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理想上季虧損擴大收入遜預期　遭大行降目標價急插逾一成

12/12/2022

　　理想汽車(02015)上周五(9日)收市後公布業績，受累新舊車型換代，以及供應鏈問題導致零組件短缺等，第三季淨虧損擴大至16.5億人民幣，遠超市場預期，經調整虧損更由盈轉虧，收入亦不及市場預期，毛利率大跌，績後有大行下調其盈利預測及目標價，今日(12日)股價急跌逾一成。不過，亦有券商看好其銷售前景，交銀國際就料其第四季收入可強勁反彈，雖同樣降目標價，但仍達146.3元。

 

 (理想汽車網頁截圖)

 

上季經調整虧損12.4億人幣　料今季最多交付4.8萬輛


　　理想汽車第三季淨虧損按年擴大至16.5億人民幣，遠超市場平均預期8.15億人民幣，去年同期虧損2150萬人民幣；期內非美國公認會計準則轉蝕12.4億人民幣，去年同期錄淨利潤3.36億人民幣。汽車總交付量26524輛，按年增長5.6%，低於公司先前預測的2.7萬至2.9萬輛區間。收入總額93.4億人民幣，按年增加20.2%，惟不及市場預期的96億人民幣，當中車輛銷售收入90.5億人民幣，按年增加22.5%，按季亦多6.6%，主要由於8月底「理想L9」開始交付，提升了車輛的平均售價。車輛毛利率12%，按年跌9.1個百分點，按季跌9.2個百分點，新舊車款換代是拖低毛利率原因。期內公司銷售成本為81.6億人民幣，按年增加36.8%。


　　公司預計，第四季度車輛交付量4.5至4.8萬輛，按年增長27.8%至36.3%；收入總額165.1至176.1億人民幣，按年增長55.4%至65.8%。

 

理想料未來可降經營成本轉虧為盈　沈亞楠辭任執董兼總裁

 

　　理想汽車創辦人、董事長兼首席執行官李想表示，得益於在研發、供應鏈和智能製造方面的綜合能力，公司沿著產品路線圖穩步前行，取得可觀進展，未來在生產加快、嚴格執行力及成本管理下，料將進一步降低經營成本，讓公司營運回到正軌且轉虧為盈。理想汽車首席財務官李鐵則指，第三季經歷了車型迭代，並面臨巨集觀環境挑戰和成本上漲，在此情況下收入仍有增長，儘管理想L9在投產的第一季即取得健康毛利率，但受與理想ONE相關的撥備影響，第三季毛利率受壓。

 

　　此外，理想汽車宣布，沈亞楠為投入更多時間處理個人事務，已辭任公司執行董事兼總裁，自明年1月1日起生效，馬東輝將接任，但為確保工作平穩過渡，沈亞楠的最後工作日預計為明年6月底前後。另自2022年12月12日起，謝炎將獲委任為公司首席技術官。

瑞信：經營虧損遜預期降未來盈測　美股目標價降至35美元

 

　　瑞信發表研究報告指，理想汽車第三季錄得創紀錄的經營虧損，低於市場預期，主要讓人意外的是汽車毛利率低於預期，與理想ONE相關的一次性庫存撥備和採購承諾損失。另第四季交付指引為4.5萬輛至4.8萬輛，遜於預期，預計今年12月的月收入為730億至840億人民幣，略低於早前理想汽車主席1000億人民幣的指引，考慮到一次性成本和遜於預期的交付，下調2022至24年每股盈利預測3.9至110.8%，並將其美股目標價由40美元下調至35美元，維持「優於大市」評級。

交銀國際料本季收入強勁反彈   惟目標價降至146.3元


　　交銀國際則稱，理想汽車第三季收入按季增長7%至93億人民幣，增長緩慢主要是由於理想One車型轉換成最新的L系列而受到短期影響。預計在L9及L8車型上量後，第四季收入增長將較第三季有更強勁反彈，相信隨著L9和L8的交付，將在未來幾個季度獲得新銷量增長動力，維持「買入」評級，惟目標價下調至146.3元。


　　中信證券亦維持理想汽車「買入」評級，指公司第三季營收持續增長，惟產品迭代之際拖累當季毛利率表現。另公司第四季展望積極，12月將實現單月銷量逾2萬輛，維持其2022至24年銷量預測分別為13.5、30及65萬輛。儘管巨集觀環境承壓，新能源車市場競爭日趨激烈，理想汽車仍有望憑借增程車型系列，持續提升市場份額。

 

大摩：公司準備好應付逆向因素　目標明年扭虧為盈


　　另摩根士丹利指，雖然疫情會持續影響供應鏈，但理想汽車準備好應付逆向因素，對第四季銷量4.5至4.8萬輛汽車指引有信心。而受惠於增程型電動車(EREV)型號規模增長，明年毛利率會維持逾20%。公司明年營運及資本開支更為進取，但目標仍為於明年扭虧為盈，並追求1000億人民幣收入目標。公司扭虧為盈時機成熟，美股目標價23美元，評級「增持」。浙商證券則稱，理想ONE相關損失為一次性影響，公司現金儲備較充足經營風險可控，研發投入將在後續逐漸兌換為產品，有望帶來銷量持續較高增長，維持「增持」評級，目標價120元。

 

　　理想汽車半日跌11.54%收報83.15元，最多跌12.71%至82.05元，成交6.83億元。其他汽車股亦普遍下跌，小鵬汽車(09868)跌10.78%報41.8元，蔚來(09866)跌5.47%報100.2元，比亞迪(01211)跌1.86%報211元，吉利汽車(00175)跌4.15%報12.02元，長汽(02333)跌4.46%報10.28元，廣汽(02238)跌0.9%報5.52元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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