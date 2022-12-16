《午市前瞻》成交縮減顯示資金收爐 新華升勢已反映利好因素

恒生指數半日收報19386，升18點或0.09%，主板成交677.06億元。恒生中國企業指數報6618，升26點或0.4%。恒生科技指數報4142，升6點或0.15%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報86.65元，升0.75元或0.87%，成交34.28億元；騰訊控股收報317.2元，跌0.4元或0.13%，成交32.65億元；美團收報175.5元，跌1.3元或0.74%，成交23.83億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。



藥明生物(02269)現價升5.24%，半日收報51.2元，該股成交約3218萬股，涉資16.33億元，盤中高見52.3元，最低見48.8元；碧桂園服務(06098)升5.25%，收報19.66元；東方海外(00316)升3.99%，收報145.8元；龍湖(00960)升3.75%，收報26.25元。

(山東新華製藥網頁截圖)

溫鋼城：觀望中央經濟工作會議後續措施



恒指走勢繼續反覆，上午早段下跌238點後一度倒升253點，其後維持在19500上下遊走。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指短期難現爆邊，上方20000阻力大，而且大市成交減少，反映有資金已開始收爐，故大市短期無方向，升不上亦跌不下，料恒指維持在18000至20000點區間上落。



他補充，消息面方面，內地正舉行中央經濟工作會議，國務院副總理劉鶴又放風指將再有措施扶持房企，觀望後續措施是否一如劉鶴所言般大力。



藥明消息利好惟難突破區間



新華製藥(00719)為內地感冒藥布洛芬一大供應商，新冠確診數字上升後帶動炒作，今早股價曾升逾20%。溫鋼城指新華早前已大升，再追入有難度，走勢上，本周二由高位大幅回吐，顯示上方有阻力，現水平只能小注博，因大部分利好因素已反映。他指，股價回落至11.5元會更值博，再跌至10天線已全面回吐升幅，跌穿宜止蝕。



另外，藥明生物(02269)繼早前一間子公司獲剔出「未經核實清單」後，最近另一間子公司亦獲剔出。溫鋼城指藥明生物依賴CRO業務，剔出黑名單對其有利，但股價近期難以脫離區間上落，50天線有支持，但56.3元有阻力，跌穿44元更宜馬上離場。

新華製藥上升7.5%，50天線見支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

藥明今早最多上升7.5%，50天線見支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通通訊社市場組



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