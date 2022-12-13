【虛幣世界】CPI公布前夕，加密貨幣市場企穩

市場關注美國即將公布的CPI指數，美股普遍造好，而加密貨幣市場則普遍企穩，比特幣於17100美元左右上落。投資者普遍預計聯儲局在接著的議息中將加息半厘，加密交易所交易基金公司21 Shares母公司21.co的首席執行官Hany Rashwan表示，目前是一個強大的避險環境，不僅在加密領域，而且在全球每個行業和每個國家都是如此。



他表示，而最簡單的思考方式是，在過去 10 年裡，錢的獲取和借貸變得更便宜；隨著利率上升，錢的價值變得更高，因此變得更難獲得，結果人們花錢更謹慎。他的公司對比特幣價格在特定範圍內的穩定感到欣慰。



另外，巴哈馬總檢察長辦公室宣布逮捕班克曼-弗里德（薯條哥）。 該辦公室發表新聞稿表示，SBF是在收到美國正式通知後被捕的，美國已對 SBF 提出刑事指控，並可能要求引渡他。根據收到的通知和隨附的材料，總檢察長根據該國的《引渡法》尋求逮捕SBF。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17157.04元(美元．下同)，跌0.30%(24小時比較)；以太幣現報1270.28元，跌0.10%；艾達幣報0.3059元，跌0.32%；瑞波幣報0.3854元，跌0.54%。



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