受累內地經濟數據欠佳內需股下跌 惟獲國策支持仍值得留意

國家統計局今日(15日)公布的11月工業消費及投資數據全部大幅遜於市場預期，疫情拖累中國經濟疲態不改，其中11月工業同比增速為6個月低位，消費同比降幅為6個月最大，1至11月固定資產投資同比增速為年內最低。受數據拖累，早前受惠內地放鬆防疫熱炒的內需消費板塊稍稍降溫，今日普遍下跌，但不少市場人士對中國經濟前景看得不算太差，料重新開放下始終會迎來反彈，另國務院近日印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》倡擴大內需，加上高盛唱好，內需股跌幅不算大，經調整後應可再留意。

高盛將華潤啤酒列入確信買入名單。(華潤啤酒網頁截圖)

11月社會消費品零售額同比跌5.9% 工業增加值僅增2.2%

國家統計局公布，11月份社會消費品零售總額38615億元(人民幣．下同)，同比下降5.9%，連跌兩個月，跌幅較預期跌3.7%更大，為6個月最低，其中商品零售34180億元，同比下降5.6%；餐飲收入4435億元，下降8.4%。此外，11月份全國規模以上工業增加值同比增長2.2%，遠遜預期的3.6%，同比增速為6個月最低，其中採礦業增加值同比增長5.9%，製造業增長2.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降1.5%。另11月份全國城鎮調查失業率升至5.7%，比上月升0.2個百分點，其中16至24歲勞動力調查失業率比上月下降0.8個百分點，但仍達17.1%。



1至11月份全國固定資產投資(不含農戶)520043億元，同比增長5.3%，略遜預期增5.6%，增速為年內最低，其中基礎設施投資同比增長8.9%，製造業投資增長9.3%。房地產開發投資則下降9.8%，降幅較首10月再擴大1個百分點；商品房銷售額118648億元，下降26.6%，跌幅較首10月擴大0.5個百分點。

澳新銀行：11月數據相當差 惟放鬆防疫利好消費



澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，11月份數據相當之差，情況比10月更壞。工業生產數據是推算內地經濟增長重要指標，而數據增幅持續向下，零售表現更疲弱，預計內地疫情明年1月都未有改善，拖累消費負增長延續至明年年初，甚至影響春節假期旺季消費表現。不過，防疫政策放鬆始終利好消費表現，預期春天過後，當局陸續適應和處理到疫情反彈問題，加上受惠低基數效應，將會令國內經濟錄得不錯的反彈。另上海證券胡月曉表示，消費受疫情影響再度下滑，消費疲軟是當期經濟偏軟的主要擾動因素，但隨著疫情形勢改變，預期消費變化拐點很快到來。

華創證券投資顧問部總經理屈慶則指，短期雖然疫情防控放開了，但疫情感染會擴張，擴張的時候大家還是會比較謹慎，所以未來一段時間肯定經濟還是會比較差。按照國外的陣痛期，它也會有一個反覆，不會馬上就變好。

保銀資本：料明年次季起經濟強彈 仲量聯行：供需雙弱只是暫時現象

此外，保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，考慮到疫情大面積擴散帶來的擾亂中斷，經濟數據差並不令人意外。而隨著中國重新開放，經濟活動不可避免會放緩，但其他國家經驗表明這種放緩是暫時的。中國開放比兩個月前市場普遍預期來得更早，過渡期因此可能會更短。預計到明年一季度末大多數城市將恢復正常，二季度開始經濟活動有望強勁反彈。



仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，考慮到疫情防控措施的優化落實，中國經濟最困難的時刻已經過去，宏觀經濟供需雙弱格局只是暫時性現象，預計後續宏觀經濟將繼續平穩運行、提質升級、全面恢復。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效持續顯現，經濟有望繼續保持溫和回升的向好勢頭、回歸正常軌道、運行在合理區間並逐漸達至潛在產出增速的正常水平。

國務院印發擴大內需戰略規劃 目標2035年建立完整內需體系

另方面，中共中央、國務院昨日(14日)印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》，圍繞11個方面出台38條舉措，要求加快培育完整內需體系，促進形成強大國內市場，支撐暢通國內經濟循環。《綱要》提出目標是到2035年，完整內需體系全面建立；城鄉居民人均收入再邁上新的大台階，中等收入群體顯著擴大等。為實現目標，《綱要》明確了「十四五」時期實施擴大內需戰略的5個主要目標，包括促進消費投資，內需規模實現新突破；完善分配格局，內需潛能不斷釋放；提升供給質量，國內需求得到更好滿足；完善市場體系，激發內需取得明顯成效；暢通經濟循環，內需發展效率持續提升。

高盛：對內需股前景審慎樂觀 看好啤酒體品餐飲等板塊



高盛近日發表研究報告指，對明年內需股前景審慎樂觀，內地重新開放的憧憬及穩定地產市場的政策均屬利好因素，內地家庭的儲蓄率上升，亦可以支持重新開放後消費能力恢復，又相信行業整合和公司優化商業模式及提高效率來重置成本結構或會支持強勁的盈利復甦。不過，根據其他地區的經驗，重新開放初期的復甦路徑並不平坦，在消費能力完全恢復之前需面臨降價風險，直至就業市場的工資及通脹回歸正常。另外，出生率下降或會繼續損害乳製品相關產品的復甦，而年輕人口的高失業率可能會在明年限制消費能力。



高盛指，考慮到盈利復甦及可見度和其他不確定因素，看好啤酒、體育用品、化妝品、餐館、調味品、餐飲和傳統家電板塊，但看淡烈酒及珠寶股。運動服裝板塊中，將李寧(02331)列入確信買入名單，目標價65元；安踏(02020)評級為「買入」，目標價95元。餐飲股中，給予九毛九(09922)「買入」評級，目標價22元。至於啤酒股，華潤啤酒(00291)被列入確信買入名單，目標價73元，百威亞太(01876)評級為「買入」，目標價26元。

熊麗萍：防疫政策料不會倒退 餐飲體品科網平台股可吼

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目則指，近期防疫政策逆轉，料對內需影響持續，雖然防疫放鬆後個案會增多，但如屬輕症料影響不大。市場可能會對個案增多消息較敏感，且經過3年防疫，政策逆轉初期難免較混亂，但可能只是短暫情況，不用太擔心，亦不相信政策會走回頭路，內需股可繼續投資，惟若估值不合理就不宜追貨，其中較看好餐飲股，消費層面可留意體育用品股，另互聯網平台料也可受惠鼓勵內需政策。不過，華潤啤酒幾次升至60元都明顯有阻力，動力開始不足，現價估值不算很平，料過了冬季才有機會突破60元。

今日內需股雖普遍下跌，但跌幅不大，部分更跌不足1%，比大市表現好。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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