《午市前瞻》大市成交萎縮削弱萬九點支持力 康希諾90元阻力大

恒生指數半日收報19449，跌224點或1.14%，主板成交601.37億元。恒生中國企業指數報6616，跌86點或1.28%。恒生科技指數報4172，跌65點或1.54%。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報320.2元，跌4.8元或1.48%，成交31.99億元；阿里巴巴-SW收報86.85元，跌2.65元或2.96%，成交22.16億元；美團收報178.1元，跌4.7元或2.57%，成交19億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

百度(09888)半日收跌4.23%，報113.2元，該股成交約231萬股，涉資2.61億元，盤中高見116元，最低見111.5元；申洲國際(02313)跌3.9%，收報80.15元；碧桂園服務(06098)跌3.48%，收報18.3元；碧桂園(02007)跌3.33%，收報2.61元。

聶振邦：大市成交最好維持1200億元以上

美國聯儲局一如預期加息0.5厘，但立場維持鷹派，隔晚美股先升後跌。港股跟隨低開後，再受差過預期的內地經濟數據拖累，恒指上午一度跌超過400點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，市場擔心聯儲局持續加息將不利美國經濟，裁員、罷工等行動或會接踵而來，美股受累捱沽，港股亦受影響。

他指，港股大市總成交額有萎縮趨勢，若情況維持，恒指19000點大關就難有支持力度；若進一步降至1000億元以下，恒指將出現陰跌情況，故大市總成交最好維持1200億元以上，19000點才有較大支持力度。

疫苗需求量未必很大

康希諾生物(06185)公布，旗下新冠肌注式疫苗及吸入式疫苗獲推薦作為第二劑次加強免疫接種，若後續國家相關部門對其採購使用增加，將對業績產生一定積極影響，惟股價先升後跌最多超過7%。

(康希諾生物網頁截圖)

聶振邦指需求上升而獲加大採購量對康希諾有正面影響，但近期內地公布的確診數字回落，未來疫苗需求量未必很大。加上康希諾股價已累積強勁升幅，10月和11月分別升63%及36%，累計已升大約一倍，故股價回落亦屬合理。未來關注股價於75至80元的支持力度，但就算有支持，上望90元阻力亦不細。

內地公布將會加大新冠藥物採購量，聶振邦指對康希諾會有一定幫助，但增加採購量同時帶來降價壓力，須要觀望加大的採購量能否彌補降價影響。他亦提到，即使採購量能夠彌補影響，降價消息一出必然對股價是不利因素。



康希諾12月初跌穿95元後，多次反彈皆見受制於該位。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通通訊社市場組



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