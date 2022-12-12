  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】券商點評新能源車　一表盡掌握

12/12/2022

 

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

177.300

異動股

06098

碧桂園服務

19.980

異動股

01030

新城發展

3.500

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 177.300
  • 06098 碧桂園服務
  • 19.980
  • 01030 新城發展
  • 3.500
  • 06618 京東健康
  • 80.050
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 206.000
股份推介
  • 00914 海螺水泥
  • 29.250
  • 目標︰$34.60
  • 02138 醫思健康
  • 7.270
  • 目標︰$13.00
  • 06055 中煙香港
  • 11.840
  • 目標︰$12.70
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 63.050
  • 目標︰--
  • 00408 葉氏化工集團
  • 3.060
  • 目標︰$3.46
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 317.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.250
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.380
  • 00388 香港交易所
  • 339.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
報章貼士
  • 01876 百威亞太
  • 24.200
  • 目標︰$27.00
  • 01675 亞信科技
  • 10.880
  • 目標︰$13.00
  • 01038 長江基建集團
  • 40.300
  • 目標︰$46.20
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2022 10:57  【大國博弈】中阿峰會談到海灣三島爭議，伊朗召中國大使表達不滿

12/12/2022 10:06  《本港樓市》港鐵小蠔灣首期今起招標，涉1200至1600伙

12/12/2022 10:04  《異動股》舜宇挫近8%，11月手機鏡頭出貨量按年跌26.4%

12/12/2022 09:27  恒指低開306點報19594，龍湖挫5%，碧服插逾11%

12/12/2022 09:11  【國際要聞】歐洲議會揭歷來最大貪污案，副議長家中搜出數袋現金

12/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒４１億元，買美團沽盈富

12/12/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】中信里昂調高友邦目標至１０２，凱基睇騰訊３１５

09/12/2022 17:47  《嚟緊炒Ｄ乜》攜程受惠防疫鬆綁，跟走一轉睇３２６銀

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【內房困局】碧服遭減持　內房發展利淡物管股？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】券商點評新能源車　一表盡掌握
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑料本周港股較波動　籲持貨者至少減持四分一
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【今日知昔】灣仔洪聖古廟近200年歷史！本來係一座海邊小廟？廟內供奉嘅洪聖又係邊位？
人氣文章

健康大晒

壓力大免疫力下降誘發「生蛇」 捉緊治療黃金72小時避免留疤
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

英文面試技巧 │你的職業志向是甚麼？一文有齊5大方向、2大範例，唔怕被考起！
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

一件橫空出世的瓷胎畫琺瑯器，在龍頭大行與二線拍賣行手上，斷代、估價可以相差多遠？ 1
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

死灰伴侶復燃大法！兩隻匙羹暗示體位？點愛撫最有感覺？男伴「失手」千祈唔好畀呢啲反應！
人氣文章

Art & Living

從炙手可熱巨星淪為階下囚：吳亦凡被判囚13年！這件事情能為娛樂圈帶來警惕、鼓勵受害女星站出來嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
一飲水就尿頻？原因有好多！腎虧、尿崩症、脾腎兩虛都有影響！針灸加艾灸，腎虧尿頻一take搞掂
人氣文章
廿四節氣大雪│鼻敏感發作？因為疏泄太過！與肝、脾、肺有關！要少食生冷嘢！推介健脾益腎「蟲草花栗子圓肉湯」
人氣文章
生蜂蜜VS普通蜂蜜：生蜂蜜有一種物質可助抗炎、抗病毒！注意這個歲數人士不宜吃
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2022 12:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2022 12:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2022 12:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2022 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/12/2022
【內房困局】碧服遭減持　內房發展利淡物管股？
人氣文章大行報告12/12/2022
【大行炒D乜】券商點評新能源車　一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning12/12/2022
溫傑料本周港股較波動　籲持貨者至少減持四分一
人氣文章財經熱話12/12/2022
【虛幣世界】Uniswap或開啟手續費開關，加密貨幣普遍企穩
人氣文章財經熱話09/12/2022
《嚟緊炒D乜》攜程受惠防疫鬆綁　跟走一轉睇326銀
人氣文章中國故事09/12/2022
《神州經脈》通脹回落PPI續負值　防疫大轉彎滬指周漲1.6%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金