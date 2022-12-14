  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】美CPI一年最低　兩隻「黃雀」在後

14/12/2022

 

　　美國核聚變研究取得歷史性突破，令「無限」清潔能源進一步接近現實之際，2022年最後一次揭盅的CPI數據顯示，能源商品價格按月大降2%；剔除能源和食品價格的核心CPI按年漲幅亦回落至6%(預期：6.1%)，再次錨定周四(15日)凌晨FOMC議息的50基點加幅。華爾街為通脹見頂、升息放緩歡呼，但需留意身後的兩隻「黃雀」－－服務價格粘性及企業盈利下滑。



核心商品、住房通脹不足為懼



　　年初因俄烏戰爭攪動的能源、食品等供應鏈巨震，推升花旗國CPI於6月錄得9.1%的40年極值，倒逼如夢初醒的聯儲，於6月、7月、9月、11月連續四度暴力加息75基點。

 


　　所謂物極必反，眼見最新公布的11月CPI錄連續第五個月放緩，報7.1%(預期：7.3%)的12個月最低，主席鮑公關注的核心通脹評估新框架「三劍客」之一的「核心商品通脹」，正加速邁向緊縮，汽油跌2%、二手車跌2.9%、機票跌3%、電視跌3.8%、玩具跌1.8%。

 

 

 

 


　　「三劍客」之二的「住房服務通脹」，按月升0.6%仍是通脹的最大推手；其中，主要住所租金、主要住所業主等價租金經季節調整後按月分別升0.8%、0.7%。但鑒於勞工部的住房成本數據通常滯後市場實際水平9至12個月，此亦非心頭之患。事實上，全美房地產經紀人協會公布的房屋中位價，10月已較6月的歷史峰值回落逾8%(37.9萬美元　VS 41.4萬美元)，Zillow全國租金價格指數亦顯示11月錄連續第二個月下跌。



服務通脹粘性+企業盈利下滑



　　鮑公明日會否宣布抗通脹之戰勝利？面對「三劍客」之三的「除住房以外的核心服務通脹」粘性依舊，答案顯然為否。
　　具體看，11月休閑服務、教育通訊服務、其他服務價格按月分別升1%、1%、0.8%，且過去三個月漲幅較上半年續擴；而亞特蘭大聯儲公布的Sticky-Price CPI，按年升幅更節節加速至6.6%。換言之，有此絆脚石當道，美國通脹重回2%政策目標難如登天，較早時公布的紐約聯儲調查顯示，花旗國家庭對未來一年的通脹預期為5.2%。

 


　　通脹見頂刺激風險資產的動物精神回歸，從美國股債到加密貨幣全線歡呼，勢令即將發布的點陣圖有關終端利率到底多高的預測複雜化，無論如何，地平線上暫難見減息。

 

 

 

 


　　另一方面，盡管市場對明年標指500公司的2023盈利增長預期為5.5%，但據重返熊方陣營的大摩策略師Michael Wilson最新發布的圖表，即使公司營收只是溫和放緩，亦都可能對每股盈利構成沉重壓力。再以跟每股盈利亦步亦趨的PPI走勢看，商品價格回落並非股市福音。

 


　　是時候鎖定利潤，落袋為安？

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

17.660

異動股

00719

山東新華製藥股份

12.940

異動股

03690

美團－Ｗ

184.900

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 17.660
  • 00719 山東新華製藥股份
  • 12.980
  • 03690 美團－Ｗ
  • 184.500
  • 01347 華虹半導體
  • 28.150
  • 01769 思考樂教育
  • 2.090
股份推介
  • 01857 中國光大水務
  • 1.440
  • 目標︰$1.67
  • 08069 縱橫遊控股
  • 0.182
  • 目標︰$0.21
  • 00753 中國國航
  • 7.600
  • 目標︰$8.35
  • 00506 中國食品
  • 2.720
  • 目標︰$3.00
  • 01193 華潤燃氣
  • 31.000
  • 目標︰$34.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 327.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.300
  • 00388 香港交易所
  • 350.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 71.850
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.300
報章貼士
  • 02138 醫思健康
  • 7.730
  • 目標︰--
  • 01193 華潤燃氣
  • 31.000
  • 目標︰$34.00
  • 00175 吉利汽車
  • 12.120
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/12/2022 12:20  國泰(293)11月載客人次按年增6.5倍，貨運跌23.8%

