  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】傳幣安收購Tokocrypto，TKO大漲近倍

09/12/2022

　　據印尼媒體報道，幣安正在收購該國最大的加密貨幣交易所之一Tokocrypto，但這筆交易尚未完成，有媒體向Tokocrypto確認相關消息，該公司企業傳播副總裁Rieka Handayani表示，公司不會對「流傳的謠言和猜測」發表評論。幣安是Tokocrypto 的投資者之一，並於2020 年以來加入，以發展該公司並幫助在印尼建立加密資產行業。


　　根據 CoinGecko 數據，Tokocrypto的交易代幣TKO在消息傳出後，上漲了97%，比上週上漲了50%。截至12月8日，TKO 的交易量從過往300萬美元躍升至約6700 萬美元。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17203.66元(美元．下同)，跌0.12%(24小時比較．美元下同)；以太幣現報1276.98元，跌0.25%；艾達幣報0.3139元，跌0.16%；瑞波幣報0.3925元，跌0.16%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

320.000

異動股

00570

中國中藥

3.910

異動股

01024

快手－Ｗ

69.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 320.800
  • 00570 中國中藥
  • 3.940
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.350
  • 01833 平安好醫生
  • 31.250
  • 00241 阿里健康
  • 9.900
股份推介
  • 06055 中煙香港
  • 11.760
  • 目標︰$12.70
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 62.250
  • 目標︰--
  • 00408 葉氏化工集團
  • 3.120
  • 目標︰$3.46
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.700
  • 目標︰$4.00
  • 02233 西部水泥
  • 0.960
  • 目標︰$1.07
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 341.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.000
  • 00001 長和
  • 45.100
  • 00700 騰訊控股
  • 320.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.350
報章貼士
  • 03393 威勝控股
  • 2.650
  • 目標︰$2.80
  • 00968 信義光能
  • 8.600
  • 目標︰$10.00
  • 00590 六福集團
  • 21.100
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/12/2022 09:31  【聚焦數據】內地11月CPI同比漲幅回落至1.6%，符預期

09/12/2022 09:32  【聚焦數據】內地11月PPI同比跌1.3%，跌幅略少於預期

09/12/2022 08:49  《神州民企》雅居樂折讓8%售雅生活3.4%股權，套現近5億元

09/12/2022 07:50  《國金頭條》中國防疫措施鬆綁美股上揚，就業市場降溫美元續走低

09/12/2022 08:21  《神州頭條》財經報章頭版摘要:中證監將擴大REITs試點範圍

09/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒２４億元，買騰訊沽中移動

09/12/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】摩通、麥格理點評內銀股，匯證唱好中資航空股

08/12/2022 16:41  《財資快訊》美電軟報７﹒７８５６，隔夜拆息跌至兩厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】傳幣安收購Tokocrypto，TKO大漲近倍
人氣文章

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】隔離檢疫明起縮短至5日　抵港旅客只需快測至第5日
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》荷蘭擬對華芯片設新限制　防疫啟新形勢A股仍悶跌
品味生活
生活
人氣文章

親子理財．李錦

小孩子是否應當明白家中的經濟狀況？參與家庭理財？
人氣文章

時事要聞

逾1.4萬新症 確診密接隔離略放寬 入境快測減至5日
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

騙子面相｜網傳盤繼彪捲款190億潛逃！撰「警世文」贈興！ 「金融大鱷」集陰、沉、霸、辣於一面相？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

結婚半年就想分開，是因誤會而結合、了解而分開？還是雙方根本不曾了解過，有的只是感情的衝動？
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

世界盃5大Fun Facts！球場用完即拆？造價2兆？最小東道國卡塔爾冷知識！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

Omakase不死！性價比高$888午餐廚師發辦，食齊最時令秋冬鮮味！肥美鰤魚、秋刀、超甜白蝦！最正青森大間野生拖羅、北海道海膽
健康好人生 Health Channel
人氣文章
蔬菜有軟有硬，點食法先有益？營養師：生食硬身菜會磨損腸道、易便秘！點煮最好？
人氣文章
頭髮愈來愈稀疏？撇除遺傳因素，脫髮可能與這４個生活習慣有關！澱粉控別缺少一種營養素
人氣文章
中移動保障疫情期間通訊流通 為醫護人員免費提供數據流量
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2022 09:52
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2022 09:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2022 09:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/12/2022 09:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/12/2022
【虛幣世界】傳幣安收購Tokocrypto，TKO大漲近倍
人氣文章香港要聞08/12/2022
【新冠肺炎】隔離檢疫明起縮短至5日　抵港旅客只需快測至第5日
人氣文章中國故事08/12/2022
《神州經脈》荷蘭擬對華芯片設新限制　防疫啟新形勢A股仍悶跌
人氣文章財經熱話08/12/2022
內地加強監管鋰業　贛鋒天齊跑輸大市　惟獲花旗祝福或可追落後
人氣文章財經熱話08/12/2022
《復常炒D乜》澳門擬隨內地放寬防疫大行齊唱好　濠賭股再落鑊要博邊隻好？
人氣文章財經熱話08/12/2022
《午市前瞻》恒指縱急跌亦無礙升勢 國企股成功私有化有難度
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金