《神州經脈》荷蘭擬對華芯片設新限制 防疫啟新形勢A股仍悶跌

國務院聯防聯控機制發布防疫「新十條」，意味著中國防疫工作進入新形勢，多地防控措施即時減碼，不再強調「動態清零」之下，官媒引述專家稱最終可能80%至90%的人都會受感染。觀望國務院聯防聯控機制將再開新聞發布會，進一步放寬防疫限制，不過利好已被市場提前消化，滬綜指全日偏悶，稍跌再微升最後倒跌，全日收跌0.07%，報3197.35點，攻關三千二失敗。深成指全日跌0.25%，創業板指跌0.09%。

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亦未進一步刺激市場交投，兩市全日成交8698億元，按日減少8.3%。



防疫工作進入新段落，中國按下重啟鍵保經濟增長，中國多個省市正在組織當地出口商包機出國，幫助企業洽談客戶搶訂單，例如江蘇省蘇州市商務局組織招商團隊，本周將赴歐洲開展招商工作，總人數超200人。



今日新聞精選



1. 在抵達利雅得出席首屆中國－阿拉伯國家峰會、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會並對沙特進行國事訪問之際，國家主席習近平在沙特《利雅得報》發表署名文指，阿拉伯世界是發展中國家重要成員，是維護國際公平正義的重要力量。當今世界正經歷百年未有之大變局，中國和阿拉伯國家都面臨實現民族振興、加快國家發展的歷史任務。對此，美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）警告，中國試圖在全球範圍內擴大影響力，不利於國際秩序。《環球時報》早前在評論中批評，一些西方精英局限在自己的認知上，拋出所謂「中東權力真空論」，對中國與阿拉伯國家峰會進行曲解。另據《彭博》引述消息人士指，荷蘭計劃向中國出口芯片製造設備施加新的管制措施，可能使其貿易規則與美國限制北京獲得高端技術的措施看齊。有關荷蘭限制措施的協議最早可能在下個月達成，他們又指，談判還在進行，尚未做出最終決定。荷蘭此舉實際上將把針對向中國科技出口的非正式禁令成文，並可能擴大，是向著助力美國遏制北京芯片製造和軍事能力方向的一步。



2. 美國國防安全局6日發表聲明稱，國務院已批准向台出售總額4.25億美元的飛機標準零部件和有關裝備共兩筆軍售。台防務部門稱，有關軍售有助於台開展空軍行動。在北京，外交部發言人毛寧周四（8日）就此事回應表示，美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八．一七」公報規定，向台灣地區出售武器，損害中國主權和安全利益，損害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號，中方對此表示強烈不滿，堅決反對，將採取有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。毛寧重申，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人做出的不支持「台獨」的承諾落到實處，停止售台武器和美台軍事聯系，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止搞「以台制華」，不要在錯誤和危險的道路上愈走愈遠。



3. 國家衛健委8日發布關於印發新冠病毒感染者居家治療指南的通知。如居家治療人員症狀明顯好轉或無明顯症狀，自測抗原陰性並且連續兩次新冠病毒核酸檢測Ct值≥35（兩次檢測間隔大於24小時），可結束居家治療，恢復正常生活和外出。國家衛健委發言人米鋒周四在國務院聯防聯控機制新聞發布會上介紹，十條優化措施出台後，各地迅速行動，制定具體的落實舉措，精準划定高風險區，優化核酸檢測，調整隔離方式，按規定取消查驗核酸陰性證明、健康碼和行程碼等等。此外，深圳「健康驛站」房間的網上預約系統顯示，預約名額周五（9日）起，將會增至每日2000個，將便利港人北上到內地。目前輪候人數眾多，下周三（14日）已有逾萬人排隊「搖號」。



4. 隔晚美元走低，美匯指數於紐約尾盤跌0.4%，至105.16。分析指，投資者擔憂經濟下行風險，導致聯儲局暫停加息，是導致美元走軟的主要原因。人民幣中間價大漲至兩個半月高，即期匯率（CNY）周四早上高開80點子，全日漲62點，收報6.9728，實現兩連揚。交易員稱，國內疫情放鬆利好兌現後市場將關注點重新轉向美聯儲，美匯隔夜調整後暫時企穩，人民幣升勢也暫緩，但中期偏升預期料延續。馬來亞銀行最新觀點稱，後續需要關注中國放鬆管控後死亡人數和醫療能力方面的報告，任何惡化的跡象都可能引起不安情緒反彈；但美元／人民幣頭肩頂形態基本形成，反彈仍可視為賣出機會。摩根大通認為，如果明年中國國際收支基本面惡化，則人民幣仍可能承壓。



