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舜宇上月手機鏡頭出貨量下滑　大行看法迥異股價挫逾一成

12/12/2022

　　舜宇光學(02382)上周五(9日)收市後公布出貨量數據，受累智能手機市場需求較淡，11月手機鏡頭出貨量繼10月出現反彈後，按月再度下跌，按年則跌26%。數據公布後，舜宇仍獲部分大行力挺，其中中金看好其較強的行業競爭力，預料公司日後將率先受益復甦，上調目標價至120元，但高盛卻料其毛利率持續受壓，只看81元。舜宇今早(12日)低開後股價持續下滑，最多跌逾13%。另一手機設備股丘鈦科技(01478)亦公布11月攝像頭模組銷量跌24%，股價插逾7%。

 

(舜宇光學網頁截圖)

 

智能手機市場需求較淡　舜宇11月手機鏡頭出貨量跌26%


　　舜宇光學公布，11月手機鏡頭出貨量按年下降26.4%至9103.4萬件，按月亦跌9.3%，手機攝像模組出貨量亦按年下降23.4%至3468.2萬件，按月下降21%。兩者出貨量下跌主要是因為現時整體智能手機市場需求較淡，手機攝像模組出貨量下跌亦由於10月受個別客戶備貨需求增加而令出貨量基數較高。另車載鏡頭出貨量按年升47.4%至740.5萬件，按月則跌5.3%。車載鏡頭出貨量大增，乃因去年汽車關鍵零部件供應鏈缺貨，以致出貨量基數較低。

 

中金：出貨拐點到來將率先受益　目標價升至120元

 
　　中金發表研究報告指，舜宇手機模組出貨量受部分安卓客戶10月備貨，以及「雙11」相對較弱手機銷售影響，但只回落至第三、四季間的正常水平，亦與同業一致。雖然目前整體手機需求仍較為疲弱，但考慮到舜宇在手機光學領域較強的行業競爭力，仍然看好公司在出貨拐點到來時率先受益於復甦趨勢。考慮到全球手機需求悲觀預期已部分反映於目前股價，加上近期港股板塊整體估值水平有所修復，給予舜宇光學「買入」評級，目標價上調20%至120元。而車載鏡頭出貨連續多月的良好表現展現上游缺芯情況已逐步好轉，預計公司全年車載鏡頭出貨同比10%至15%增長的目標達成基本無虞。

 

　　中泰證券亦維持舜宇光學「買入」評級，指出1至11月國內新能源車銷量606.7萬輛，同比增長1倍，滲透率達25%，受益汽車電動化智能化發展，公司車載攝像頭出貨量連續6個月維持20%以上同比增長，而11月環比跌5.3%則是6月以來首次環比下滑。近期市場對於新能源車後續銷量增長或存在擔憂，但短期來看，特斯拉、小鵬(09868)等多家車企近期發布的降價、限時保價等促銷政策預計將有效刺激12月訂單量，而電動化仍是大勢所趨，疊加智能化升級因素，舜宇作為全球車載鏡頭龍頭，向上趨勢明確。

 

高盛料舜宇毛利率持續受壓　予目標價81元

 

　　高盛則指，舜宇上月手機鏡頭出貨量連跌第7個月兼跌幅擴大，管理層表示，主要受智能手機需求減少，以及主要客戶提早落單影響，不過車載鏡頭出貨量理想，首11個月按年出貨量升17%，高於今年指引的10%至15%。預期至2025年智能手機市場競爭仍然激烈，鏡頭升級將見頂，加上較低毛利率的模組收入佔比上升，將令舜宇期內毛利率持續受壓。不過，舜宇估值於現水平再下行空間有限，維持「中性」評級及81元目標價。


溫傑：舜宇非當炒且股價不算落後　90元以下才可考慮

 

　　另凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，舜宇光學近期不算當炒，且所有股份都已升了25%至50%，舜宇股價不算很落後，見不到有甚麼優勢，出貨量亦不見明顯優於市場預期，數據出了後也不見再有利好因素令其股價大升，如想買入也要待其跌至90元以下才可考慮。

 

手機銷售不理想　丘鈦科技11月攝像頭模組銷量跌24%

 

　　丘鈦科技亦公布11月主營產品銷售數量，期內攝像頭模組產品銷售數量3590.5萬件，同比減少23.5%，主因受宏觀形勢影響，智能手機銷售情況仍不理想；環比增加9.9%，主因客戶項目周期因素。指紋識別模組產品銷售數量1153.5萬件，環比跌2%，但同比增加4.5%，主因於指紋識別模組業務的市場份額有所提升。

 

　　舜宇光學今日收市跌12.56%報93.6元，成交13.98億元，丘鈦科技則跌7.26%報4.47元。另瑞聲科技(02018)跌1%報17.76元，比亞迪電子(00285)跌1.1%報26.95元，賽晶科技(00580)跌1.67%報1.77元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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