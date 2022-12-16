【虛幣世界】市場憂慮經濟衰退，隔晚美國股幣雙殺

英國及歐洲央行跟隨美國步伐加息，市場憂慮經濟衰退，隔晚美股遭拋售，連帶加密貨幣一同捱沽，其中比特幣過去24小時曾跌近3%，以太幣則跌近4%，Optimism的OP代幣以10%的跌幅躋身跌幅最大的行列；CoinDesk市場指數(CMI)下跌2.4%。



CoinDesk市場分析師小格倫．威廉姆斯 (Glenn Williams Jr.)認為，美聯儲雖然放慢了加息步伐，但在結束抑制通脹的行動之前還有很長的路要走，在價格上漲放緩之前，美聯儲將不得不看到失業率大幅上升，以防止對更高工資的預期變得根深蒂固。



另外，以太幣最近的交易價格約為1300 美元，較年初下跌64%，當時按市值計算，以太幣仍徘徊在 4000 美元附近。 在此期間，在以太坊平台上構建的項目數量直線下降，因為一些項目已經失敗，留意到越來越多的風險投資者，相比起2021年牛市期間，部署資金已變慢。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17420.17元(美元．下同)，升0.36%(24小時比較．下同)；以太幣現報1273.44元，升0.55%；艾達幣報0.3005元，升0.07%；瑞波幣報0.3786元，升0.19%。



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