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《盤後部署》恒指收跌626點 龍湖收挫12%料未見底

07/12/2022

　　港股今日如坐過山車，午後，外電報道，中國國務院聯防聯控機制下午3時舉行新聞發布會，主題為「進一步優化落實疫情防控措施」。國家衞生健康委、國家疾控局相關負責人和有關專家將出席發布會。

 

(龍湖網上截圖)

 


　　受消息刺激，港股一度炒高，恒指曾升近300點，高見19737；中國國務院聯防聯控機制下午3時舉行新聞發布會，可能市場認為沒有好消息，港股由升轉跌，恒生指數收報18814，跌626點或3.22%，主板成交2074.16億元。國企指數收報6432，跌220點或3.31%。恒生科技指數收報4004，跌156點或3.77%。


　　上證綜合指數收報3199，跌12點或0.40%，成交4021.46億元人民幣；深證成份指數收報11418，升19點0.17%，成交2435.94億元人民幣。


　　重磅股方面，騰訊(00700)收跌3.72%，報300.2元，該股成交約4111萬股，涉資127.35億元，盤中高見318.6元，最低見299元；美團(03690)跌3.62%，收報167.5元；阿里(09988)跌5.34%，收報85.05元；比亞迪(01211)逆市升0.25%，收報200.2元。


美圖炒高逾24%投機味濃


　　另外，AI繪圖功能成近日熱話，美圖公司(01357)旗下App美圖秀秀憑藉AI繪畫功能在日本的流行，目前在日本免費總榜的排名已升至榜首。美圖股價大漲，收升24.17%，報1.49元，該股成交約2.84億股，涉資4.38億元，盤中高見1.75元，最低見1.2元。


　　技術走勢方面，該股今日走勢呈大陽燭，一度高見1.75元，9RSI升至82水平，已進入超買區，單靠AI繪畫功能在日本的流行，便炒高逾24%，現階段看，投機味相當濃厚。


　　另一方面，航空股逆市造好，國航(00753)收升4.27%，報6.59元，該股成交約1.28億股，涉資8.76億元，盤中高見7.6元，最低見6.32元；南航(01055)升2.13%，收報4.8元；東航(00670)升6.31%，收報3.2元；國泰(00293)升0.25%，收報8.17元。


　　商湯(00020)升6.8%，收報2.2元，該股成交約10.69億股，涉資24.50億元，盤中高見2.46元，最低見2.05元。


內房及物管股普遍向下


　　內房及物管股向下，碧桂園(02007)配股，為月內第二度配股，股價向下，收跌15.46%，報2.68元，該股成交約13.46億股，涉資38.06億元，盤中高見2.91元，最低見2.68元，為包尾藍籌股；碧桂園服務(06098)跌10.48%，收報20.5元；龍光集團(03380)跌17.04%，收報1.12元。


　　另外，龍湖(00960)收跌12.07%，報22.95元，該股成交約3817萬股，涉資9.21億元，盤中高見25.3元，最低見22.9元。


　　龍湖今日現大陰燭下跌，並跌穿10天線(現約23.08元)收市，相信下一支持位100天線(現約22.2元)支持力不強，不排除會跌向11月11日至14日之上升裂口(18.199元至19.639元)才有較強支持。 

 

龍湖收市跌逾12%，終止兩連升。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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