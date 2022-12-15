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美再加息匯豐跟隨　惟港銀憂經濟衰退普跌　地產股憧憬通關靠穩

15/12/2022

　　美國聯儲局一如預期在當地時間周三(14日)宣布加息0.5厘，並預期最快2024年才會減息，匯豐銀行隨即跟隨美國加息，上調最優惠利率(P)0.25厘。加息本應有利銀行息差擴闊，提升利息收入，而且加息周期還有機會延長，不過，聯儲局同時下調美國明年經濟增長預測，在擔憂歐美經濟衰退下，今日(15日)銀行股反而普遍下跌。另方面，雖然息口上升對樓市會有一定影響，但隨著香港與內地通關在即，憧憬樓價見底下，地產股靠穩。

 

(iStock)

 

儲局加息0.5厘料2024年才減息　降明年經濟增長預測

 

　　在經濟數據顯示通脹放緩之下，美國聯儲局一如預期加息0.5厘，將聯邦基金利率上調到4.25厘至4.5厘，為2007年底以來最高。雖然加幅較過去4次會議每次加0.75厘為低，但聯儲局仍企硬鷹派路線，最多委員預期明年底利率中位數將加至5.1厘，相當於5至5.25厘區間，較9月份預測4.6厘顯著提升，意味明年首季仍會繼續加息，委員預期直到2024年才會減息。

 

　　聯儲局主席鮑威爾表示，當局的預測中並沒有顯示會減息，在聯邦公開市場委員會(FOMC)確信通脹持續跌向2%目標水平之前，不會考慮減息。聯儲局同時下調明年經濟增長預測，由9月預測增長1.2%降至僅增長0.5%，後年亦預測只增長1.6%，又預測明年底失業率升至4.6%，現時為3.7%。美國債息在聯儲局公布議息結果後上升，2年期和10年期國債孳息率差距的倒掛程度加劇，達到負76.1個基點，議息結果公布前只是負66個基點。孳息率曲線倒掛通常預示經濟衰退。

 

中銀香港料美續加息惟幅度降至0.25厘　英歐今次料加半厘

 

　　中銀香港(02388)個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪認為，聯儲局明確表示加息周期仍未完結，但相信若通脹沒有特別變化，下次加息幅度可望降至0.25厘。然而，由於失業率仍處極低水平，工資增長仍然較高，相信其後仍有1至2次加息0.25%機會，以確保通脹能回落至目標水平。

 

　　歐央行方面，高耀豪指，目前通脹有所回軟，能源價格仍算穩定，加上美聯儲開始放慢加息，預計歐央行今次將加息半厘，而為了控制通脹，預期明年2月繼續加息半厘的機會較高。英倫銀行則需控制仍處於極高水平的通脹，但不能太積極加深經濟衰退，預期亦將加息半厘，未來應該會維持較溫和的加息路徑，希望透過目前經濟衰退同步調節需求而降低通脹。

 

經絡指拆息高企港銀加息難避免　匯豐上調最優惠利率0.25厘

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，聯儲局開始放慢加息步伐，但現時通脹率與目標2%仍有一段距離，加上中美貿易，俄烏問題及疫情等打擊全球經濟活動，為通脹帶來不確定性，預料明年美國加息仍會持續以降低通脹為主，料明年聯邦基金利率仍會升至5厘半或以上水平。另一方面，昨日一個月HIBOR報4.97厘，早已高於一般銀行新造P按息率及H按封頂息率，預料美國加息仍會持續，聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息將維持高水平，在資金成本壓力下，本港銀行加息難避免。另東亞銀行(00023)首席經濟師蔡永雄預期，聯儲局12月議息會議後，香港銀行將最少加息0.25厘，明年港息再加兩次0.25厘，最優惠利率(P)最終加至6.125厘，其後將隨美息橫行一段時間。

 

