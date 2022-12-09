《神州經脈》通脹回落PPI續負值 防疫大轉彎滬指周漲1.6%

內地通脹持續回落，加上憧憬放鬆疫情防控下，A股周五（9日）反覆向好個別發展，滬綜指先微跌後轉升，收市升0.3%，報3206.95點，重上三千二。深成指升0.98%，創業板指亦升0.37%。國務院周三（7日）公布「新十條」重申不按行政區域開展全員核酸檢測，並解釋「居家隔離」條件，帶動A股造好，滬綜指本周累漲1.61%。

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個股跌多漲少，兩市近2900股飄綠。抗病毒概念繼續活躍，白酒、食品等消費股再度拉升，房地產、鋼鐵、有色金屬等造好，不過旅遊股逆市調整。滬深300等指數樣本調整盤後生效，加上周末前成交量有所增加，兩市全日成交再次破萬億，錄得10091億元，按日大增16%。



國家統計局公布，11月份，全國居民消費價格指數（CPI）按年上升1.6%，較上月回落0.5個百分點，創8個月低位。首11月，CPI按年升2%。受高基數以及大宗商品價格下行影響，11月份工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下降1.3%，跌幅小於市場預期跌1.5%；按月則上升0.1%。今年首11個月，PPI上漲4.6%。



據外電報道，中共中央經濟工作會議將於下周四（15日）召開，為刺激內地樓市，會議將淡化「房住不炒」的緊迫性，並將釋放更多支持房地產市場發展的訊號，報道引述知情人士指，會議可能會明確房地產市場去槓桿完成階段性目標，下一階段的重點是支持居民合理購房需求。



今日新聞精選



1. 加拿大總理杜魯多周三以安全憂慮為由，表示政府將重新審核一份給予一家與中國有聯繫公司的合約。杜魯多表示，這項合約「令人不安」，關注外資在加國的影響力上升。這份價值近55萬加元的合約由加拿大公司Sinclair Technologies取得，合約涉及向加拿大聯邦警察提供及保養無線電通訊設備。Sinclair是卑詩省公司Norsat International的子公司，後者則於2017年被中國上市企業海能達（Hytera）(深:002583)收購。國營企業深圳投資持有海能達9%股權。美國聯邦通訊委員會（FCC）去年把海能達列入危害美國國家安全的黑名單。此外，據《華爾街日報》引述兩名美國官員周四（8日）表示，美國計劃於周五對俄羅斯和中國實施新的制裁，其中將針對華盛頓認為在太平洋非法捕魚的約170個中國實體。外交部回應稱，中國是負責任的漁業國家，一貫同國際社會的其他成員一道，嚴厲打擊非法不報告和不受管制的漁業活動，在打擊非法捕魚方面做了大量有效的工作。反觀美國，圍網漁船連續多年在公海作業天數大幅超出有關漁業組織規定的天數。美方對自己的違規行為視若無睹，對其他國家指手畫腳是赤裸裸的雙重標準。



2. 國務院總理李克強8日在安徽省黃山市分別會見來華出席第七次「1+6」圓桌對話會的世界銀行行長馬爾帕斯、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃和世界貿易組織總幹事伊維拉。在會見馬爾帕斯時，李克強表示，中國是最大的發展中國家，世行是最大的多邊開發機構。中方願進一步深化同世行的合作，共同應對世界經濟面臨的複雜問題。中國致力於打造市場化法治化國際化營商環境。歡迎各國企業擴大對華投資合作。李克強在應詢介紹中國經濟和疫情防控相關情況時指出，中國實現穩就業穩物價、穩住了宏觀經濟大盤，經濟運行保持在合理區間，這在疫情衝擊背景下實屬不易。中方根據疫情形勢變化，公布了進一步優化落實防控的十條措施。隨著優化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升。在會見伊維拉時，李克強表示，中國作為世界最大發展中國家，將在世貿組織中堅持權利與義務相平衡的原則，承擔與自身經濟發展階段水平和能力相符的責任。中方堅持多邊主義，維護自由貿易、公平貿易，願繼續深化同世貿組織的合作，與各方一道推動世貿組織改革朝著正確方向發展，達成總體平衡、體現發展導向的結果。



3. 中證監副主席李超12月8日在首屆長三角REITs論壇暨中國REITs論壇2022年會上表示，進一步擴大REITs試點範圍，盡快覆蓋到新能源、水利、新基建等基礎設施領域。加快打造REITs市場的保障性租賃住房板塊，研究推動試點範圍拓展到市場化的長租房及商業不動產等領域。李超說，監管機構將研究擴大REITs目前的試點範圍，納入特定租賃物業和商業不動產項目，部分是為了打造保障性租賃住房板塊。此前，金融監管機構在11月份推出的16項房地產救助計劃中表示，打算利用房地產投資信託基金（REITs）來拓寬多元化融資渠道。同時，人行上海總部、上海銀保監局會同上海證監局、上海市房管局、上海市地方金融監管局周四組織轄內金融機構、房地產企業召開上海金融支持房地產市場平穩健康發展座談會。另據融創中國(01918)公布，一直在與集團發行的本金總額約91億美元的優先票據及其他境外債務的若干持有人進行溝通，以推動債務重組方案。知情人士透露，歷經數月與債權人小組的溝通磋商，融創境外債重組順利推進，重組框架已初步獲得大多數債權人的認同。



