明起取消安心出行及黃碼 本地零售餐飲股急升哪隻仍值博？

港府更新防疫措施，宣布明日(14日)起市民不用再掃「安心出行」，只保留使用疫苗通行證，並取消黃碼安排包括入境人士，旅客抵港後即可進入食肆。本地零售餐飲股今日(13日)受消息刺激急升，其中兩大快餐股大快活(00052)及大家樂(00341)分別飆逾8%及7%，莎莎國際(00178)再飆逾14%，連升4日，累升四成，哪隻仍有上升空間呢？

(大家樂網頁廣告截圖)

可以手機截圖出示疫苗通行證 入境人士無黃碼

行政長官李家超今日出席行政會議前見傳媒時表示，明天起市民將不用再掃「安心出行」，但會保留疫苗通行證在部分指定處所包括食肆使用。當局亦會取消黃碼，如果市民確診將是紅碼，若沒有確診則全部是藍碼，包括入境人士。醫務衞生局局長盧寵茂下午主持記者會補充指，場所負責人不需要張貼二維碼，市民可以使用智方便及醫健通展示疫苗紀錄，而旅客亦可以有一個紙本疫苗接種紀錄，可以手機截圖出示疫苗通行證。



被問到與內地通關的進展時，李家超指目標是盡快進行，但要按疫情推進，也要配合內地的防疫措施，首階段希望先加大配額，如有最新措施會第一時間公布。港大傳染病中心總監何栢良則表示，如果新冠疫情在內地和香港都成為「風土病」，港人前往內地檢疫安排預料可以按部就班取消，估計約1個月後就有條件與廣東省或內地大城市免檢疫通關，但相信實施初期仍會有配額限制和檢測要求。

業界：旅客一落地便可入食肆 對旅遊及飲食業幫助大



稻苗飲食專業學會會長徐汶緯接受商業電台訪問時表示，取消「安心出行」和黃碼後，旅客抵港頭3天不用再留在酒店，一落地便可進入食肆，相信對旅遊業及飲食業都有很大幫助，惟未必因此會大力反彈，期望入境旅客大幅上升，可抵銷港人外遊流失的消費力。對於進入食肆仍要出示疫苗通行證，他認為現時疫苗第三針接種率已達九成多，相信隨著未來長者及幼童接種率提升，通行證功能會隨之下降，期望也可盡快取消。

大家樂中期業績優於大快活 招銀國際及星展籲買入

今日兩大快餐股大家樂及大快活都爆升，究竟哪隻較好？兩間公司上月尾公布中期業績，大快活業績表現較遜色。大家樂純利升34%至1.09億元，但大快活純利跌18%至4283萬元，原因在於大家樂成功控制食材成本，而大快活食材成本卻按年升5.8%，毛利按年跌13%，較大家樂跌9%多。另兩間公司均有從事內地業務，大家樂內地業務仍有增長，大快活則只是虧損收窄。此外，大快活派息按年減28%，大家樂派息則維持不變。

招銀國際近日發表研究報告，維持大家樂「買入」評級，目標價15.12元。招銀國際指，儘管大家樂23財年上半年銷售恢復遜預期，利潤率仍取得不俗改善，趨勢料將在下半年持續。而公司內地業務很有韌性，利潤率保持不俗，雖疫情對其有所影響，但對公司23財年下半年的表現仍然謹慎樂觀，主要由近年新店表現明顯進步以及疫情政策優化帶動。



星展亦予大家樂「買入」評級，目標價15.3元。星展指，公司截至9月底止中期核心盈利跌16.5%，大致符合預期，而公司正在疫情中復甦、定位良好並獲取市場份額，以及將持續擴展內地市場。香港旅遊及餐飲限制已逐步取消，公司中期也對發展大灣區業務保持信心，預測下半財年其業務將維持輕微波動，但香港整體經濟呈逐步改善趨勢。除本地銷售逐步復甦外，公司股價動力尚包括經營利潤率復甦，基於成本架構精簡，相信最壞情況已過去，並樂見未來租務成本減省及效率提升等操作。

林嘉麒：莎莎短期恐有調整機會 現價不值博



至於今日股價飆近一成半的莎莎國際升勢能否持續？元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，取消黃碼令旅客抵港後即可到餐廳，旅客來港興趣應會增加，其中莎莎表現極好，成交都算高，但恐有短期調整機會，趁好消息出貨，料升至近2元大位阻力大，其9天相對強弱指數(RSI)亦達89，去年雖曾試過高達95，但隨即見頂回落，故現價不值博。

本地餐飲股今日大升，大快活升8.78%收報13.38元，大家樂升7.59%報13.9元，敘福樓(01978)升9.28%報1.06元，譚仔國際(02217)升14.55%報2.44元，太興(06811)升11.61%報1.25元。至於零售股，莎莎國際升14.2%報1.93元，佐丹奴(00709)升6.59%報1.78元，周大福(01929)升3.1%報15.32元，周生生(00116)升3.26%報9.82元，六福(00590)升5.22%報23.2元，英皇鐘錶珠寶(00887)升10.29%報0.193元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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