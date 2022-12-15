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熊麗萍：內需股中首選餐飲股　惟短期股價較波動

15/12/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　美國聯儲局加息0.5厘，符合市場預期。聯儲局主席鮑威爾會後暗示最快2024年才會減息，本港跟加P屬意料中事？雖然加息步伐有放慢跡象，惟加息周期延長，加上局方下調美國明年經濟增長預測，對港股有何影響？國務院頒布《擴大內需戰略規劃綱要》，當中堅持內房「只住不炒」，反映內房銷售仍未復甦、需要官方出口力撐？如何解讀與早前市傳淡化「房住不炒」方針的分歧？另外，綱要亦提及要發展「互聯網+醫療健康」，在線醫療股前景可看好？

 

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