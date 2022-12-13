《神州經脈》美芯片禁令升級中方擬反制 滬綜指連跌兩日外資續走

受企業短期貸款及居民貸款乏力拖累，11月新增信貸社融數據儘管環比急漲，但仍然弱過預期，滬深股市周二（13日）早上氣氛偏弱，半導體受美國封鎖因素利淡，加上此前連漲的醫藥股回調，儘管消費板塊強勢，但滬綜指全日收跌0.09%，連續第二日走低，報3176.33點，深成指跌0.66%，創業板指更跌1.05%。

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注意滬深交投轉弱，兩市全日成交8164億元（人民幣．下同），按日減少10.3%，是半個月以來成交新低，陸股通周二淨流出9.5億元。



法國外貿銀行周二發表評論指出，在「新十條」宣布後，中國放開防疫措施和出入境限制的進程應會加快，但與周邊經濟體相比，疫苗接種率低、醫療資源有限等問題仍是潛在的風險，甚至有導致政策反復的可能。野村證券首席中國經濟學家陸挺等最新在報告中指出，官方統計的陽性數據可能具有誤導性，因為核酸測試規模已經大大縮小。事實上，疫情相關關鍵詞的百度搜索量激增，表明在中國一些主要城市（特別市首都北京）的感染率激增。



今日新聞精選



1. 西方國家陸續收緊對華高階芯片出口，據報道，日本和荷蘭原則上同意與美國一道加強對中國出口先進晶片製造機械的限制措施，兩國或於未來幾周宣布限制措施。中國芯片產業遭遇重大挫折之際，據《路透》最新引述三位消息人士透露，中國正在制定一項規模逾1萬億元人民幣（1430億美元）的半導體產業扶持計劃，這是朝著實現芯片自給自足邁出的重要一步，也是為了對抗美國旨在減緩中國技術進步的舉措。消息人士指，中國政府計劃在未來五年內推出其規模最大的財政激勵計劃之一，主要以補貼和稅收優惠的形式，以促進國內半導體生產和研究活動。報道稱，中國半導體相關公司將有權獲得20%的採購成本補貼，該計劃最早可能在明年第一季度實施。另有兩名消息人士指，大部分財政援助將用於補貼中國企業購買國內半導體設備，主要是半導體晶圓廠。據悉，北京方面旨在通過這一激勵計劃，加大對中國芯片企業建設、擴建或現代化國內製造、組裝、包裝和研發設施的支持。另據商務部表示，中國將美國對華芯片等產品的出口管制措施訴諸世貿組織爭端解決機制。



2. 據俄羅斯商業日報Vedomosti周二報道，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平將在12月底舉行會談，細節正在制定。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴該報，已經知道會談日期和議程，但稍後才會正式宣布。報道又引述一位接近俄羅斯總統府的不具名消息人士稱，這次會談不太可能是面對面的。在北京，中國外交部發言人汪文斌回應稱，中俄兩國元首通過各種方式保持密切交往，就雙邊關係和各領域合作進行著及時有效的溝通。至於上述消息，其目前沒有可以提供的信息。習近平與普京今年9月在烏茲別克參加上合組織峰會時舉行了會談，這是自俄羅斯今年2月發動入侵烏克蘭的戰爭以來，中俄兩國領導人第一次會面。



3. 印度傳媒引述消息報道，印度和中國士兵上周五（9日）在有領土爭議的邊境地區發生衝突，雙方有人受輕傷。據知情人士透露，衝突在有邊境爭議的阿魯納恰爾邦達旺鎮爆發，為2020年以來雙方首次較嚴重的衝突，事件造成兩國人員輕傷。知情人士表示，雙方已在事發地區脫離接觸，且兩軍指揮官已會晤討論此事。官員沒有透露此次衝突的性質或涉及的人數。在北京，外交部發言人汪文斌周二回應表示，中印邊境局勢總體平穩，雙方一直通過外交和軍事渠道就涉邊問題保持暢通的溝通。汪文斌強調，希望印方和中方相向而行，認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守雙方簽署的有關協議協定精神，共同維持中印邊境地區的和平安寧。中印士兵上一次較嚴重的衝突發生在在2020年。雙方軍隊在加勒萬河谷地區發生衝突，造成雙方人員死傷。當時中印邊境局勢一度緊張，雙方隨後展開多輪談判。



