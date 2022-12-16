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組裝合成2.0多線發展 鋁遊家創辦人Eric：可能性無限大

16/12/2022

房屋問題是新一屆特區政府的重中之重，特首李家超在施政報告中，提出興建簡約公屋及其他方案，增加房屋供應。而隨着在外國已非常流行的組裝合成建築法（Modular Integrated Construction，MiC）技術日趨成熟，組裝合成建築科技公司鋁遊家（AluHouse）相信，MiC能有效協助落實政府新一輪的興建房屋目標，公司創辦人鄺辰道（Eric）在接受專訪時更認為，長遠MiC的應用不局限於建築公營房屋，而是有無限大的發展潛力。

 

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透過MiC，可以將大部份原本需要在現場施工的工序，轉移去工廠進行，以標準化預製的模式完成，節省時間之餘，亦可減少因天氣等問題而導致延誤的風險。

鋁遊家就利用MiC技術，曾參與興建竹篙灣檢疫中心、啟德社區隔離中心、江夏圍過渡性房屋，以及荃福居過渡性房屋等多個大型項目，其中江夏圍更是現時全港最大型的過渡性房屋項目。

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啟德郵輪碼頭社區隔離中心附屬項目

 

對於政府提出5年要興建3萬個簡約公屋，Eric認為鋁遊家亦有用武之地：「我們有足夠大的地方生產MiC，可以應付到香港的住屋需求，希望我們可以出一分力，協助減低輪候公屋的時間。」

內地設大型廠房 產量驚人
鋁遊家於廣東肇慶自設大型廠房，佔地650公頃，具備同時生產逾千間組合屋的能力，而且是大灣區首間擁有三種「組裝合成」結構（混凝土、鋼結構和鋁結構）大規模生產能力的製造企業。其中，鋁遊家的鋁結構建築技術已獲得專利，鋁合金材料持久而耐用，百分之95的材料可回收重用，符合可持續發展的要求。

 

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隨着MiC的產業鏈發展，委託方對生產商的要求越來越高，後者需要做到生產多元化、具備適合大規模生產的工廠用地、有領先的技術去研發新的結構，以及在不同地區落戶，方便發展當地市場。

 

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自動化機械人焊接生產線

 

面對這些挑戰，鋁遊家率先邁進MiC2.0時代，希望能夠提供研發、設計、製造、服務、供應鏈整合的一站式服務，令將來的產品會更加多元化，滿足不同市場的需求；同時供應鏈進一步降低生產成本，並具備研發多種技術的能力。

Eric相信，MiC未來應用會更為廣泛，強調「MiC的可能性是無限大」。目前除了一些低層住宅外，MiC的應用已延伸至高層建築，以及一些住宅以外的項目，包括辦公大樓、酒店、學校、醫院，也有升降機、洗手間等。

 

 

善用大灣區優勢互補 吸引青年入行
對於在內地設廠，Eric認為是善用大灣區的優勢互補，結合內地豐富的人力資源，以及香港建築、設計技術，令香港專注做前期對接、安裝等工作。

 

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Eric坦言，以往的地盤工作未必適合年輕人：「在地盤工作真的很辛苦，日曬雨淋，不是說笑的。而且每天都要身處地盤12個小時，任誰也不願意！」而透過在內地生產MiC，香港的年輕人可以在辦公室內做管理性的工作，即使要去地盤，工作量亦較為輕鬆，相信能夠吸引年輕人重投建造業界。同時，在內地的廠房工作環境亦會比地盤好，會有冷氣設備、有小休、朝九晚六的生活亦較為工人所接受，可謂相得益彰。

鋁遊家創立已8年，面對公司茁壯成長，Eric亦打算發展海外市場，惟需要解決運輸成本的問題：「運輸距離不可以太遠，如果太遠，運費就會很高、不划算。特別是做石屎結構的，超過300公里外的運輸距離就不現實，因為搬運費用比在現場生產的成本還要多。」但他亦相信，在一些發達國家、海島國家，MiC會有很大市場，只要解決運輸成本問題，就可以一展所長。

 

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鋁遊家亦堅持創新不停步，12月13至17日在灣仔會議展覽中心舉辦的 「2022建造創新博覽會」，鋁遊家將會舉行組裝合成建築新品發佈會，展示最新的混凝土結構和鋼結構MiC，同場還有學生宿舍、公營房屋及過度性房屋的模型，讓更多人感受到鋁遊家的技術和質量。

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