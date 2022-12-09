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《嚟緊炒D乜》攜程受惠防疫鬆綁　跟走一轉睇326銀

09/12/2022

 　　國務院聯防聯控機制發布防疫「新十條」，意味著中國防疫工作進入新形勢，多地防控措施即時減碼，不再強調「動態清零」之下，官媒引述專家稱最終可能80%至90%的人都會受感染。


　　內地放寬疫情防控措施，攜程集團(09961)定當受惠，攜程下周四(15日)出季度業績，在之前封控政策之下，相信不會好到哪裏。攜程主要從事旅行相關服務，包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假及目的地內活動產品及服務、商旅管理服務，以及其他旅行相關服務等。集團旗下旅行品牌包括「攜程」、「去哪兒」、「Trip.com」及「天巡」等。

 

(攜程旅行網截圖)


　　攜程截至今年6月底止半年度業績轉盈為虧，錄得股東應佔虧損9.2億人仔，整體毛利減少21.5%至60.77億人仔，毛利率下降2.6個百分點至74.8%；於6月30日，集團之現金、現金等價物及受限制現金逾229億人仔。


若業績稍勝預期　股價隨時一飛沖天


　　攜程於去年4月於本港第二上市，上市價268銀。由於市場對下周發放的季度業績不抱期望，一旦派發的成績表稍為好過預期，加上放寬疫情防控的因素，攜程股價隨時一飛沖天。


　　再看技術因素，攜程今日走勢雖呈陰燭，錢駿認為，股價短期內有望升越日前高位275.8銀，由於10天線、20天線、50天線、100天線及250天線整齊向上排列，9RSI升至70水平，現價(約262.6銀)不妨小注買入，以去年6月高位326銀為最終獲利目標，跌穿20天線(現約233.2銀)止蝕。

 

 攜程今日(9日)升1.84%收報266.4元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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