5. 針對歐盟將就兩起訴中國世貿爭端案件提請世貿組織設立專家組，中國商務部條法司負責人周三（7日）回應稱，中方對歐方的決定表示遺憾，將根據世貿組織爭端解決程序予以妥善處理，堅決維護自身合法權益。商務部官網發布答記者問並稱，中方已多次強調，中方一貫以符合世貿組織規則的方式管理對外貿易，並持續強化知識產權保護，著力營造良好的創新環境和營商環境，取得的成績有目共睹。歐盟執委會稍早表示，歐盟已要求世界貿易組織為其與中國的兩起貿易爭端成立專門小組。兩起爭端均已在今年年初提交給世貿組織，其中一項案件涉及中國限制歐盟企業，利用向外國法院提告來保護其高科技專利權，另一起案件則是有關北京打壓歐盟成員國立陶宛的出口貿易。通過成立這種小組，歐盟尋求保護其成員國免受中國的歧視性措施的影響，歐盟認為這些措施違反了世貿組織的規則。但歐盟執委會表示，專家小組程序最長可能大1年半。



6. 內地新冠疫情連續第十日回落，周三全國新增本土確診及無症狀感染合計21165宗，按日再減一成六。國務院周三出台進一步優化落實新冠肺炎疫情防控的措施（新十條），但新政並未如預期覆蓋將新冠肺炎的的防控等級下調。對此，內媒《科技日報》最新引述中國工程院院士張伯禮表示，新冠肺炎回歸乙類管理的條件日趨成熟，但降級管控的舉措是疫情防控的重大調整，應堅持穩中求進、走小步不停步，適時有序作出調整。受近期疫情政策調整等因素影響，全國多地核酸採樣、核酸檢測實驗室改造等採購項目宣布終止或者暫停。此外，交通運輸部印發《客運場站和交通運輸工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》，就客運場站和交通運輸工具疫情常態化疫情防控要求和風險區內疫情防控要求進行了整合優化，實行「一業一表」，主要修訂內容：結合高風險區劃定新要求，取消了暫停高風險區內的客運場站運營及出入高風險區的客運服務等要求；刪除了對跨區域出行人員查驗核酸檢測陰性證明、健康碼和「落地檢」有關要求等。



7. 中國英國商會周四發布年度「英國在華企業商業信心調查」顯示，中國新冠疫情防控措施導致的不確定性和不可預測性，大幅削弱了在華英國企業的商業信心，在華英國企業的悲觀情緒達到歷史最高點。報告指出，英國企業面臨的三大首要挑戰包括：雇傭外籍員工、營商環境的透明度、遵守網絡安全與IT規定；商會呼籲中國政府為營造更穩定、更可預測的營商環境制定清晰的規劃，並在各級政府統一、明確落實，從而提高企業經營計劃的確定性，減少業務被迫中斷的發生。約有90%的企業表示，在過去一年中，在華經營變得更加困難，有超過60%的企業對2022年營業額的預測與2021年持平或者低於2021年水平。33%的企業表示，對2023年的在華商業前景持完全悲觀的態度，較去年上升24個百分點。是次調查在10月12日-11月4日進行。



8. 中國駐美國大使秦剛6日在華盛頓稱，近半個世紀以來，中美經貿關係是兩國關係的壓艙石和推進器。絕不能使壓艙石減少份量，讓推進器失去動力，而是要加力賦能，推動中美關係這艘巨輪不偏向、不失速，穿越風雨，一路向前。秦剛在美中貿委會年度晚宴上發表主旨演講，當晚的主題是「氣候變化：共同的挑戰與責任」。秦剛說，中美互為主要貿易投資夥伴，兩國產業深度融合互補，雙邊合作潛力巨大。他表示，美國需要經濟增長、增加就業、降低通脹、減少債務赤字。健康、穩定、合作的中美經貿關係符合美國自身的利益。小院高牆、脫勾斷鏈損人不利己。事關經貿的問題，應該面對中美經濟廣泛深入交融的客觀現實，應該重視工商界的利益和聲音，應該遵循商業規律，進行專業的討論。與中國脫勾就是和世界潛在的最大市場脫離，與中國斷鏈就是與機會斷鏈。

撰文：經濟通中國組

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