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【FOCUS】阿拉伯世界崛起　多極時代風起

12/12/2022

　　在全球衰退的愁雲慘霧中，沙特第三季GDP按年勁升8.8%冠絕G20，提振王儲穆罕默德　(Mohammed bin Salman)的影響力；眼見中美脫鈎的離心力愈演愈烈，中國最高層接連呼籲從「亞太命運共同體」到「中阿命運共同體」－－雙雙確認多極世界成形，而各國外交、經濟、金融、軍事結構跨時代劇變，正風起於青萍之末。



「唯美是瞻」舊秩序走入歷史



　　當沙特反勝阿根廷、摩洛哥淘汰葡萄牙，印證世界盃的「傳統強隊」淪為過往雲烟；剛閉幕的首屆中國－阿拉伯國家峰會，同確認唯美國馬首是瞻的「海灣秩序」走入歷史。

 


　　中國國家主席時隔近6年再訪沙特，傳聞經年的「石油人民幣(petroyuan)」終有官方背書進展－－充分利用上海石油天然氣交易中心平台，開展油氣貿易人民幣結算。以沙特每日出口620萬桶原油，而中國日均進口177萬桶(今年首10月)計，即使是部分率先試行人民幣定價及交易，亦將是1973年中東戰爭後所建立的「石油美元(petrodollar)」體系的轉折之始。

 

 

 

 


　　盡管細節未知，但值得留意的是，沙特綠色發電及海水淡化巨企Acwa Power，與工行、中行簽署諒解備忘錄，兩間銀行均為人民幣跨境支付系統(CIPS)的直接參與者，而CIPS素來被視作中國版的SWIFT(環球銀行間金融通信系統)。



中國與沙特多領域全方位合作



　　除了人民幣國際化邁出新一步，在野心勃勃的穆罕默德帶領下，全力打拼「2030願景」的沙特，跟中國的其他合作同不可忽視，包括數字經濟、清潔能源、航天研發、智慧城市。

 


　　沙特太空委員會(Saudi Space Commission)已擬定明年實施首次航天任務，並計劃將首名女太空人送上太空；另在沙特北部城市NEOM，長170公里的線型未來城市The Line已破土建設，預計2030年完工，料可容納900萬人。

 

 

 

 


　　今明兩年預計分別高達3280億美元、3000億美元的石油銷售收入，加持王儲的種種野心，並有意帶領阿拉伯世界成為全球崛起的新極點。此外，盡管中沙過去近20年的雙邊武器銷售額僅2.45億美元，遠低於美沙之間的178.5億美元，但剛創下398億美元成交紀錄的珠海航展，據報一大買家即是沙特。



多方式對沖，政經金融臨劇變



　　早在上月，拜登的中東顧問Brett McGurk曾稱，海灣地區與中國加強合作，將為其與美國的關係設置「天花板」，但事實上，雖然沙特、埃及據報擬加入金磚國家組織(BRICS)未有下文，但兩個已是上合組織　(SCO) 對話夥伴，顯示愈來愈多國家拒在大國競爭中選邊站，反之，以多種方式尋求對沖，最大化本國利益。

 


　　對中國而言，最高層繼11月在APEC峰會呼籲，攜手構建亞太命運共同體後，最新再借首屆中阿峰會，呼籲構建面向新時代的中阿命運共同體。此亦是面對中美未來科技、安全領域脫鈎大勢難逆，旨在捍衛多邊主義，維持產業鏈、供應鏈、資金、數據等安全有序流動。

 


　　穆罕默德親王謀定經濟、盟友、外儲多元化，無獨有偶，人民銀行時隔三年披露官方黃金儲備11月增加32公噸至1980公噸，排名全球央行第六，而今年首9月減持美債逾1350億美元至2010年6月以來最低。

 


　　隨著2023年將至，沒有G1也沒有G2，歡迎來到多極時代(Multipolar Era)。

 

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