4. 國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝表示，目前，全國的重症醫學床位總數是13.81萬張，其中三級醫療機構重症醫學床位是10.65萬張。重症醫學床位接近10張／10萬人的水平。重症醫學的醫師總數是8.05萬人，「可轉換ICU」儲備醫師10.6萬人，重症專業的護士是22萬人，另有「可轉換ICU」護士是17.77萬人。衛健委印發了相關文件，指導各地加強醫療資源的準備和建設。一是進一步做好發熱門診的建設。二是指導各地加強定點醫院醫療資源的準備。三是要以地市為單位，按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。四是二級醫院重症資源的準備。五是三級醫療機構重症資源的擴容和改造。此外，文化和旅遊部周五中午對相關疫情防控工作指南再次進行了調整更新，發布了新版旅遊景區、旅行社、互聯網上網服務營業場所、娛樂場所、劇院等演出場所、劇本娛樂經營場所新冠肺炎疫情防控工作指南，按照國務院聯防聯控機制綜合組優化落實疫情防控新十條，除對導遊上團前核驗健康碼外，相關指南均不再要求提供核酸檢測陰性證明、查驗健康碼、開展落地檢。



5. 內地新冠疫情連續第11日回落，周四全國新增本土確診及無症狀感染合計16592宗，按日再減21.6%。北京衛健委通報，12月8日0時至24時，北京新增1185例本土確診病例和1488例無症狀感染者（含19例無症狀感染者轉確診病例）。北京市體育局發布關於推動體育行業復工復產工作的通知。對進入室外體育場所的人員掃碼進入即可，對進入室內體育場所的人員，須掃碼並查驗48小時核酸陰性證明。國務院聯防聯控機制發布《關於進一步優化發熱患者就診流程的通知》。通知提出，對於出現發熱、咳嗽等症狀的居民，無論是否進行核酸或抗原檢測，以及檢測結果如何，如居民有就診需求，均可自行前往醫療機構發熱門診（診室）就診。此外，市場監管總局表示，結合前期線索，從多個平台提取多家藥房9月以來連花清瘟銷售數據，並組織相關省份市場監管部門核查進貨台帳。核查發現，部分經營者在採購成本變化不大的情況下，12月初開始大幅提高銷售價格。初步發現涉嫌哄抬價格的線上藥房，已轉相關省份市場監管部門立案查處。



6. 在聯儲局下周公布今年最後一次加息前，美國通脹數據亦有放緩跡象，上周續領失業救濟人數報160.8萬人，升至2月初來新高，反映就業市場降溫。市場為聯儲局加快結束緊縮周期做準備，美元持續走軟。人民幣中間價兩連漲，續創逾兩個半月新高；即期匯率（CNY）周五早上亦高開228點子，盤中觸及6.93，全日漲248點，收報6.9480，創9月13日以來近三個月新高。交易員稱，美指略微偏弱，人民幣順勢反彈，但逢低購匯需求亦有，短期人民幣或維持區間寬幅震盪，等待更多的指引。瑞銀將美元/在岸人民幣2022年末預測從7.25下調至7，並預計美元在2023年初可能走強，在岸人民幣則可能走弱，波動較大。預計中國明年將保持貿易順差，市場情緒將支持在岸人民幣兌美元在明年下半年升值，預計美元/在岸人民幣明年末達到6.8。



7. 國家主席習近平8日在利雅得王宮會見沙特國王薩勒曼。習近平指出，中沙合作具有廣闊前景。中方視沙特為多極化世界中的重要力量，高度重視發展同沙特的全面戰略夥伴關係。中方願同沙方繼續加強戰略溝通，深化各領域合作，服務兩國的發展利益，維護世界的和平穩定。薩勒曼表示，近年來，沙中兩國戰略對接和各領域合作都取得良好進展，雙方在諸多問題上都擁有重要共識，中方的利益也就是沙方的利益。高度重視發展對華關係，願同習近平主席一道努力，推動沙中全面戰略夥伴關係不斷向前發展。兩國元首親自簽署《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國全面戰略夥伴關係協議》，同意每兩年在兩國輪流舉行一次元首會晤。習近平在利雅得王宮同沙特王儲兼首相穆罕默德舉行會談。習近平強調，中方堅定支持沙方維護國家主權、安全、穩定，支持沙特繼續走符合本國國情的發展道路。中方支持沙方「2030願景」、「綠色中東」等一系列重大發展倡議，願積極參與沙特工業化進程，助力沙特經濟多元化發展。



8. 據外電引述新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周五在新西蘭-中國關係促進委員會（New Zealand-China Council）會議上表示，隨著中國逐步擺脫新冠疫情，一旦中國調整邊境管制政策允許入境，她希望能率領一個貿易代表團訪華。阿德恩說，儘管面臨疫情的挑戰，但事實證明新西蘭與中國的貿易和經濟聯繫是有韌性的。阿德恩在講話中提及，她上個月在曼谷亞太經合組織（APEC）峰會期間，在與中國國家主席習近平會談時表示了希望訪問中國。這是自2018年以來兩位領導人的首次面對面會談。中國是新西蘭最大的貿易夥伴。阿德恩強調，新西蘭與中國的關係很重要，但也很複雜，而且在不斷發展變化。「我們仍然認識到，中國和新西蘭在一些領域存在分歧，在一些領域我們的利益或世界觀並不一致。」但她補充，在這些存在分歧的領域，新西蘭政府仍然願意與中國接觸，但將始終倡導新西蘭的利益和價值觀，並在必要時公開發聲。

撰文：經濟通中國組

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