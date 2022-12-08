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【FOCUS】視逆權罷工為「核威脅」　韓總統落重手恐收反效果

08/12/2022

 　　作為新興「文化產業」大國，南韓近年拍出了一系列膾炙人口，反映「逆權」和「貧富矛盾」等社會問題的影視作品，例如2017年的《逆權司機》、2019年的《上流寄生族》，以及年前的《魷魚遊戲》系列等。然而，在化解現實中的社會貧富矛盾和逆權時，南韓卻仍然顯得一籌莫展。

 

貨車司機罷工對南韓造成巨額經濟損失（美聯社）

 
　　南韓貨車司機發起的年內第二次大罷工，迄今已持續逾兩周。南韓政府周三（7日）警告，罷工行動已給鋼鐵、煉油、石化等行業造成3.5萬億韓圜（206億港元）損失。數千名貨車司機的罷工，居然給南韓的經濟帶來如此巨大的影響，那麼，他們要求增加在企業利潤中的份額，又是否合理呢？

 

韓總統將罷工比作核威脅


　　根據南韓總統尹錫悅，貨車司機的要求顯示是極不合理的，因為他說，這場罷工等同「北韓核威脅」。來自保守派政治陣營的尹錫悅採取了一系列強硬手段，包括分階段向不同行業的貨車司機開出「復工令」，並警告會嚴厲追究拒絕就範的工會領袖和成員。


　　可是問題又來了，把國內的一場罷工上升至「北韓核威脅」的高度又是否合理呢？也許南韓政府的官方統計數據能夠提供某種參考：根據南韓統計廳周三公布的「年度家庭金融福利調查」結果，2022年該國最富有的20%家庭，與最貧窮的20%差距譜下歷史新高，淨資產基尼系數亦升至10年來最高紀錄。


　　截至3月底，南韓最富有20%家庭的平均資產為16.5457億韓圜（974.2億港元），是最貧窮20%的64倍！與亞洲其他經濟快速增長國家面對的通病一樣，導致南韓貧富懸殊的主要原因，是統計期間全國房價上漲7.47%，而最富有家庭98.6%都持有房產，最貧窮家庭僅為10.1%。


左右翼政府皆未能緩解貧富分化


　　關於這場罷工，貨車司機顯然不屬於社會頂層的20%，而頂層的卻是那些受到罷工影響的龍頭企業持份者和管理高層。另一個值得關注的問題是，今次南韓年度家庭金融福利調查概括的時段，其實仍是前總統文在寅入主青瓦台時期。換言之，即使是左派政治家當政，亦並未能緩解社會矛盾。


　　南韓現政府如果忽略政治敏感度，把逆權罷工視為「核威脅」，恐怕就會適得其反，激起更多社會衝突的火花。而根據統計數據，把國家內部貧富差距和基尼系數的惡化，與外部「核威脅」相提並論，似乎更為妥當一些。

 

撰文：范強

 

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