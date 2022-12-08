【新冠肺炎】隔離檢疫明起縮短至5日 抵港旅客只需快測至第5日

醫務衞生局副局長李夏茵表示，當局將放寬防疫限制，將縮短密切接觸者的隔離日數，由7天縮減至5天，前提是第4至第5天隔離期間，須連續2天快測陰性。



另外，放寬措施亦包括將確診者的隔離時間從7天縮短至5天，以同樣第4至第5天檢疫日的快速檢測陰性為準，或獲得連續兩天快速檢測陰性的最早日期；以及取消接種疫苗和未接種疫苗的密切接觸者檢疫及確診病例隔離日數的區別。



在新措施下，旅客的每日快速檢測直到入境後第5天，較現時縮短2天，至於第0日及第2日的核酸檢測要求則維持不變；現行社交距離措施及口罩令，同樣維持不變。



18歲或以上市民明起可預約打二價疫苗





（政府新聞網）



二價疫苗安排方面，18歲或以上市民擬打第3針，可以明日起可供預約打二價疫苗；已預約接種可即場要求打二價疫苗；市民擬打二價疫苗作第4針，專家建議50歲或以上人士，可在接種第3針或已打第2針後確診而康復起計，最少3個月後打第4針；18至49歲的出入高風險地方的人士，亦可預約打第4針，但距離接種第3針必須相隔最少半年。



18歲或以上的人士，可在接種第4針或已打第3針後確診而康復起計，最少6個月後才可打第五針；18歲或以上免疫力低的人士，可距離接種上一針3個月內打新一針。第5針在12月16日早上9時接受預約，最快同日可接種。院舍長者亦可接種第五針，可向院舍表達意向，政府會盡快安排外展隊到訪。

疫情持續向上未見頂 維持現行社交距離措施

李夏茵表示，現時疫情正處於持續向上升的趨勢，包括入院人數及死亡個案等，認為現時相關情況仍未見頂，亦未有下調趨勢，在平衡市民的生命健康後，決定在本月15日至28日維持現行社交距離措施。



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，公立醫院危殆及嚴重數字升至逾120人，經急症室入院六成病人與新冠有關。過去一周的死亡個案當中，逾九成為60歲以上長者，而死亡個案近兩星期亦升至逾百宗。

安心出行有調控空間 惟暫不在考慮範圍內

（資料圖片）

李夏茵表示，在通關方面，香港政府會選擇最便利市民的方法，希望能盡快互聯互通，如有進一步消息會盡快公布，而現時安心出行隨疫情發展會有調控空間，但以目前疫情上升程度，相信暫不在考慮範圍之內。



對於近日內地放寬防疫政策，李夏茵指出，不比較個別地方防疫政策，指各地有其承受能力，不能妄下評論，但其他地方防疫政策亦可作參考，以調整優化現有措施，國內政策優化原則無變，都是保障人民生命健康，科學為本，精準抗疫，香港政府亦然。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，政府視乎數據調整隔離令及檢疫令，亦指快測陰性基本上病毒量比較低，傳染性不大，已無傳染性，可以恢復正常生活。相信很多人已接種疫苗，對病毒有免疫，不少確診個案去到第4至5日快測已經陰性，風險評估屬於安全。

撰文：經濟通採訪組

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