《神州經脈》美高級別代表團訪華 信貸數據見反彈 A股跌外資撤

市場對中國重新開放的樂觀情緒消退，同時對防控措施放鬆後經濟復甦信心也較弱，A場上周經歷升浪後，周一（12日）隨內房及金融股而回調，加上外資流出，滬綜指全日跌0.87%，報3179.04點，為一周新低，深成指跌0.89%，創業板指跌0.79%。兩市全日成交9098億元（人民幣．下同），按日減少9.8%，陸股通全日淨流出超過43億元。

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內地新冠疫情連續第14日回落，周日（11日）全國新增本土確診及無症狀感染合計8626宗，按日再減19%，並創下逾一個月新低。從別國經驗看，放寬防疫措施應讓感染奧密克戎變種病毒個案劇增，但這沒有反映在中國的疫情數據上，分析指可能與中國不再強制進行核酸檢測、民眾缺乏上報確診的動機有關，綜合內地媒體及網上片段，多地發熱門診均告爆滿，有四川診所醫生表示現在求診的病人數目是平時的三倍。



防疫措施轉向持續。通信行程卡微信公眾號公告，根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求，有關服務將於周二（13日）0時起正式下線；另據廣州本地媒體報道，廣州計劃於周一關閉一批方艙醫院，另外部分方艙轉為亞定點收治醫院。



今日新聞精選



1. 中國外交部新聞發言人汪文斌周一表示，美國高級別代表團於12月11-12日與中方官員會面，但他沒有透露會談的具體內容。美國國務院10日表示，一個高級別的美國代表團將前往中國，以跟進落實總統拜登最近與中國國家主席習近平的會談成果，並為國務卿布林肯明年初訪華做準備。美國國務院在一份聲明中說，負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）和白宮國安會中國事務主任羅森伯格（Laura Rosenberger）將於12月11日至14日訪問中國、南韓和日本。在美國宣布這一消息之前，一位白宮高級官員評論說，中國希望在短期內穩定與美國的關係。此外，據日本共同社引述消息人士報道，美國拜登政府直接要求日本政府合作，響應美國對華的半導體出口管制。報道指，這可能是首次日美部長間直接提出合作的要求。報道指，美方此舉旨在限制包括日本高技術水平半導體製造設備等科技出口，從而延緩中國的先進半導體開發進度。美國10月以國家安全為由，公布晶片出口管制新規定，限制向中國客戶出口涉及超級電腦、人工智能等高性能產品。



2. 人民銀行公布，11月末，廣義貨幣（M2）餘額264.7萬億元，同比增長12.4%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個和3.9個百分點，顯著高於市場預期的增11.7%。11月末，狹義貨幣（M1）餘額66.7萬億元，同比增長4.6%，增速比上月末低1.2個百分點，比上年同期高1.6個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.97萬億元，同比增長14.1%。當月淨投放現金1323億元。今年11月份，人民幣貸款增加1.21萬億元，同比少增596億元，環比多增5948億元或96.7%，仍少於市場預期的增1.35萬億元。11月份人民幣存款增加2.95萬億元，同比多增1.81萬億元。11月末，本外幣存款餘額263.96萬億元，同比增長11.1%。月末人民幣存款餘額257.78萬億元，同比增長11.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.8個和3個百分點。11月末，金融機構外幣存款餘額8621億美元，同比下降15.3%。當月金融機構外幣存款減少20億美元，同比多減63億美元。11月份，社會融資規模增量為1.99萬億元，比上年同期少6109億元，環比10月的9079億元大增1.19倍，但仍低於預期的2.1萬億元。11月末社會融資規模存量為343.19萬億元，同比增長10%。



