【虛幣世界】Uniswap或開啟手續費開關，加密貨幣普遍企穩

去中心化交易所Uniswap目前就開啟手續費開關提案的鏈上投票，該提案建議對3個選定流動性池進行參數調整試驗，向ETH-USDT-0.05%、DAI-ETH-0.3%、USDC-ETH-1%收取 10% 手續費。分析指出，如果考慮到當前情況啟用，可能意味著Uniswap的流動性提供者的費用收入減少，而Uniswap的原生代幣UNI的持有者獲得更多獎勵，這反過來為UNI持有者增加了價值。



Uniswap 的開發人員表示，如果在費用開關打開的情況下交易執行沒有減少，則該實驗將被視為成功。



加密貨幣市場在周末保持平靜，因為投資者做好準備迎接週二公佈的11月消費者價格指數 (CPI) 以及美國聯儲局的最新利率決定。加密基金管理公司BitBull Capital首席執行官 Joe DiPasquale指出，儘管 CPI、聯邦公開市場委員會(FOMC) 的裁決以及美國勞工部的最新 週四的初請失業金人數報告可能會影響價格，隨著這些關鍵事件的出現，預計會出現波動，但仍偏向於上行，他希望看到頂部20000 美元，底部16000 美元。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16979.80元，跌0.61%(24小時比較)；以太幣現報1254.25元，跌0.69%；艾達幣報0.3069元，跌0.13%；瑞波幣報0.3819元，升0.29%。



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