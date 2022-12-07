《神州經脈》上月貿易數據大遜 防疫新十條落地 滬指攻防三千二

在內地媒體密集報道奧密克戎變種病毒毒性轉弱等研究後，國務院聯防聯控機制終於周三（7日）下午公布「新十條」再優化疫情防控措施，內容包括允許居家隔離、叫停大規模常態化檢測，以及禁止鎖門焊門等過度防疫封控手段等等。

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因各地封控嚴重影響經濟生產，上月進出口數據大遜預期，滬綜指周三早上稍跌，但在「新十條」落地後，消費、旅遊及新冠藥等板塊彈起，刺激滬指倒升，但能源、地產、金融等權重板塊仍然領跌，拖累滬指收跌0.4%，報3199.62點，三千二再失；深成指全日升0.17%，創業板指收市升0.87%。



午後交投大增，全日兩市成交9486億元（人民幣．下同），但仍按日減少5%。值得留意的是下午陸股通淨流入一度大增，但收市後陸股通淨流入剩餘2.7億元。



中國海關總署最新公布，以美元計中國11月出口同比跌8.7%，跌幅較上月急擴8.4個百分點，遠遜於市場預期的跌3.5%，跌幅創2020年2月以來最大；11月進口同比跌10.6%，跌幅創2020年5月以來最大，亦較上月擴大9.9個百分點，同樣大遜市場預期的跌6%。當月貿易順差按月收窄至698.4億美元，少於市場預期的781億美元。



今日新聞精選



1. 海關總署數據顯示，今年前11個月，美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為4.62萬億元，增長4.8%，佔12%。其中，對美國出口3.55萬億元，增長5.8%；自美國進口1.07萬億元，增長1.8%；對美貿易順差2.48萬億元，擴大7.6%。以美元計，今年1-11月中國以美元計價自美國出口累計同比增長3.4%，對美進口下降0.5%。《路透》測算顯示，1-11月中國對美國貿易順差3743億美元；11月單月為順差243.3億美元。今年首11月，東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為5.89萬億元，增長15.5%，佔外貿總值的15.4%。其中，對東盟出口3.42萬億元，增長22.2%；自東盟進口2.47萬億元，增長7.4%；對東盟貿易順差9541.4億元，擴大90.4%。數據又顯示，前11個月中國機電產品和勞動密集型產品出口均增長，當中前11個月汽車出口3637.6億元，由前10月的增長72%繼續增長至79.3%；不過自動數據處理設備及其零部件出口就由增轉降。



2. 中共中央政治局12月6日召開會議，分析研究2023年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2023年黨風廉政建設和反腐敗工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。要加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。要切實落實「兩個毫不動搖」，增強中國社會主義現代化建設動力和活力。要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資。要有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。要統籌做好重要民生商品保供穩價和煤電油氣運保障供應，關心困難群眾生產生活，保障農民工工資發放，抓緊抓實安全生產和防災減災工作，維護社會和諧穩定。



3. 國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布《關於進一步優化落實疫情防控的通知》，共宣布十條新的新冠肺炎防控措施，作為11月公布的優化防疫20條的補充措施。國務院聯防聯控機制新聞發布會周三下午召開，介紹最新出台的進一步優化落實新冠肺炎疫情防控的措施（新十條）。國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年介紹，這次的優化並不是完全放開不防，是主動的優化而不是被動的。國家衛生健康委科技發展中心主任、疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉表示，黨和國家現職領導人都接種了新冠病毒疫苗，接種的都是和普通老百姓接種的一樣的國產新冠病毒疫苗。鄭忠偉表示，中國的新冠病毒疫苗非常安全。對於入境人員隔離政策何時調整，國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，新十條主要是針對優化國內的疫情防控措施，入境管理將依法依規逐步推進，加快推進，進一步優化完善。



4. 據《路透》報道，美國民主、共和兩黨參議員，縮減有關禁止使用中國芯片的法案內容。報道指，美國民主黨參議員舒默及科寧今年9月聯署提案，要求華府禁止聯邦政府機構及承包商，使用中芯國際(00981)(滬:688981)生產的半導體，以及長江存儲同長鑫存儲的芯片，並爭取納入《國防授權法》修正案。由於商界反對，根據提案本月初的最新版本，內容會縮減，不再禁止承包商使用被針對中國企業生產的芯片，同時將實施日期，由原先提出的即時或2年後，推遲到5年。預料本周敲定提案最終文本。另據報道，美國拜登政府與中資支持的短視頻平台TikTok之間，就保障美國用戶私隱的談判陷入僵局。此外，中共政治局委員、國務委員兼外長王毅表示，今年正值中日邦交正常化50周年，明年迎來中日和平友好條約締結45周年，雙方要以此為契機，重溫實現邦交正常化時的初心使命，再續共同反對霸權主義的條約宗旨，推動中日關係沿著正確的方向持續穩定前行。