3. 新晉進入中共中央政治局常委的李強，在出席全國工商聯第十三次全國代表大會開幕會時致賀詞指出，各級工商聯要努力促進民營企業高質量發展，積極引導民營企業促進「共同富裕」。他續稱，推動全面構建親清政商關係，營造宜商惠企的政策環境、公平透明的法治環境、公平競爭的市場環境、親商安商的社會環境。此外，國家互聯網信息辦公室等三部門周日晚聯合發文，加強互聯網信息服務深度合成管理，要求不得利用深度合成服務從事法律、行政法規禁止的活動，該規定自2023年1月10日起施行。新聞稿顯示，深度合成服務提供者和技術支持者加強訓練數據管理和技術管理，保障數據安全，不得非法處理個人信息，定期審核、評估、驗證算法機制機理。深度合成服務提供者對使用其服務生成或編輯的信息內容，應當添加不影響使用的標識。提供智能對話、合成人聲、人臉生成、沉浸式擬真場景等生成或者顯著改變信息內容功能的服務的，應當進行顯著標識，避免公眾混淆或者誤認。任何組織和個人不得採用技術手段刪除、篡改、隱匿相關標識。



4. 內地新冠疫情連續第14日回落，周日全國新增本土確診及無症狀感染合計8626宗，按日再減19%，並創下逾一個月新低。本土防疫政策放鬆後，大規模核酸檢測減少，此前感染人數居前的廣州、北京、重慶等重點地區通報的陽性數據連續回落。通信行程卡微信公眾號公告，根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求，有關服務將於周二0時起正式下線。儘管官方數據顯示疫情降溫，但多地醫院發熱門診卻出現「大排長龍」情況。國家傳染病醫學中心主任張文宏在內地媒體撰文指，現在開始，內地有基礎疾病的陽性病人會逐漸增多，本次疫情高峰可能會在一個月內到來，要整體渡過這次疫情，可能需要3至6個月，醫護人員要做好思想準備，只要熬過最近一個月，下個月壓力會逐步降低。據外電報道，中國監管機構與大型銀行因應北京的新冠疫情可能轉趨嚴峻，採取僱員分批輪流回辦公室的安排。此外，市場監管總局10日發布關於規範涉疫物資網絡交易秩序的工作提示，要求互聯網平台企業嚴格按照市場監督管理法律法規要求，嚴格落實「八個責任」，確保依法合規經營。其中提到，嚴格落實涉疫物資價格穩定責任。



5. 世貿組織爭端解決專家組裁定，美國前總統特朗普執政時期推出的進口鋼鐵及鋁材產品徵收關稅違反世貿規則。世貿專家組發表報告，認為美國以威脅國家安全為理徵收關稅的理由不成立，呼籲美國調整措施。美國貿易代表署譴責裁決，認為是再次證明世貿的爭端解決機制須作出根本改革，又強調拜登政府致力維護國家安全，包括確保美國鋼鐵和鋁工業的生存，不會撤回相關措施。中國商務部讚賞專家組作出客觀、公正裁決。商務部敦促美方尊重裁決和世貿組織規則，盡快糾正違規措施，與中方和其他世貿成員相向而行，共同維護多邊貿易體制。商務部表示，2018年以來，美國對部分世貿成員的鋼鋁產品選擇性加徵關稅，以國家安全之名，行單邊主義、保護主義之實，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制。美國前總統特朗普以國家安全為由，對部分鋼鐵產品的進口徵收25%的額外關稅，對部分鋁產品的進口徵收10%的關稅，中國、挪威、瑞士和土耳其等國家向世貿提出申訴。根據機制，美國仍然可以提出上訴。



6. 中指研究院周一發布報告顯示，上周內地16個主要城市新房成交面積環比上升4.9%，高於此前一周的0.1%。這主要得益於政府對樓市支持和防疫措施的放寬。中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜稱，疫情防控優化措施會讓大家對市場的信心有一定好轉，另外還可以促進大家看房或者訪盤，對成交量上升有一定促進作用。報告顯示，上周一線城市成交面積整體環比上漲0.6%，漲幅略有提升。分城市來看，廣州成交面積環比漲幅最大，高達96.8%，僅上海環比下降，降幅為15.7%。二線代表城市整體成交面積環比上漲1.9%。三線代表城市成交面積環比升幅為45.4%。不過，新城控股(滬:601155)發布公告稱，公司2022年度第四期中期票據發行規模基礎金額為0億元，發行上限金額為1億元。現由於近期市場波動較大，公司融資安排變更，擬取消本期中票發行，調整後的發行安排另行公告。



