林家亨：市場漸消化股神減持比亞迪影響 待明年初淡季吸納較值博

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國11月消費物價指數按年升7.1％，升幅較預期溫和，市場憧憬聯儲局將放緩加息步伐，帶動美股連續第二日向上，即月期指夜市一度重上兩萬點關口，惟其後倒跌收市，港股今日難跟隨美股向上？車股消息多多，股神巴菲特再沽比亞迪(01211)！上周四（8日）賣出近133萬股比亞迪H股，套現約2.7億元，最新持股比例降至14.95％。股神愈沽愈高，對比亞迪股價有何啟示？吉利(00175)擬分拆極氪集團於美國上市，對提升吉利的估值有多大作用？另外，本地放寬防疫限制，有利本地收租股的估值修復？

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