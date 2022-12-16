晶片股受累長江存儲遭美列黑名單普跌 獲國家扶持隨時再落鑊可趁機吸？

本周晶片股消息多多。之前有傳美國商務部最早於本周將中國晶片公司長江存儲和其他35家中國公司列入「實體清單」(Entity List)，長江存儲最終果然被列入名單，另美國近期聯合西方多國收緊對華高階晶片出口，今日(16日)晶片股普遍下跌。不過，中國也有作出反擊，包括據報擬斥逾萬億元人民幣扶持晶片業，晶片股周初受刺激爆升，如再有進一步消息，不排除再落鑊，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)近日均有大行點評，不知哪隻較值博呢？

(長江存儲網頁截圖)

美國將長江存儲等36中企列實體清單 日荷擬限對華出口晶片設備

美國商務部宣布，將36間中國企業列入「實體清單」，包括製造先進晶片的長江存儲、寒武紀(滬：688256)等，這些公司除非取得美國商務部許可，否則將無法向美國供應商採購特定產品及技術。美方指，列入清單的公司中，有21間被認定是人工智能晶片研發、設計及銷售的主要企業，並與中國國防部門有緊密關係。外媒報道指，美國擔心長江存儲將技術轉移給本身已在實體清單上的華為和海康威視(深：002415)。事實上，於今年10月初美國已限制半導體設備及晶片出口中國，並將包括長江存儲等31間中企列入「未經核實清單」，要其在60日內證明其商業活動不會危及美國國家安全。

另外，《彭博》引述消息人士透露，日本和荷蘭原則上同意與美國一道加強對中國出口先進晶片製造機械的限制措施，或於未來幾周宣布，將部分採納美國10月推出的大規模對華限制措施，包括禁止出售能夠製造14納米或更先進晶片的機械。若消息屬實，則日本的東京威力科創和荷蘭光刻機巨頭ASML將加入限制向中國供貨的行列，連同美國的應用材料、Lam Research及KLA，幾乎完全堵死中國購買先進晶片製造設備之路。

據報中國擬斥逾萬億人幣扶持晶片業 向世貿控訴美出口管制



中方也作出應對，據《路透》引述三位消息人士透露，中國正在制定一項規模逾1萬億元人民幣的半導體產業扶持計劃，朝著實現芯片自給自足邁出重要一步。計劃擬在未來5年內推出，主要以補貼和稅收優惠的形式，以促進國內半導體生產和研究活動，相關公司將有權獲得20%的採購成本補貼，最早可能在明年第一季實施。另有指大部分財政援助將用於補貼中國企業購買國內半導體設備，主要是半導體晶圓廠。不過，中芯國際投資者關係部門相關人士回應稱，沒有收到具體的文件通知，但公司一直有國家補貼。另芯源微(滬：688037)稱，有關報道屬於傳聞，不太確定消息真偽。

此外，中國最近已將美國對華晶片等產品的出口管制措施訴諸世貿組織爭端解決機制，指美方近年不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙芯片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定。

黃偉康：內地技術與歐美差距很大 料最少5年才可追上

雖有政府扶持，但中國芯片研發技術短期能否追貼西方國家令人懷疑。安里控股主席兼行政總裁黃偉康指，內地晶片研發技術與歐美差距很大，日本企業與IBM合作研發2納米晶片，台積電開始生產3納米晶片，中國很難研發到那麼精細，手提電話就需要很細小的晶片，料中國最快5年時間才可追上。

黃偉康又指，光刻機荷蘭技術最高，如不出口予內地公司影響會較大，故光刻機看來也需政府扶持，但要生產很細晶片的光刻機可能要花5年甚至10年時間，台積電生產到3納米晶片也花了很長時間、很多金錢及人力物力研發，內地扶持只可將部分依賴性減低，但難以完全清除。

大摩：中芯產能利用率及定價或下行 目標價降至15.8元

摩根士丹利近日發表研究報告指，對半導體行業明年下半年復甦的預期仍在，惟晶圓代工廠明年首季指引或差過市場預期，料明年行業收入按年倒退8%，二線代工廠如中芯國際、世界先進等產能利用率及定價或有重大下行空間，維持中芯「與大市同步」評級，降明後兩年盈測分別14%及4%，目標價由16.8元降至15.8元，並料中芯進取的產能擴張或導致未來折舊負擔沉重。不過，大摩予華虹「增持」評級，目標價35元。

華創證券則維持中芯國際「強推」評級，指半導體國產替代加速進行，目前中芯、華虹等國內主要晶圓廠在全球市佔率較低，國產替代背景下，正加速擴產以滿足國內市場需求，其中中芯擴產節奏已進入快速通道，未來有望深度受益於行業高景氣及國產化紅利。考慮到目前盈利水平無法反映其真實盈利能力，予目標價24.31元。

高盛：華虹模擬及電源管理業務穩增 目標價升至35.2元

高盛和大摩一樣較看好華虹。高盛指，模擬(analog)和電源管理(PMIC)是華虹的主要增長動力，該行調查顯示，受本地顧客需求增加，以及涵蓋自動化電子、工業控制、能源及電池管理等終端市場推動下，相關業務有穩健增長。預料有關收入在明年及2024年分別增6%及12%，公司轉向生產12英吋晶圓將有助擴大其規模，及改善模擬和電源管理能力。將公司2023至2028年收入增長預測分別上調2%、5%、6%、6%、6%及5%，目標價由31.1元上調至35.2元，維持「買入」評級。



美銀證券則指，據報內地正為半導體行業制定一個超過1萬億元人民幣的補貼計劃，利好市場情緒，但消息傳出後，華虹周二(13日)股價升17%，升幅已超過該行對其每股盈利6%至11%的預測潛在升幅，而8英寸晶圓代工需求前景疲弱，相對於同業，公司的風險回報不太有利，重申其「跑輸大市」評級，目標價19.5元。

值得一提，中芯國際公布獲華夏基金在周三(14日)增持0.14%股權，持股由1.22%升至1.25%，惟中芯半日仍跌1.82%收報17.22元，華虹亦跌3.14%報27.75元，ASMPT(00522)跌6.86%至54.3元，上海復旦(01385)跌4.37%報29.55元，晶門半導體(02878)跌1.82%報0.54元，宏光半導體(06908)跌1.84%報3.2元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