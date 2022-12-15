【虛幣世界】聯儲局加息半厘，加密貨幣未見太大上落

聯儲局宣布加息半厘，主席鮑威爾在在 FOMC 聲明後的新聞發布會上說表示，50個基點仍然是歷史上的大幅增長，不過還有一些路要走。受鮑威爾言論影響，股指收盤下跌，以科技股為主的納斯達克指數和標準普爾 500 指數分別下跌 0.8%和0.5%。加密貨幣市場走勢平穩，比特幣於CPI數據公布後，曾一度攀升至18300美元水平，但聯儲局公布加息半厘後，幣價隨即回落。



多數其他主要加密貨幣均出現虧損，去中心化交易所Uniswap的代幣UNI和軟件平台 Chainlink的代幣LINK分別下跌 3.2% 和 3.1%。衡量加密貨幣表現的指數 CoinDesk 市場指數 (CDI) 最近下跌了 0.33%。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17801元(美元．下同)，跌0.01%(24小時比較)；以太幣現報1306.22元，跌0.09%；艾達幣報0.3073元，跌0.22%；瑞波幣報0.3853元，升0.03%。



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