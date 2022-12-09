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《復常炒D乜》地產收租股憧憬通關持續造好　多間大行唱好可追入？　

09/12/2022

　　近日內地放寬防疫政策，本港地產股及收租股憧憬本港會跟隨放寬，雖然最終港府暫只將確診及密切接觸者隔離日數縮至5天，其餘限制措施包括口罩令維持不變，但仍無阻相關股份今日(9日)繼續炒作中港通關，多間大行近日唱好明年樓價可觸底反彈亦帶來刺激，其中新世界發展(00017)兩日累升近一成半表現標青，不知可否趁勢追入呢？

 

(新世界發展網頁截圖)

 

確診及密切接觸者隔離日數縮至5天　惟沒提放寬口罩令

 

　　港府昨日收市後公布，由於現時疫情正處於持續向上趨勢，決定在本月15日至28日維持現行社交距離措施。不過醫務衞生局副局長李夏茵表示，當局將放寬防疫限制，將縮短確診者及密切接觸者的隔離日數，由7天縮減至5天，前提是第4至第5天隔離期間須連續2天快測陰性。在新措施下，旅客的每日快速檢測直到入境後第5天，較現時縮短2天，至於第0日及第2日的核酸檢測要求則維持不變。

 

　　在通關方面，李夏茵指，港府會選擇最便利市民的方法，希望能盡快互聯互通，如有進一步消息會盡快公布，而現時安心出行隨疫情發展會有調控空間，但以目前疫情上升程度，相信暫不在考慮範圍之內。記者會中亦並未提及早前媒體報道考慮放寬口罩令。

大摩：明年樓價料受惠息口見頂及中港開關　首選新地

 

　　摩根士丹利近日發表報告指，今年本港樓價累跌15%，為2008年以來最差，主要受到加息、人口減少、封關及經濟疲弱等因素拖累，預期樓市弱勢會持續多3至6個月。不過，預計本港地產股股價會開始反彈，因其估值較每股資產淨值(NAV)折讓約55%，預測市帳率(P/B)僅0.4倍，為20年來最低，故將行業評級由「審慎」調高兩級至「吸引」。明年本港樓價則會受惠於息口見頂及中港開關，現時預計明年第二季通關，料會即時帶動住宅及零售銷售，預期新盤成交量將會反彈28%，二手成交也會反彈15%，樓價見底全年上升5%。寫字樓方面，基於空置率高企及供應充裕，開關的利好效應相對緩慢，而且環球經濟衰退及在家工作也累及寫字樓需求。


　　大摩偏好負債比率低及高息的發展商，首選新地(00016)，評級由「與大市同步」上調至「增持」，目標價由100元升至113元，其次偏好長實(01113)及嘉里建設(00683)，均予「增持」評級，惟目標價分別由65元及27元降至60元及24元。零售收租股方面則看好希慎(00014)及領展(00823)，兩者股息率均逾5厘，分別予目標價30元及60元，均予「增持」評級。而寫字樓收租股即使估值便宜，仍列為最不看好。

 

瑞銀料樓價明年首季觸底反彈　摩通指利淡因素正消退

 

　　瑞銀則預料本港明年樓價大致上持平，介乎降3%及升3%之間(市場預測為下跌10至15%)，因看到不少令人鼓舞的數據，包括透過內地專才計劃來港人數上升，預期加息周期到頂及私樓供應下降。據入境處今年第三季數據顯示，內地專才計劃及非本地畢業生簽證分別按季增34%及2.4倍，令今年年度數據按年升30%及76%，並分別超出2016年及2019年的水平。港府放寬非本地居民首次置業印花稅，而內地放寬防疫措施，香港與內地邊境或會重開，亦利好香港地產行業，預期香港住宅樓價會在明年首季觸底反彈，隨後逐步恢復，首選新地及恒地(00012)，均予「買入」評級，並將目標價分別上調8%及10%至112元及27.8元。


　　摩通早前亦指本地樓價下跌已接近尾聲，利淡樓市的因素正在消退，明年上半年加息步伐放緩、內地與本港有望通關、本港放鬆防疫措施，人才流失問題亦料會改善，故調整地產及收租股的評級及目標價，地產股首選恒地及新地，分別上調目標價至30.5元及119.5元，其中恒地連升兩級至「增持」，但下調長實、嘉里建設、新世界、信置(00083)、九龍倉(00004)目標價。收租股就看好九倉置業(01997)、領展及置富產業信託(00778)。

溫鋼城：遲早通關新地可升至110元　惟受累加息不宜長揸

 

　　另外，iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，雖然港府公布放寬防疫措施不如預期，但料遲早都會與內地通關，市場預期明年第一季機會大，可讓大家回鄉過年，無論新地、新世界、太古(01972)及九龍倉都預期受惠，因為它們都有較多商場收租，估值都不貴，其中新地股息率5厘，股價已突破95至96元橫行區，如通關升上110元機會大，有貨不用急於食胡，95元支持力會頗大。

 

　　不過，溫鋼城指，地產股未來仍受息口有機會向上走影響，房託股方面，如息口向上投資者會對比其息率是否吸引，其中越秀房託(00405)之前曾升至6元，跌至1元多才有逾8厘息率；領展有較多屋邨商場，通關對其有多大幫助存疑，總之各有問題，選買新地較簡單。另新世界好處在於息高，但因債務較多之前估值跌得急，如再加息對其影響較大。他建議地產股及房託股都只可炒通關概念，不宜長揸。雖然近期炒美息有機會回落，很多債券息率都稍為回落，而新世界及恒地息率最高可逾7厘，但如果下周或之後美國聯儲局議息，官員仍維持鷹派立場，這些股份股價可能受影響，最多只可炒至農曆新年前後確認通關。

 

　　今日地產股及收租股繼續上升，其中新世界再升逾6%，兩日累升逾14%。

 

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉



 

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