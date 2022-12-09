大市成交旺IPO有望復甦 港交所創近4月高 高盛看$420現價可吸？

近期市況熾熱，港股已升近2萬點關口，且單日成交每每高達2000億元，料新股集資活動也將復甦，畢馬威就料明年新股集資可倍增至1800億元，且上市新規《第18C章》預期將於明年首季落實，有助吸引更多科技公司來港上市，港府又擬於明年次季為港股通設人民幣櫃枱，在多個利好消息刺激下，港交所(00388)股價近日節節上升，今日(9日)再升3%創近4個月高，匯證近日也將其目標價升至398元，高盛更看420元，或可考慮現價買入。

(資料圖片)

畢馬威料明年新股集資倍增至1800億 18C首季可落實

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，隨著市場不確定性因素減退，料本港IPO活動將會復甦，預期明年香港IPO市場集資約1800億元，為今年的一倍，新股上市宗數約90宗，料將有逾120宗上市申請個案。畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀則指，香港IPO市場表現在年初有所放緩，但下半年出現反彈跡象，截至今年12月4日，上市宗數為73宗，集資金額約972億元，回歸上市錄9宗，當中包括4宗以介紹形式上市，並完成了4宗SPAC上市活動。在IPO集資額全球排名方面，朱雅儀預期香港將能名列首五大，今年全年將在上海及深圳證券交易所之後排第三。



劉大昌又表示，預期本港為允許特專科技公司上市而增設上市規則《第18C章》將於明年首季落實，料最快明年第二季將有公司透過上述規則遞交上市申請，料下年將有5至10間公司可以透過上述方式完成上市。在現時高息高通脹的環境下，集資額達3000至4000億的大型上市公司在進行IPO時面對一定困難，包括其估值將有較大折扣，而市場流動性亦沒有早前般充裕，但預期大部分不確定因素已出現，隨著環境逐漸改善，或者明年下半年會有更多大型公司進行上市。





許正宇：首隻虛擬資產ETF快將上市 擬次季為港股通設人幣櫃枱

另方面，財經事務及庫務局局長許正宇接受本地媒體訪問時表示，首隻虛擬資產ETF將於非常短時間內於港交所上市，現時有幾家虛擬資產ETF發行人都表示有意來港，政府一方面希望對虛擬資產持開放態度，同時亦希望步伐穩健、逐步前進。估計散戶買賣虛擬資產的公眾諮詢將於明年初展開，當局希望在有限度情況下讓散戶參與買賣。此外，政府計劃明年第二季為港股通增設人民幣櫃枱，目前已有10多家發行人表達初步意願，表示有興趣增設。

另據外電引述消息報道，紐約證交所母公司洲際交易所(ICE)曾經向港交所旗下倫敦金屬交易所(LME)提出洽購，但被港交所拒絕。消息人士指，LME今年3月暫停鎳市交易並取消部分成交，當時ICE接觸港交所，提出收購LME的意願，而港交所拒絕有關建議後，ICE表達日後可能再提出收購建議。而LME正考慮調高金屬期貨產品的場外交易收費，但維持場內收費不變。

匯證：可受惠大市成交上升及更多大型IPO 目標價升至398元

匯證近日發表報告指，港交所可受惠大市成交額上升及新股活動提升估值，料未來潛在兩大催化劑，包括潛在吸引全球最大油企沙特阿美(Saudi Aramco)來港上市，若能成功吸引其上市，將肯定了港交所的獨特之處，將內地資本引入至國際發行人，同時亦可加強內地投資者接觸這間具戰略性重點的能源安全公司。另未來或有更多大型中國科技股來港上市，有助港交所重新成為明年全球頂級的上市場所之一，並為正在復甦的股市增添活力，且港交所計劃明年上半年開通滬港通人民幣櫃台，故將其今年、明年及2024年盈利預測分別上調5.7%、9.1%及7.4%，目標價由320元上調24%至398元，維持「買入」評級。



匯證又提到，港股11月成交金額按月增長40%至1450億元，恒生指數按月亦反彈20%，又見到港元轉強令資金重新流入，而內地加強信貸和流動性寬鬆，有進一步迹象表明其清零策略有所放鬆，並有更明確的支持經濟增長的政策，這些都可以提高企業盈利的確定性，並鼓勵投資者的冒險行為。

高盛料港交所上市新規進一步刺激成交 目標價維持420元



高盛則指，港交所正就特專科技行業公司赴港上市開展《上市規則》上的改革，以進一步激活本港IPO市場。港交所曾在2018年新訂《上市規則》，貢獻成交量超過20%。《上市規則》再改革後，或可提高港交所作為上市地的定位，預料新規能令港交所較納斯達克更能吸引科技公司上市。而中國股市氣氛改善下，本港IPO數量持續迎來周期性復甦，相信港交所對上市條例的改革、中概股回流香港，以及中國宏觀經濟和企業盈利好轉，均加強IPO的復甦步伐。中概股和南向通將在中期持續提升港交所的日均成交量，相信規例上的改革將進一步刺激成交，重申港交所「買入」評級，並列入「確信買入」名單，目標價維持420元。

溫鋼城：料未來成交偏多兼做獨市生意 或可升至400元



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城則於今日《開市Good Morning》節目指，港交所短期料可升至350元，而「復常」或可炒4個月，現只炒了兩個月，有機會炒至明年2月，不排除港交所可升至380元甚至400元。如因股市升得急錯失買入機會，可逐少分段買入，現時可先買一注。事實上，港交所做獨市生意，在港股中最值得推介，可長線持有，用平均成本法月供也可以，而現時單日成交升至2200億元，料未來成交偏多機會較大。





港交所今日收市升3.04%報345.8元，最多升3.99%至349元，連升兩日，累升7.66%，成交30.44億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情