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黃瑋傑：買入股份宜識於微時　阿里健康未調整完！

13/12/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地疫情仍嚴峻，新冠藥物需求殷切，北京、武漢均呼籲市民勿盲搶藥，醫療股炒風會否因而降溫？網信辦整治移動互聯網應用程式亂象，加上多部委日前齊倡加強數據安全，監管政策會否成科技股短期回吐更深的借口？

 

 

 

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