  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中國鐵塔獲三大電訊商租用通訊鐵塔股價飆升　電訊股同受惠可吼

14/12/2022

　　全球共享鐵塔龍頭中國鐵塔(00788)獲三大主要股東中移動(00941)、中電信(00728)及中聯通(00762)往後5年租用其通訊鐵塔及相關資產，涉2065億元人民幣，今日(14日)股價最多飆兩成，半日仍升約13%。三大中資電訊股雖股價變動不大，但料有關協議有助節省資本開支及更高效建設移動網絡，且中金近日發表報告，看好國企電訊股可受惠價值重估，股價隨時再現上升動力。

 

(中國鐵塔網頁集團宣傳片截圖)

 

租用通訊資產共達2065億人幣　三大電訊商：有助節省資本開支


　　中移動公布，向中國鐵塔租賃通訊鐵塔及相關資產，明年日常關連交易預計上限金額1000億人民幣。中電信亦向中國鐵塔租賃通訊鐵塔及相關資產，明年度關聯交易預計年度上限為710億元人民幣，其中相關資產租賃費及租賃負債利息費用於明年度上限為190億元人民幣。中聯通亦批准與中國鐵塔簽署商務定價協議及服務協議，當中鐵塔租賃確認使用權資產價值約355億元人民幣。有關協議有效期均為5年，自明年1月1日開始，於2027年12月31日結束。


　　中移動指，透過共同使用通訊鐵塔及相關資產，將得益於共享資源的優勢，同時有助於節省資本開支。中電信則指，有關協議有利於精準把握數字經濟發展機遇，更加高效建設移動網絡，加快發展綠色低碳數字信息基礎設施，有效節省資本開支和運營成本，進一步實現降本增效。中聯通指，有關協議有助於其更快速、更精準和更高效建設5G/4G網絡，節省資本開支和運營成本；同時，通過共同使用通訊鐵塔資產，預計長遠將受益於高效化運營和共用資源優勢，助力其發展新型數字信息基礎設施能力。

 

(中國鐵塔網頁集團宣傳片截圖)

 

中國鐵塔：將提升客戶服務標準調高折扣　明年收入料保持增長

 

　　中國鐵塔表示，與中移動、中聯通及中電信訂立的服務框架協議，較2018年協議有若干修訂，包括調高若干折扣、調整客戶服務標準及公司義務等。提升客戶服務標準及調高若干折扣預期將進一步提高公司在競爭對手中的競爭力；對新建鐵塔標準建造成本地區系數及若干省份存量塔類產品折扣的調整更好地反映2018年協議實施過程中發現的各省的不同情況。

 

　　根據中國鐵塔初步評估，公司於2023年自新協議項下擬進行之交易所獲得的收入預期與2022年基本持平，而於2023年的總收入預期較2022年仍將保持增長，2023年營業收入利潤率與2022年相比基本保持穩定。

 

方正證券：中國鐵塔經營業績發展良好　予推薦評級

 

　　方正證券早前發表報告，予中國鐵塔「推薦」評級，指公司深入實施「一體兩翼」發展戰略，強化資源統籌共用能力，堅持科技創新驅動，經營業績保持良好發展態勢，運營商業務實現穩定增長，兩翼業務增勢強勁。隨著5G室外連續網路覆蓋的廣度和深度不斷拓展，公司通過共用已有塔類資源助力運營商實現5G快速部署，同時三大運營商5G小基站規模集採落地，面向室內細分場景的5G覆蓋與建設開始提速，推動室分業務高速增長。公司初步形成「5G+室分」雙引擎的增長格局，成為運營商業務穩定增長動力保障，進一步鞏固在通訊基礎設施建設運營市場的主導地位。

 

　　業績方面，中國鐵塔今年首三季收入686.82億元人民幣，按年增6.3%；盈利63.99億元人民幣，按年增21.7%；EBITDA按年增0.4%至474.6億元人民幣，EBITDA率為69.1%。花旗發表報告指，中國鐵塔業績符預期，樂見其股息率達4.5厘。預期受益5G網絡擴張，雙翼業務收入將恢復雙位數增速，惟第三季EBITDA利潤率下跌，維持「中性」評級，目標價由1.07元降至0.86元。富瑞則指，中國鐵塔第三季收入、EBITDA、經調整純利均遜市場預期，目標價由1.06元降至0.8元，評級「持有」。

 

中金：中移動中電信或迎來估值重估　予跑贏行業評級

 

　　另方面，中金近日發表報告，予中移動及中電信「跑贏行業」評級，分別予目標價75元及3.68元。中金指，隨著投資者對上市國企的價值認知逐步改善，電訊營運商作為優質資產有望受益。短期內投資者較注重電訊業高股息防禦性，利潤穩健增長疊加高股息率，能夠為股東提供良好回報。中長期而言，營運商是數字經濟建設主力軍，將受惠於5G時代政企業務收入增長，隨著市場對營運商雲計算、IDC業務關注及認可度提升，或將迎來估值重估。


