商唱好行業將迎來復甦，指航空公司已屆價值重估時候，未知其股價升勢能否持續呢？

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優化防疫新十條今出台 同程：機票搜索量飆逾4倍

國務院聯防聯控機制今日宣布十條新的新冠肺炎防控措施，作為11月公布的優化防疫20條的補充措施，提出不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。中共中央政治局昨日(6日)由中共總書記習近平主持召開會議，會議亦提到要優化疫情防控措施。此外，官媒《新華社》發布評論文章指最困難的時期已經走過，現在奧密克戎病毒致病力在減弱，中國的應對能力在增強，為持續優化完善防控舉措奠定了基礎，提供了條件。

新十條出台後，同程旅行(00780)平台大交通綜合搜索量快速上漲，機票瞬時搜索量較前日同一時段上漲438%，攜程(09961)平台上的機票瞬時搜索量亦猛增160%，其中春節前夕(臘月二十五-除夕)的機票搜索量暴漲至3年以來最高點。另攜程表示，截至今日12時，本周內2023年出行搜索熱度較去年同期(2021年搜索2022年)上漲超過900%。在今日上午發布元旦假期安排後的兩小時內，攜程機票、酒店產品搜索量環比前一日同時段增長分別達到6倍與7倍。

另於12月4日至5日，「航班管家」平台機票搜索量按月增超3.2倍，其中最熱門的城市為海南三亞，近期入港機票預訂量增3.3倍。而據《上海證券報》從飛豬平台了解，截至12月5日，重慶、鄭州、濟南、上海及杭州等熱門城市的出港機票預訂量按周翻倍增長。機票搜索量和預訂量激增也推動機票價格上升。同程旅行數據顯示，過去一周機票平均價格按周上漲30%達到750元人民幣，比今年國慶黃金周平均價格上漲約16%。

11月出入境旅客量同比增逾倍 國航南航擬增多條國際航線



近期在防疫政策持續優化下，旅客出行的需求和信心逐步增加。「航旅縱橫」數據顯示，11月國內航空公司的出入境旅客量超26.5萬人次，環比增長約18%，同比增長近110%。近日多家航空公司相繼發布12月國際航班開通或恢復運行的消息，如國航(00753)(滬：601111)新開或復航北京至約翰內斯堡、重慶至迪拜等多條國際航線，又計劃新開或復航重慶至胡志明市、天津至東京成田等航線。自12月1日起，南航(01055)(滬：600029)也計劃增加多條國際及地區航線。另冬春航季(2022年10月30日至2023年3月25日)，國航和南航分別計劃執行52條、42條航班，環比上一個夏秋航季(3月27日至10月29日)國際航線數量大幅增加。



首創證券發表研報指，供給端來看，短期相關補貼、支持政策支撐航空業發展，而冬春航季換班計劃數量較疫情前增長，航司擴大運力為航線恢復奠定基礎。需求端來看，防疫措施的調整呈現政策利好因素，航空需求拉升在望，當前國內航線修復情況良好，國際航線亦有望在防疫政策調整後反彈，給予行業「看好」評級。光大證券則指，隨著新冠疫苗及治療技術不斷推進，未來兩年航空客運需求必將逐步恢復，相關公司價值重估是確定性事件。

摩通：憧憬中國重開旅遊復甦 升三大航空股目標價



摩通早前發表報告指，市場對中國重開邊境的樂觀情緒愈來愈強烈，內地冬春航班顯示呈現恢復趨勢，國際航班將在未來6個月內翻倍，而國內航班將保持平穩。考慮到第三季業績和對旅遊復甦的最新看法，維持內地三大航空股「增持」評級，國航目標價由7.4元升至7.6元，東航(00670)(滬：600115)由3.6元升至3.8元，南航由5.5元升至5.6元。不過，仍傾向於內地機場多於航空公司，因為前者的資產負債表和商業模式更加健康，更多是由跨境旅行推動，內地航空公司則更著重政策支持，包括對內地業務的補貼，股份方面首選北京首都機場(00694)及國航。

不過，瑞信指，在重新開放的憧憬下，內地航空股今年表現具韌性，預計在冬季流感季節和3月初的兩會後可能會進一步放寬相關政策，相信現價已反映短期利好因素，調低內地三大航空股目標價，國航由6.4元降至5.5元，維持「中性」評級；東航由3.7元降至2.8元，南航由5.5元降至4.1元，評級均由「跑贏大市」降至「中性」。

國際油價再跌逾3%連跌三日 跌至近一年低位

另要留意，燃油成本是航空公司最主要的成本支出之一，國際油價大幅波動將對航油價格和燃油附加費收入產生較大影響，進而影響航空公司業績。而原油期貨已連續第3日收低，接近1年低位，其中紐約期油昨跌3.5%，收每桶74.25美元；布蘭特期油跌4%，收每桶79.35美元。

國航今日收市升4.27%報6.59元，最多升20.25%高見7.6元，連升3日，累升8.75%；東航升6.31%報3.2元，最多升17.28%高見3.53元，連升3日，累升15.11%；南航升2.13%報4.8元，最多升11.7%高見3.25元，連升3日，累升9.34%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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