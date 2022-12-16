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【友邦獎學金】三個克服逆境的青年 追尋理想不再是夢

16/12/2022

誰未曾遭遇挫折？若能把挫折轉化為成長的動力，逆風，或許更適合飛翔。三個友邦獎學金得主各自遇上不同的困境，如經歷摯親離世，家庭頓失經濟支柱，財政上及心理上面對重大危機，或搬至劏房居住；亦有學生欠缺學習資源及自信，在求學路上波折重重。然而他們憑著堅毅不屈的信念，克服困難，成功考入心儀的大學，並在友邦獎學金的幫助下，繼續向理想進發，立志回饋社會，創造不一樣的未來。在友邦獎學金接受新一年度申請之際，看看他們三位的奮鬥故事。

 

 


劏房不再　建設可持續發展城市
李偉鴻（Sammy）的爸爸在他中一時因病離世，自此有天翻覆地的轉變，先後往親戚家中寄居及在應考DSE前搬進油麻地劏房暫住。他與媽媽相依為命，在僅有100呎的劏房內生活、上課及溫習。疫情下的公共圖書館或自修室都暫時關閉，他只好在劏房學習，「我甚至沒有書桌及做功課的空間，有時要在廁所上網課，功課亦只可坐在床上完成。」Sammy面對惡劣的學習及居住環境，反而令他下定決心，立志成為一個建築測量師，改善香港的居住空間。他憑自身的努力及親友、老師的支持，成功考入測量系，為夢想踏出重要的一步。

 

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獎學金讓Sammy能專注學業，他期望成為一個建築測量師，以知識協助弱勢社群，建構一個可持續發展的城市。


可是，難關接踵而來，學費是另一個沉重的負擔。他把握課餘時間做不同的兼職賺錢，但是捉襟見肘，直至他獲得獎學金後，才令他如釋重負。「獎學金肯定了我的努力，給我很大的鼓勵，令我可以專注學業，不用再為學費憂心。現時有更多時間讓我計劃自學經濟等不同方面的知識，充實自己。」他期望畢業後能以專業知識協助弱勢社群，貢獻社會，「我希望建構一個可持續發展的理想城市，人人可以安居樂業。」

 

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暫住劏房的經歷，使Sammy下定決心考入心儀的大學，繼續豐富相關知識，冀改善香港居住環境。


承亡父樂觀心態　盼以醫藥知識助大眾對症下藥
「爸爸面對大病，面對生死，都可以這樣坦然。我只是應付DSE，我都要為自己的未來負責。」易秋好（秋好）能如此平靜及坦然地談論生死，笑容背後亦曾經過一段傷痛故事。在她應考前一星期爸爸突然病逝，有如晴天霹靂，因為她的爸爸一直向秋好堅稱是小病，可是病情卻在一日內惡化，悲傷與茫然之感湧上心頭，難以釋懷。世事常變，她沒想過死亡真的來得這樣突然，但當秋好憶起爸爸樂觀積極的個性，在患病時亦時常大講「爛GAG」哄他們，秋好決定重新振作，化傷痛為力量，以樂觀心態面對逆境，成功考入藥劑學系。

 

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儘管課業繁重，秋好亦積極參與實習工作，走進社區了解病人需要。


「我希望提升大眾對藥劑師及藥物的認識，亦希望參與藥物的研發過程，因為爸爸的病暫時未有藥物醫治，我希望可以幫到世界上與我一樣面對同樣困境的人。」然而，她的爸爸是整個家庭的經濟支柱，秋好還記得當時因財務處理問題，媽媽只是拿著只有幾千元的銀行存款，需一度依賴政府福利維生。她曾考慮休學一年以賺取學費及生活費，最後獎學金助她解決燃眉之急，「友邦獎學金解決了我的學費壓力，我不用休學了！我想未來副修音樂，以前曾因涉及額外支出而卻步，但友邦獎學金助我應付這筆費用，支援我的夢想。」秋好除了積極參與藥劑相關的實習工作外，她亦以音樂演奏與社區交流，回饋社會。

 

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家庭遭遇巨變，經濟拮据，秋好曾在夢想前躊躇，最後憑著樂觀堅毅的性格及獎學金的支援下克服困難。


跨越學習起跑線界限　以自身經歷啟發下一代
陳芷瑩（Rola）因欠缺學習資源，認為自己輸在起跑線，更漸漸失去學習興趣及與朋友產生隔膜，形成內向的性格：「小學競爭好大，加上大部分同學都自費參加好多興趣班及補習班，自己卻因經濟問題未能負擔費用，令我自覺與同學比下去，學習態度相當消極。」直至中四，Rola遇上啟蒙老師，發掘她寫作潛能，以中文嘗試敞開心扉及表達自己。「老師更鼓勵我參加不同活動來豐富我的校園生活，令我體會到原來很多校園活動是不需花費分毫，只要有能力就可以參與，慢慢重拾自信。」

 

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Rola曾迷失於求學路上，她希望成為教師，以生命影響生命，為學生帶來不一樣的人生。


啟蒙老師不只令她尋回自信，更找到人生方向。「因為我曾經迷失，我希望以自己的經歷，啟發學生，找到自己方向，以生命影響生命。」Rola以恩師為榜樣，立志成為一個能發掘學生潛能的老師，最後成功考入大學修讀中文教育。「未來期望創造平等共融學習環境，探索照顧學生差異的方法，同時希望與學生建立亦師亦友的關係，為他們提供情緒支援。」

 

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Rola表示小時候因家境問題未能負擔補習費，漸漸與同學形成隔膜及差距，使她缺乏自信，及後遇上啟蒙老師，令她明白教育的重要性。


Rola獲得獎學金後，除了支付每年的學費，更報讀不同興趣班及進修特殊教育的課程，積極裝備自己。「我覺得友邦獎學金可以幫助好多如我一樣曾經輸在起跑線的學生，去實現自己的抱負，建立自己的精彩人生。」


AIA於2020年設立友邦獎學金，承諾投放一億美元，在未來數十年間，每年資助100名就讀於香港多間大學的本科學生，助他們完成整個本科課程。友邦慈善基金會籌辦不同的活動，包括歷奇領袖訓練營及社區服務等，助學生們擴闊視野，迎接未來。2022/23年度友邦獎學金將接受申請，有興趣申請獎學金的同學可向各大院校查詢。

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