5. 人行最新公布，截至11月末，中國外匯儲備31174.9億美元，按月回升650.6億美元，多於市場預期，為連續第二個月上升。中國11月末黃金儲備6267萬盎司，較上月增加103萬盎司，結束連續38個月不變的趨勢。外匯局表示，2022年11月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國持續推動穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地生效，經濟呈回穩向上態勢，有利於外匯儲備規模保持總體穩定。



6. 內地新冠疫情連續第九日回落，周二（6日）全國新增本土確診及無症狀感染合計25115宗，按日再減一成。疫情防控放鬆後，北京、上海等一線城市新增本土陽性病例普遍走低，其中北京當日實際新增陽性病例3938宗，上海新增478宗，廣州新增2992宗，較前一日降幅均逾一成。內媒《第一財經》周二晚引述衛生法專家報道稱，就當前新冠疫情防控的新形勢來看，乙類防控已經足以將疫情風險控制在可接受的水平。新冠病毒已具備了回歸乙類傳染病防治的條件。北京放寬對購買退燒和感冒藥等限制，需求隨即急升。備受吹捧的「連花清瘟膠囊」一度出現短缺，有藥店趁機大幅加價，每盒索價高達102元，是平日的3倍。北京市藥監局表示，為了滿足市民的購藥需求，本市每日投放市場「連花清瘟」顆粒和膠囊共40萬盒左右，優先面向開設在居民社區、超市內等人流密集、銷售能力強的藥店，以及社區衛生服務中心供貨，並將逐步擴展至本市所有藥店。此外，天眼查App顯示，近日，連花清瘟生產商以岭藥業(深:002603)申請的「含有連花清瘟提取物的紡黏無紡布的制備工藝及應用」專利獲授權。其中，效果最明顯的是用於口罩中。



7. 內地以金融支持房地產「16條」發布後，多家商業銀行為房地產企業提供大額授信，官媒《中證報》統計，截至12月6日已有逾80家房企與商業銀行簽署戰略合作協議，總意向授信額度達3.1萬億元。當中萬科集團、龍湖集團、碧桂園集團、美的置業等頭部優質房企獲較多銀行支持。據不完全統計，目前已有6家銀行給予萬科集團超3000億元授信額度，碧桂園集團授信額度超1500億元；龍湖集團是合作銀行數量最多的民營房企。銀行表示，將為房企提供綜合金融服務，深化在房地產貸款、個人住房按揭貸款、併購貸款、債券承銷與投資、保函、供應鏈融資及結算服務等業務領域的銀企全面合作。廈門市早前被傳將開放限購，不過廈門市房地產業協會隨後澄清稱，當地限購政策未做重大調整。不認不認還需認，廈門市住房行政主管部門最新表示，自2022年12月5日起，廈門市島外限購政策略有調整。島外限購政策調整為在廈門市實際工作和生活的非本市戶籍無住房家庭和個人可在島外限購1套住房。不過，島內限購政策維持不變，仍為過去4年連續繳納3年社保或申報個稅的非本市戶籍家庭和個人，以及符合條件的非本市戶籍人才在島內限購1套住房。



8. 投資者等待聯儲局下周的加息行動，美元小幅上升。美匯指數於紐約尾盤升0.3%，至105.59。人民幣中間價止步五連漲，即期匯率（CNY）未有跟隨，周三早上高開121點子，全日揚219點，收報6.9790。交易員稱，市場逐漸消化防疫政策放鬆利好，市場料轉向經濟復甦；外部美匯因避險需求震盪反彈對人民幣的擾動也有所增強；不過人民幣偏反彈走勢並未改變，仍可考慮逢高結匯。瑞銀大中華區首席經濟學家汪濤在最新報告中稱，中國走出疫情經濟重啟後，隨著此前積累的超額儲蓄和被抑制的消費需求釋放，消費和服務活動將大幅反彈。

撰文：經濟通中國組

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