7. 胡潤研究院周一發布中國女企業家財富排行榜，碧桂園(02007)聯席主席41歲的楊惠妍財富較去年縮水1100億，即59%，但仍然以750億元第十次成為中國女首富。龍湖(00960)創始人58歲的吳亞軍財富較去年下降23%，以735億元保持第二，並蟬聯中國白手起家女首富。今年10月吳亞軍辭任龍湖集團執行董事、董事會主席。新鴻基(00016)93歲的鄺肖卿以695億元財富首次進入前三，比去年上升2位。鄺肖卿是新鴻基地產創辦人郭得勝的夫人，通過信托基金持有新鴻基地產股份。另外，第四名至第十名分別是富華集團創辦人陳麗華、立訊精密(深:002475)董事長王來春、翰森製藥(03692)創始人鐘慧娟、華熙國際董事長趙燕、蘇商集團董事局主席嚴昕、醫美企業愛美客(深:300896)創辦人簡軍、海天味業(滬:603288)副董事長程雪。從行業來看，女企業家財富來源第一仍為房地產業（人數佔比17%）；能源超過大健康，首次成為第二大財富來源，上榜人數佔比10%；金屬與礦、食品與飲料、消費品行業並列第三，上榜人數佔比7%；從事傳統行業的比例從去年的67%上升至74%，同時從事新興行業的比例從去年的33%下降到26%。



8. 中國海關9日以註冊信息不完整為理由，再把台灣多項產品列入暫停進口名單，涉及百多項酒類和飲品，包括台灣煙酒、金門酒廠、台虎精釀，以及統一和京都念慈菴藥廠等旗下多款商品，引發島內業者及官員強烈不滿。在北京，國台辦發言人朱鳳蓮對此回應表示，海關總署於2021年4月發布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，自2022年1月1日起實施。該規定優化了註冊程序，對不同類別境外生產企業實施分類管理，明確了企業主體責任和所在地主管部門監管責任，也有利於保障消費者食品安全。朱鳳蓮強調，已按要求更新註冊信息並審核通過的企業一直對大陸保持正常出口。所謂「無預警禁止進口」純屬刻意炒作。據了解，部分台灣輸大陸食品企業註冊信息不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊。希望台灣食品企業盡快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊信息。同時，我們正告島內有關部門，立即停止任何政治操弄，不要做任何損害島內業者的蠢事。在台灣，衛福部食藥署表示，自2021年10月起，曾協助台業者共提交3232件產品補件資料，仍有有2409件被大陸視為不合格且未告知理由暫停進口，其他31件自行註銷。



9. 美國聯儲局即將於本周公布年內最後一次議息政策，最新經濟數據顯示美國通脹壓力未退，投資者擔憂聯儲局在短期內難改變緊縮政策，美元周線在3周來首度上揚。人民幣中間價三連漲，至近三個月新高；即期匯率（CNY）未有跟隨，周一早上顯著低開270點子，全日跌277點，收報6.9757，止步三連漲。交易員稱，本周市場焦點轉向美聯儲會議，美匯走勢對人民幣影響料上升，短期匯價延續震盪等待更多指引。本周圍繞中國重新開放的樂觀情緒消退，市場對於如何應對感染蔓延及可能出現的醫療擠兌狀況更為敏感，同時對防控措施放鬆後經濟復甦信心也較弱，整體情緒料偏謹慎。興業研究報告稱維持春節前人民幣匯率偏強震盪的判斷。中金公司也指出，本周中國可能召開中央經濟工作會議，市場期待進一步穩增長政策的細則等，或進一步利好人民幣匯率。預計本周人民幣匯率區間或為6.85-7.05，人民幣或依舊相較大部分貨幣偏強。

撰文：經濟通中國組