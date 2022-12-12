【高息定存】工銀亞洲分階段港元定存息高達6.1厘

踏入12月，銀行積極搶年結資金，本地銀行各出奇招，工銀亞洲推出分階段港元定存優惠，在存款日數首60日，年利率為4.1厘；第61日至120日，年利率為5.1厘；第121日至188日，年利率為6.1厘，起存額為10萬元，適用於綜合客戶於分行開立。



花旗3個月定存息亦升至4.88厘，起存額為5萬元，適用於花旗私人客戶業務／Citigold之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元。



在美元定存方面，花旗亦上調其3個月美元定期存款利率至5.28厘，起存額為1萬美元，Citigold戶口新客戶或私人客戶業務戶口新客戶定存特惠，需開立投資戶口並持有指定產品結存。



眾安12個月港元定存5厘



另外，虛擬銀行眾安（ZA Bank）公布，早前已向周日（11日）或之前開戶的客戶發放3張港元新資金定存加息券，凡於周六（17日）前存入指定金額及以加息券開立定存戶口，可享優惠年利率。



眾安表示，最低存款額為1萬元，最高為300萬元，12個月最終優惠年利率為5厘，涉基本定存年利率3.31厘及額外年利率1.69厘；6個月最終年利率為4.7厘，涉基本年利率3.01厘及額外年利率1.69厘；3個月為4.6厘，包括基本年利率2.51厘及額外年利率2.09厘。

表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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