14/12/2022 12:06  恒指高收134點報19730，恒安升逾5%，阿里健康跌逾8%

14/12/2022 11:57  《新股上市》德勤:今年港股IPO融資額跌69%，全球排名第四

14/12/2022 11:16  《新股上市》美麗田園通過港交所上市聆訊，集資或達39億元

14/12/2022 09:18  【新冠肺炎】全國增本土確診2249宗，官方今起不再公布無症狀

14/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒６１億元，買美團沽恒生國指

14/12/2022 08:18  【大行炒Ｄ乜】匯證唱好電訊股，麥格理削李寧目標

09/12/2022 17:47  《嚟緊炒Ｄ乜》攜程受惠防疫鬆綁，跟走一轉睇３２６銀

14/12/2022 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８６，一周拆息升至４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】美CPI一年最低　兩隻「黃雀」在後
人氣文章

新聞>財經熱話

中國鐵塔獲三大電訊商租用通訊鐵塔股價飆升　電訊股同受惠可吼
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】麥格理點評李寧、安踏與申洲　click入嚟睇下
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

將藍隧道首個工作天 市民讚舊隧如20年前暢通 運輸署：成功分流
人氣文章

健康大晒

放寬防疫｜取消「安心出行」！要刪App？仲有6種方法出示「疫苗通行證」入食肆！除「醫健通」、「智方便」，連Apple Wallet、華為錢包都得？（附下載連結及教學）
人氣文章

著數速遞

一田聖誕食品節｜睇波、聖誕開Party要掃貨！一田獨家限定威靈頓牛柳／法國活藍青口！全線超市及特別展場同步激減：跟住checklist買靚肉海鮮、美酒、零食、甜點
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

銀座壽司名店廚師發辦：別具風味壽喜燒風吞拿魚、炭烤青森大間大拖羅、三文魚子馬糞海膽杯！同場驚喜：皮脆肉嫰喉黑魚壽司
人氣文章

寫設計．陳丞軒

慢活「星野富士」：用新角度欣賞富士山的絕美，感受久違的生活體驗和日式建築
人氣文章

Travel & Dining

編輯推介三間充滿藝術及設計感的酒店：與夏加爾畫作共進晚餐，感受超現實體驗！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
《FIRST LOVE》初戀為何總是難忘？因為我們當時盡了最大努力，奉上了當時最好的自己
人氣文章
初嘗BDSM、成人版Board Game！8款情趣「性」誕禮物推介
人氣文章
傷健共融｜撕掉標籤！不凸顯差異！從無障礙設施到「通用設計」！人人都啱用？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/12/2022 13:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/12/2022 13:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/12/2022 13:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/12/2022 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS14/12/2022
【FOCUS】美CPI一年最低　兩隻「黃雀」在後
人氣文章財經熱話14/12/2022
中國鐵塔獲三大電訊商租用通訊鐵塔股價飆升　電訊股同受惠可吼
人氣文章大行報告14/12/2022
【大行炒D乜】麥格理點評李寧、安踏與申洲　click入嚟睇下
人氣文章財經熱話14/12/2022
《午市前瞻》恒指後市觀望聯儲局政策立場 鐵塔國營項目盈利有限
人氣文章開市Good Morning14/12/2022
林家亨：市場漸消化股神減持比亞迪影響　待明年初淡季吸納較值博
人氣文章財經熱話14/12/2022
【虛幣世界】美國11月CP按年升7.1%，分析料比特幣接近底部
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金