溫傑料本周港股較波動 籲持貨者至少減持四分一

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股連升兩星期，在恒指的日線圖上，現價距離250天線僅約700點。本周有多項重要事件，包括聯儲局議息、中共中央經濟工作會議等，港股能否成功挑戰250天線？內地近日推出多項措施救內房，最新以「內保外貸」改善內房境外資金的流動性，內房股上周五（9日）齊齊發力向上；惟碧桂園服務(06098)最新遭主席楊惠妍減持，大手套現逾50億元，內房物管股料受影響？有傳中港兩地或於農曆新年前後通關，相關股份能否短炒？

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