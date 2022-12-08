  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

內地加強監管鋰業　贛鋒天齊跑輸大市　惟獲花旗祝福或可追落後

08/12/2022

　　港股經昨日(7日)急跌後，今日(8日)重現升勢再挑戰高位，很多股份都累積龐大升幅包括新能源車股，不過近月鋰電池股受內地加強監管，鋰價略為回落影響，股價大幅落後，其中贛鋒鋰業(01772)自10月尾低位計還可累升近三成，天齊鋰業(09696)則原地踏步。近日兩股獲花旗唱好，仍予100元以上目標價，有分析亦料目前供需仍緊張，料鋰價續於高位運行，鋰電池股或可追落後。

 

(截自天齊鋰業網頁)

 

內地嚴查鋰電產業囤積居奇　有鋰企因環保調查停產

 

　　內地目前成為全球新能源汽車產銷最大市場，也因車載電池需求猛增，直接帶動近年國際鋰價狂飆。為防止市場脫序並影響新能源汽車產業發展，工信部、市監總局上月18日聯合發布通知，要求各地市場監管部門要加大監管力度，嚴格查處鋰電產業上下游各種囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為，以維護市場秩序。

 

　　此外，當局高度重視鋰渣帶來的環保問題。上月尾永興材料(深:002756)發公告指，江西省高安市在日常監測中發現錦江水源水質異常，生態環境部門正在上下游開展調查工作，集團全資子公司永興新能源為配合環保調查，對碳酸鋰冶煉生產線予以臨時停產。另鞍重股份(深:002667)及康隆達(滬:603665)近日披露，旗下生產線因修路臨時停產。在此消息影響下，永興材料股價連番急跌，今年以來累計跌幅超過30%，整個鋰礦板塊同樣表現不佳。

 

碳酸鋰價格仍呈回落走勢　惟多數機構指供需仍緊張

 
　　另方面，本周碳酸鋰價格仍然呈現回落走勢。截至今日電池級碳酸鋰國內混合均價價格為57.8萬元人民幣/噸，與12月4日均價58.7萬元人民幣/噸相比下降了1.53%。工業級碳酸鋰價格則為55.9萬元人民幣/噸，與12月4日57.1萬元人民幣/噸相比下降了2.1%。在此之前，中國電池級碳酸鋰價格一路創高，上月中旬站上60萬元人民幣/噸大關，相當於2020年6月平均4.1萬元人民幣/噸價格的近14倍，相較今年2月初36.4萬元人民幣/噸上漲約65%。

 

　　多數機構卻認為，目前供需格局依舊緊張，預期後市鋰價仍將高位運行。在早前召開的高工鋰電年會上，高工鋰電董事長張小飛預計，明年上半年碳酸鋰價格大概率維持在52萬元人民幣以上；下半年開始供需關係緩解，預計維持45萬元人民幣以上；到了2024年，才有望降至40萬元以下。另中信期貨表示，澳洲鋰礦公司Pilbara第12次鋰精礦拍賣價格再破紀錄，加上四川斯諾威礦業股權拍賣備受關注，對鋰價上漲有明顯推動作用。

 

花旗：鋰價縱回落鋰電股仍吸引　升贛鋒目標價至126.6元


　　花旗近日發表報告指，由於預計明年新能源車銷售減弱，市場認為鋰價將會較今年下跌。由於寧德時代提前減產，內地碳酸鋰價格可能在11月中旬達到每噸59.8萬元人民幣時已見頂，而目前的現貨價格為每噸57.8萬元人民幣。惟相信在明年3月或第二季前，信用證價格不會有太大的下行空間。即使按照該行對明年的保守價格預測，即每噸4萬美元，相關股票仍具吸引力。


　　另花旗指，由於天齊垂直整合的業務模式，料能減低下行周期受到的影響，因為預計碳酸鋰價將比鋰輝石價更早下跌。長遠而言，贛鋒可能會因其強勁的生產擴張和更多的鋰儲量而有好表現。贛鋒目標價由115.4元升至126.6元，天齊目標價則由126元下調至115元，均維持「買入」評級。

 

天齊估值偏低預測市盈率僅4.3倍　贛鋒涉內幕交易被罰款


　　雖然花旗略為下調天齊目標價，但看來比贛鋒更抵買。天齊是全球最大的鋰開採運營商，市佔率高達38%。全球五大電芯鋰離子電池製造商，有3家是天齊的客戶；全球前十大正極製造商，有6家是天齊客戶。2022財年首三季天齊營收246.5億元人民幣，按年激增5.4倍，純利159.81億元人民幣，按年飆升29.2倍。彭博綜合券商預測，天齊全年賺214.8億元人民幣，升4.9倍，預測市盈率僅4.3倍，市帳率2.2倍。而贛鋒今年預測市盈率為6.9倍、市帳率3.05倍。

 

　　另贛鋒近日有負面消息，集團公告因涉嫌內幕交易江特電機(深：002176)股票，將被江西證監局罰沒442萬元(人民幣．下同)，公司董事長、總裁李良彬將被處罰60萬元並給予警告，時任董事會秘書歐陽明將被處罰20萬元並給予警告。贛鋒鋰業表示，目前生產經營正常，將吸取教訓，強化內部治理規範，惟此事可能會對贛鋒鋰電的分拆上市產生影響。上月24日，贛鋒鋰業曾公布，擬籌劃分拆控股子公司贛鋒鋰電在深圳證券交易所上市。