　　匯豐銀行今日中午即宣布，由本周五(16日)起上調港元最優惠利率0.25厘，由年利率5.375厘調高至5.625厘。同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高0.25厘，戶口結餘5000元或以上的年利率均為0.625厘。匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，自今年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調425點子。雖然聯邦公開市場委員會於本月放慢加息步伐，但環球經濟前景仍然不穩定，預期利率正常化將會繼續。

 

熊麗萍：往後美加息香港可能都跟　惟今次銀行未必可受惠

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指聯儲局今次加息展望及對於減息的評論比預期緊，利率上限亦由之前所講5厘升至5.1厘，不要期望息率見頂後就很快回落，料會於高位橫行，2024年才開始減息機會較大。料香港今次會跟隨美國加息，往後美國再加息可能都會跟，但未必會跟足。

 

　　她續指，香港銀行受惠今次加息令息差擴闊機會較小，因香港本身資金市場比較緊張，令拆息飆升，匯控(00005)、恒生(00011)及中銀香港資金較強可以拆錢出來，也要爭取存款，將定期存款利率調升，因此息差未必可因加P而明顯擴闊，香港銀行股應不會因此顯著上升，股價偏向穩定。其中匯控近期上升是因出售外國業務令人憧憬有特別派息，令業務重點加快回到亞洲，但升至現價較尷尬，回落至45元吸引力才較大。

 

余偉文：息口升對樓市有影響　中原：通關在即樓市有回穩跡象

 

　　另外，金管局總裁余偉文表示，美聯儲是次加息符合預期，現時根據其會後聲明及點陣圖顯示，預期美國加息周期未完結，其見頂水平或仍有上調空間，而港息跟隨美息上升，屬聯繫匯率的正常設計過程。對於本港樓市，他指息口上升對樓市有一定影響，但樓市受不同因素影響，包括土地及樓市供求等因素，但隨著內地逐步開放，見到轉折點，局方一直檢視有沒有需要調整逆周期措施及壓測要求。

 

　　中原按揭董事總經理王美鳳則表示，預期明年美息加幅放緩及見頂，雖然將橫行一段時間，但相信市場已預期美息在高位一段時間後將掉頭回落。而受惠於本地及內地防疫放寬、本港不再用安心出行及取消黃碼，通關如箭在弦，美息明年見頂及息率走勢步入明朗化等因素，市場氣氛正在好轉，近期市場上二手交投明顯增加，樓市有回穩跡象，並開始醞釀由「遲買會平」轉為「遲買會貴」的心態，相信可推動樓市交投續增。雖然預期銀行加P後對市場氣氛構成一定影響，但本港加息周期較以往相對溫和，相信有助市場加快消化加息影響。

 

中原料樓價明年首季觸底反彈15%　惟仲量聯行料至少跌5%

 

　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦表示，相信樓市最壞時刻將過去，中港通關有望，若加上政府適時「減辣」，樓價有望於明年首季觸底，預料全年樓價於谷底反彈15%。若農曆新年前通關，首季將現小陽春。而現時本港按揭息率介乎2.875%至3.375%，較過去30年平均按息水平4.3%為低。明年美國加息幅度料進一步縮減，待美國減息時，港樓有可能出現報復式反彈。

 

　　不過，仲量聯行香港主席曾煥平指，息率上升持續壓抑市場需求，預計2023年中小型住宅價格跌10%，豪宅價格則跌5%至10%。不過，若政府放寬「辣招」，中小型住宅資本價格料僅跌約5%，豪宅持平或跌5%。他又質疑通關以後資本湧入的可能性，由於內地經濟存在問題，外匯管制預期收緊。

　　匯控半日跌1.67%收報47.25元，渣打(02888)跌0.95%報57.65元，中銀香港跌0.57%報26.1元，東亞跌1.78%報9.37元，惟恒生升0.23%報128.5元。地產股方面，新世界(00017)跌0.45%報22.1元，長實(01113)升0.32%報47元，新地(00016)跌0.1%報104.6元，恒地(00012)升0.38%報26.4元，信置(00083)升0.71%報9.93元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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