　　展望明年，中金認為電訊營運商穩健業績疊加高分紅，為股東提供良好投資回報。此外，提速降費影響接近尾聲，營運商個人業務客單價企穩回升；另方面，5G投入高峰期基本結束，資本開支佔收比下降，有望對營運商穩健業績兌現形成支撐。同時據公司指引，明年中移動和中電信分紅率將進一步提升。

 

　　中國鐵塔半日升13.42%收報0.93元，最多升20.73%高見0.99元，成交7.47億元。中移動則升0.1%報51.5元，中電信跌0.31%報3.26元，中聯通跌0.64%報4.67元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

17.520

異動股

00719

山東新華製藥股份

12.960

異動股

03690

美團－Ｗ

182.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 17.520
  • 00719 山東新華製藥股份
  • 13.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 182.900
  • 01347 華虹半導體
  • 28.250
  • 01769 思考樂教育
  • 2.120
股份推介
  • 01857 中國光大水務
  • 1.440
  • 目標︰$1.67
  • 08069 縱橫遊控股
  • 0.183
  • 目標︰$0.21
  • 00753 中國國航
  • 7.580
  • 目標︰$8.35
  • 00506 中國食品
  • 2.720
  • 目標︰$3.00
  • 01193 華潤燃氣
  • 30.950
  • 目標︰$34.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.050
  • 00700 騰訊控股
  • 325.200
  • 00388 香港交易所
  • 348.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 71.150
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.240
報章貼士
  • 02138 醫思健康
  • 7.690
  • 目標︰--
  • 01193 華潤燃氣
  • 30.950
  • 目標︰$34.00
  • 00175 吉利汽車
  • 12.080
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/12/2022 12:20  國泰(293)11月載客人次按年增6.5倍，貨運跌23.8%

14/12/2022 12:06  恒指高收134點報19730，恒安升逾5%，阿里健康跌逾8%

14/12/2022 11:57  《新股上市》德勤:今年港股IPO融資額跌69%，全球排名第四

14/12/2022 11:16  《新股上市》美麗田園通過港交所上市聆訊，集資或達39億元

14/12/2022 09:18  【新冠肺炎】全國增本土確診2249宗，官方今起不再公布無症狀

14/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒６１億元，買美團沽恒生國指

14/12/2022 08:18  【大行炒Ｄ乜】匯證唱好電訊股，麥格理削李寧目標

09/12/2022 17:47  《嚟緊炒Ｄ乜》攜程受惠防疫鬆綁，跟走一轉睇３２６銀

14/12/2022 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８６，一周拆息升至４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中國鐵塔獲三大電訊商租用通訊鐵塔股價飆升　電訊股同受惠可吼
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】麥格理點評李寧、安踏與申洲　click入嚟睇下
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指後市觀望聯儲局政策立場 鐵塔國營項目盈利有限
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

綠的申落旗加6元 擬一次過或分2年實施
人氣文章

小薯茶水間

氣溫下降 │本周香港天氣轉冷！分區溫度最低只有5度！邊幾日會凍？即睇你住嗰區幾凍！（附氣溫預報、3大保暖貼士） 1
人氣文章

時事要聞

今起停掃安心取消黃碼 維持疫苗通 李家超冀盡快通關
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

2022聖誕電影推介：6套精彩戲院上映 + 線上電影，各大平台都有選擇！劇情、愛情、Marvel都流露著聖誕歡聲笑語
人氣文章

Art & Living

故宮文化博物館帶來列支敦士登王室收藏！如何欣賞數世紀前的藝術？即睇不可錯過的焦點作品！其市場價值如何？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

走到離婚這一步，為何總要撕破臉皮？好聚好散，教他對你念念不忘，才是最大的報復
健康好人生 Health Channel
人氣文章
放寬防疫｜取消「安心出行」！要刪App？仲有6種方法出示「疫苗通行證」入食肆！除「醫健通」、「智方便」，連Apple Wallet、華為錢包都得？（附下載連結及教學） 新文章
人氣文章
傷健共融｜撕掉標籤！不凸顯差異！從無障礙設施到「通用設計」！人人都啱用？
人氣文章
廿四節氣大雪│鼻敏感發作？因為疏泄太過！與肝、脾、肺有關！要少食生冷嘢！推介健脾益腎「蟲草花栗子圓肉湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/12/2022 13:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/12/2022 13:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/12/2022 13:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/12/2022 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/12/2022
中國鐵塔獲三大電訊商租用通訊鐵塔股價飆升　電訊股同受惠可吼
人氣文章大行報告14/12/2022
【大行炒D乜】麥格理點評李寧、安踏與申洲　click入嚟睇下
人氣文章財經熱話14/12/2022
《午市前瞻》恒指後市觀望聯儲局政策立場 鐵塔國營項目盈利有限
人氣文章開市Good Morning14/12/2022
林家亨：市場漸消化股神減持比亞迪影響　待明年初淡季吸納較值博
人氣文章財經熱話14/12/2022
【虛幣世界】美國11月CP按年升7.1%，分析料比特幣接近底部
人氣文章中國故事13/12/2022
《神州經脈》美芯片禁令升級中方擬反制　滬綜指連跌兩日外資續走
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金