4. 國務院總理李克強周一（12日）以視像方式在第三輪中韓企業家和前高官對話會上發表致辭表示，中國堅持對外開放基本國策不動搖，將進一步擴大國內市場開放，保護外商投資權益，打造市場化、法治化、國際化營商環境，鼓勵各類企業公平競爭。《央廣》引述他的話並稱，中方願同韓方深化在高技術製造、綠色經濟、大數據等領域合作，爭取早日完成中韓自貿協定第二階段談判。國務委員兼外長王毅周一同南韓外長樸振舉行視像會晤。就美國制訂芯片法案、通脹削減法案等，王毅強調「美方行徑明顯損害包括中韓在內各國正當權益」。他認為，各國應站出來，共同抵制（美國）這種逆全球化陳舊思維和單邊霸凌，共同維護和踐行真正的多邊主義。王毅還稱，中方願同韓方堅持睦鄰友好大方向，加強戰略溝通，聚焦合作共贏，推動中韓關係健康穩定發展，保障產供鏈安全暢通。



5. 內地新冠疫情連續第15日回落，周一全國新增本土確診及無症狀感染合計7451宗，按日再減13.6%，續創逾一個月新低。中國駐美國大使秦剛周一在Semafor新聞平台舉辦的一個活動上表示，他相信中國的新冠防疫措施在不久的將來會進一步放寬，到中國的國際旅行將變得更加容易。中國電信(00728)(滬:601728)、中國聯通(00762)(滬:600050)、中國移動(00941)(滬:600941)三大運營商先後表示，將按照相關法律規定，自12月13日0時「通信行程卡」服務下線後，同步刪除用戶行程相關數據，依法保障個人信息安全。另據本港媒體引述從廣東省衞健委相關部門獲得的消息，香港與內地通關已有具體時間表，最快可在明年1月上旬實行，到時會採取「0+3」模式，即入境人士只須3天家居監察。此外，廣州國際汽車展覽會組委會發布公告稱，為了促進經濟平穩運行，提振行業信心，刺激消費，加快推動復工復產，在提高服務質量、完善保障措施、細化多場景下應急方案的前提下，主辦方決定恢復舉辦「2022第二十屆廣州國際汽車展覽會」，舉辦時間為2022年12月30日至2023年1月8日。



6. 內房富力地產(02777)聯合創始人、聯席董事長兼總裁張力在美國加利福尼亞州被控為取得合同提供回扣遭當地政府通緝。他上月底在英國倫敦被捕，在當地周一進行引渡聆訊，獲准保釋。富力地產周二發公告澄清，並無就其保釋提供任何保證金，又指於由張力擁有的Z&L Properties Inc並無權益，該案件將不會對公司的業務及營運有任何重大不利影響。另外，富力集團又於官網提到，張力因在中國宴請美國舊金山前公共事業部主管及為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄，集團正針對此錯誤指控採取法律行動。現年69歲的張力被指2015至2020年間，為了令一個位於三藩市的建築項目獲得許可，向當地官員行賄，從合約金額中提供回扣，華府要求英國將張力引渡到美國受審。此外，廣州市政府常務會議審議通過《廣州市人口與計劃生育服務規定》。在關於房地產方面提出，二孩以上家庭購買首套住房，公積金貸款額度可適當提高。廣州市符合住房保障條件且有未成年子女的家庭，住建主管部門在實施公租房保障時，可以根據未成年子女數量在戶型選擇等方面給予適當照顧，對有未成年子女的三孩家庭按規定給予優先保障。



7. 支付寶作為首家支付平台加入數字人民幣受理網絡，支持淘寶使用數字人民幣付款，目前已開始分批次上線。螞蟻集團首席合規官李臣周一在首屆全球數字貿易博覽會之江數字貿易論壇上表示，從周二開始，支付寶將面向淘寶用戶逐步開放數字人民幣支付功能，並且支持快付功能。同時，支付寶將持續與合作夥伴拓展數字人民幣消費場景。同時，阿里巴巴旗下淘寶APP商品結算頁面12日下午新增了「數字人民幣」一欄，用戶可在交易時選擇數字人民幣進行結算。目前該功能正分批次向消費者開放。據介紹，使用淘寶數字人民幣結算功能，可通過下載新版數字人民幣APP，開通錢包並綁定支付寶。此次開通意味著內地最大電商平台，與數字貨幣正面接軌，增加數字人民幣的使用場景。



8. 本周進入超級央行周，聯儲局、歐洲央行、英倫銀行及瑞士央行將會公布年內最後一次議息政策，料普遍會追隨美國的加息幅度。紐約尾盤，美匯指數漲0.22%，至105.04。人民幣中間價止步三連揚，即期匯率（CNY）周二早上低開99點子，全日貶54點，收報6.9811，錄兩連跌，收盤價創12月6日以來一周最低。交易員稱，美國通脹數據發布前，美元指數關口附近整理，人民幣在短暫觸及6.99元后結匯增多推動匯價反彈，短期料延續震盪待更多指引。中國社科院2023年「經濟藍皮書」，貨幣政策方面，報告認為要保持實體經濟信貸總量平穩增長，引導實體經濟融資成本和債務負擔合理降低，並在美元「高利率」環境下加強貨幣政策應對。

撰文：經濟通中國組