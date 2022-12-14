股神沽貨殺傷力漸減 比亞迪的最佳買入時機是…

股神巴菲特披露於上周四(8日)再賣出近133萬股比亞迪(01211)H股，套現約2.7億元。股神自8月首次減持以來已分6次累計減持逾6000萬股，不過比亞迪今日(14日)開市並沒急跌，平開報210.4元，更曾升約1%，看來股神沽貨的殺傷力漸減。人人皆知比亞迪是最優質新能源車股，不知何時才是買入時機？

(比亞迪官網截圖)

披露上周四減持近133萬股 料距上次披露再沽逾21億元貨



據聯交所資料顯示，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周四(8日)以每股平均價201.3432元減持比亞迪132.95萬股H股，套現2.68億元，持股量由15.07%降至14.95%。巴郡於2008年以每股8元買入2.25億股比亞迪H股，今年8月首次減持，截至本次拋售，巴菲特已分6次累計減持超過6000萬股，持股比例由超過20%降至15%以下，減持超過四分之一，其中11月至今短短一個多月已作出4次減持申報。

另要留意，巴郡是因再一次因持股量跨越1%觸發披露門檻才公布減持，巴郡最新持股量為1.64億股，較上一次公開披露(11月17日)的1.76億股累計減少1146.65萬股，以比亞迪在11月18日至12月8日期間平均價187.45元計，減持貨值21.49億元。





（開市Good Morning截圖）

比亞迪：仍獲巴菲特鍾愛 龍頭地位穩固擬進軍歐洲市場

比亞迪對巴菲特減持一直保持緘默，直到上周副總裁李柯接受外電訪問時才表示，投資者套取回報屬正常行為，不認為減持行動反映巴菲特放棄比亞迪，又指巴菲特鍾愛比亞迪，鍾愛管理層，預期未來仍會繼續大力支持公司發展。

巴菲特減持亦無損比亞迪基本面。從今年1至11月銷量來看，比亞迪穩坐內地新能源車企龍頭。乘聯會發布11月乘用車市場分析報告顯示，11月新能源乘用車共計銷售59.8萬輛，同比增長58.3%，其中比亞迪共銷售22.99萬輛，佔比超過38%，遠超第二位Tesla的10萬輛銷量。此外，比亞迪早前宣布計劃進軍歐洲市場，正計劃於當地建設乘用車廠房，又透露正建立自家船隊，將汽車出口至海外，又正考慮在美國興建一座電池廠。





大和：股價調整後是時候重新留意 微降目標價至326元

大和最近發表研報指，預期比亞迪將成為國際中型新能源汽車市場的領導品牌，電池、能源儲存系統(ESS)和半導體業務將提供額外收入增長。股價調整後，目前是時候重新留意，因其內地市佔率由2021年的18%擴大至目前的27%，同時電池業務獲得更多第三方訂單，包括豐田及Tesla等，預計更多高端車款會採用比亞迪磷酸鐵鋰電池。

不過，大和又指，對集團進入超高端新能源車市場持謹慎看法，另考慮到內地對新能源車的補貼將於明年結束，因此將每輛車營運利潤由2022年下半年的1.27萬元人民幣降至明年1.05萬元人民幣，並調低2022至24年每股盈利預測2%至15%，但相信集團長期基本面維持穩健，股價可望在市場氣氛好轉下得到重估，重申「買入」評級，將目標價由328元微降0.6%至326元。交銀國際亦予比亞迪「買入」評級，目標價維持354.96元；瑞信則維持其「買入」評級及410元目標價。

林家亨：股神若沽了近一半貨可吸 明年1及2月淡季買更佳



今日《開市Good Morning》請來國農證券董事總經理林家亨，他指201.3元只是股神12月8日沽貨價，之前肯定有減持，且一定低於200元。要留意他沽貨跨越1%時才要披露，即由15.99%沽到15.07%都不用公布，而比亞迪現價仍吸引，相信股神仍會繼續沽貨。他說：「現時日日都見其代理商花旗沽貨，只不過沽不到某個數量不需公布。」至於股神沽貨對比亞迪股價影響，林家亨指，最初兩次影響很大，但現時其效應開始遞減，因之前有2.25億股，現沽到只剩1.64億股。如其減持接近一半，以後再沽反而會是好消息，到時股民應不會再驚，反會愈買愈多。另股神未搬貨來港沽售前AH股只相差10至14元，現時A股卻比H股高60元，一旦股神沽清比亞迪，AH股差價一定大幅收窄。

林家亨續指，比亞迪現時於全球新能源車企中居首，股價回落至保歷加通道底線的機會較低。但要留意，2023年所有新能源車購車補貼都會取消，很多買家都提早於11及12月買車，變相明年1及2月買車意欲會小得多，再加上農曆新年於1月尾已開始，故1及2月肯定是淡季；淡季才買比亞迪應更著數，到時可待其股價回落至保歷加通道中軸線分段入貨。

比亞迪今日收市跌1.24%報207.8元，成交17.68億元。其他車股表現各異，蔚來(09866)跌2.74%報96元，小鵬(09868)跌1.45%報40.75元，理想(02015)升0.49%報81.9元，吉利(00175)跌0.99%報12.06元，長汽(02333)跌0.58%報10.26元，廣汽(02238)升0.73%報5.49元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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