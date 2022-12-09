溫鋼城料濠賭股整固後反覆向上 宜先減持一半套利

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

港股上日（8日）在市傳港府將放寬疫情防控要求下飆升635點，完全收復周三失地，並重上19000關。惟北水近期漸現疲態，意味單靠北水難撐起大市？技術指標亦顯示恒指有回吐風險，持貨者須伺機套利？本地收租股上日急彈，惟港府新防疫措施只提及縮減確診者及密切接觸者的強制檢疫日數至五天，對本地消費股的利好作用有限？零售股中莎莎國際(00178)一枝獨秀，免除戶外口罩令憧憬落空，股價勢必大幅回吐？另外澳門亦將全面取消入境後核酸或快測要求，對濠賭股的利好作用可持續多久？「雙十二」電商節將至，銷售表現難及「雙十一」般強勁？

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