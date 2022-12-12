  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：明年或現更大糧食短缺（有片）

12/12/2022

　　國際油價因烏克蘭戰火曾一飛衝天，但最新已失守80美元，然而全球糧食價格卻仍在上升中。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，明年甚至可能出現更大的糧食短缺。

 

　　他指，本世紀前二十年，OECD食品通脹大約在3-4%之間，但10月份已達18%。究其原因，一是各大央行拼命印錢，水漲船高；二是俄烏衝突導致烏克蘭糧食種植、運輸受到衝擊；三是連續三年的拉尼娜現象，導致美國、巴西、澳洲的極端氣候，衝擊糧食生產；四是小麥等谷物的庫存已經跌到2008年以來的最低點，補充庫存是必須的。

 

漲價未帶來供應端反應

 

　　他續稱，正常情況下，短缺帶來漲價，漲價催生出新的生產能力。但是這一輪糧食大漲價，卻沒有帶來供應端的反應。化肥短缺和成本高漲是兩個重大原因，部分國家還面臨農民工短缺。

 

　　陶博認為，2023年的情況可能有所改善，糧食的批發價最近有所回落，希望晚些時候可以反映在零售價格上。不過，生產成本飆升、化肥短缺，俄烏戰爭何時終結也是未知數。食品價格可能回落，但是仍然維持在遠高過本世紀的平均水平。正如聯合國秘書長所說，糧食危機仍在形成之中。

 

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

175.400

異動股

06098

碧桂園服務

19.880

異動股

01030

新城發展

3.390

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 175.400
  • 06098 碧桂園服務
  • 19.880
  • 01030 新城發展
  • 3.390
  • 06618 京東健康
  • 80.500
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 196.000
股份推介
  • 00914 海螺水泥
  • 29.300
  • 目標︰$34.60
  • 02138 醫思健康
  • 7.220
  • 目標︰$13.00
  • 06055 中煙香港
  • 11.900
  • 目標︰$12.70
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 62.150
  • 目標︰--
  • 00408 葉氏化工集團
  • 3.070
  • 目標︰$3.46
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 317.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.350
  • 03690 美團－Ｗ
  • 175.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.280
  • 00388 香港交易所
  • 339.200
報章貼士
  • 01876 百威亞太
  • 24.000
  • 目標︰$27.00
  • 01675 亞信科技
  • 11.140
  • 目標︰$13.00
  • 01038 長江基建集團
  • 40.150
  • 目標︰$46.20
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2022 16:15  【聚焦數據】內地11月M2同比增12.4%，顯著高於市場預期

12/12/2022 16:15  恒指低收437點報19463，碧服收瀉17%，舜宇挫逾12%

12/12/2022 13:44  【新冠肺炎】鍾南山團隊:新冠出院後即使復陽也不傳染、不用住院

12/12/2022 13:21  《新股上市》傳李澤楷擬對富衛集團投資約2億美元，最快明年上市

12/12/2022 10:57  【大國博弈】中阿峰會談到海灣三島爭議，伊朗召中國大使表達不滿

12/12/2022 17:54  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒６８億元，買恒生國企沽美團

12/12/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】中信里昂調高友邦目標至１０２，凱基睇騰訊３１５

09/12/2022 17:47  《嚟緊炒Ｄ乜》攜程受惠防疫鬆綁，跟走一轉睇３２６銀

12/12/2022 16:34  《財資快訊》美電跌報７﹒７７０７，美元兌人幣軟報６﹒９７６２

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：明年或現更大糧食短缺（有片）
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美高級別代表團訪華　信貸數據見反彈　A股跌外資撤
人氣文章

新聞>財經熱話

舜宇上月手機鏡頭出貨量下滑　大行看法迥異股價挫逾一成
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

【著數｜送機票】今日起連續23日！屈臣氏日日送機票！免費來回東京／大阪／札幌／首爾／曼谷8大目的地！點拎到？幾時飛？
人氣文章

健康解「迷」

備戰單車節最後階段！單車教練：開始減操，避免訓練過度損狀態！仲要多攝取呢種營養素
人氣文章

基金債券攻略．凌風

借錢買債是有錢人玩意？！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

後疫情日本大不同？既熟悉又陌生的旅遊，必看4個實用小貼士！同場加映：大阪機場免費入Lounge方法！
人氣文章

酒意人生．梁淑意

最具美食親和力大獎，非意大利美酒莫屬！甜度多，選擇多，能跟世界各地菜餚匹配
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

透納超前於印象派的巨作：《雨、蒸汽和速度—西部大鐵路》，描繪現代文明的首幅作品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
蔬菜有軟有硬，點食法先有益？營養師：生食硬身菜會磨損腸道、易便秘！點煮最好？
人氣文章
腎病患者能過正常生活！機構免費借用家居腹膜透析機洗肚！至今逾2千人受惠
人氣文章
廿四節氣大雪│鼻敏感發作？因為疏泄太過！與肝、脾、肺有關！要少食生冷嘢！推介健脾益腎「蟲草花栗子圓肉湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2022 18:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章專訪12/12/2022
【專訪】陶冬：明年或現更大糧食短缺（有片）
人氣文章中國故事12/12/2022
《神州經脈》美高級別代表團訪華　信貸數據見反彈　A股跌外資撤
人氣文章財經熱話12/12/2022
舜宇上月手機鏡頭出貨量下滑　大行看法迥異股價挫逾一成
人氣文章生財有道12/12/2022
【高息定存】工銀亞洲分階段港元定存息高達6.1厘
人氣文章FOCUS12/12/2022
【FOCUS】阿拉伯世界崛起　多極時代風起
人氣文章財經熱話12/12/2022
理想上季虧損擴大收入遜預期　遭大行降目標價急插逾一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金