 

　　贛鋒及天齊今日仍跑輸大市，贛鋒升1.4%收報68.6元，成交4.1億元；天齊則升0.78%報64.4元，成交1.29億元。恒指升3.38%收報19450點。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

 

其他鋰電池股相關新聞：
《中國監管》贛鋒鋰業涉江特電機股票內幕交易被罰沒４４２萬元
《國企紅籌》贛鋒鋰業（１７７２）涉內幕交易，判罰３３２萬人幣

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

317.400

異動股

00570

中國中藥

4.380

異動股

01024

快手－Ｗ

68.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 317.400
  • 00570 中國中藥
  • 4.380
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.700
  • 01833 平安好醫生
  • 31.550
  • 00241 阿里健康
  • 9.830
股份推介
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 58.950
  • 目標︰--
  • 00408 葉氏化工集團
  • 3.110
  • 目標︰$3.46
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.650
  • 目標︰$4.00
  • 02233 西部水泥
  • 0.960
  • 目標︰$1.07
  • 01929 周大福
  • 14.880
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.400
  • 00700 騰訊控股
  • 317.400
  • 00388 香港交易所
  • 335.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.700
  • 00001 長和
  • 44.400
報章貼士
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 35.300
  • 目標︰$36.50
  • 03339 中國龍工
  • 1.490
  • 目標︰$1.53
  • 06690 海爾智家
  • 26.050
  • 目標︰$29.15
熱炒概念股
即時重點新聞

08/12/2022 16:38  《盤後部署》恒指料挑戰250天線，港交所飆5%升勢未完

08/12/2022 16:22  【新冠肺炎】隔離檢疫明起縮短至5日，抵港旅客只需快測至第5日

08/12/2022 16:18  【新冠肺炎】李夏茵:疫情持續向上未見頂，維持現行社交距離措施

08/12/2022 15:55  【截收意向】港鐵(66):小蠔灣第一期項目共收33份意向書

08/12/2022 17:04  《中國監管》傳當局建議險資買入內銀為應對理財贖回而賣出的債券

08/12/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒２４億元，買騰訊沽中移動

08/12/2022 08:24  【大行炒Ｄ乜】花旗唱好濠賭股惟降澳博至中性，摩通微升匯控目標

08/12/2022 16:41  《財資快訊》美電軟報７﹒７８５６，隔夜拆息跌至兩厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》荷蘭擬對華芯片設新限制　防疫啟新形勢A股仍悶跌
人氣文章

新聞>財經熱話

內地加強監管鋰業　贛鋒天齊跑輸大市　惟獲花旗祝福或可追落後
人氣文章

新聞>財經熱話

《復常炒D乜》澳門擬隨內地放寬防疫大行齊唱好　濠賭股再落鑊要博邊隻好？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

Google香港2022年度16個熱搜榜出爐！必睇估佢唔到熱搜頭條／財經話題／電影／景點／食材／節目！娛樂名人榜MIRROR不入十大？熱搜酒店竟然係呢間！（附詳細排名）
人氣文章

心理攻防戰．梁若芊

是在幫助人？還是將工作建築在別人的痛苦之上？臨床心理學家的剖白：看見他人苦難也看見成長蛻變
人氣文章

足球俱樂部．主教練

世界盃8強大戰！賽前預測：法國技術勝英格蘭，巴西輕取克羅地亞
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Holiday Set Gift Idea：編者精選充滿格調、獨特的節日限定版，送給自己在乎的人！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

生蜂蜜VS普通蜂蜜：生蜂蜜有一種物質可助抗炎、抗病毒！注意這個歲數人士不宜吃
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

丈夫為太太狼虎之年受壓、太太以為丈夫感情轉淡！收藏真相，只會為對方增加壓迫感！親密是一場敞開自己，擁抱對方的旅情
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋冬養生首推「平民燕窩」雪耳！滋陰潤燥，虛不受補都啱食？3款銀耳食療，湯水、糖水鹹甜齊晒
人氣文章
姿色秘書看不上，竟喜歡像男人的女人？辦公室捉姦，差點以為多年婚姻死在一個男人手上！
人氣文章
防治類鼻疽
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2022 18:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/12/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事08/12/2022
《神州經脈》荷蘭擬對華芯片設新限制　防疫啟新形勢A股仍悶跌
人氣文章財經熱話08/12/2022
內地加強監管鋰業　贛鋒天齊跑輸大市　惟獲花旗祝福或可追落後
人氣文章財經熱話08/12/2022
《復常炒D乜》澳門擬隨內地放寬防疫大行齊唱好　濠賭股再落鑊要博邊隻好？
人氣文章財經熱話08/12/2022
《午市前瞻》恒指縱急跌亦無礙升勢 國企股成功私有化有難度
人氣文章FOCUS08/12/2022
【FOCUS】視逆權罷工為「核威脅」　韓總統落重手恐收反效果
人氣文章財經熱話08/12/2022
【航空高飛】南航東航勝國航？林家亨籲勿高追！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金