美確認獲全面審計權 中概科技股趁消息出貨 調整後還可吼？

中概股審計問題漸趨明朗，美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)主席昨日(15日)發表聲明，確認獲得全面審計中概股權限。消息有助降低約200隻在美國上巿中概股被勒令除牌的風險，但今早(16日)中概科技股反而普遍低開，阿里巴巴(09988)及百度(09888)都曾跌逾2%，可能因有關股份早已累積不少升幅，有投資者趁好消息出貨，不過始終退市風險進一步降低，對中概科技股有利，往後應還值得吸納。

(截自阿里巴巴官網)

PCAOB擬明年初恢復定期檢查 中證監冀續推進年度審計監管合作

PCAOB主席發表聲明，確定首次獲得對總部設於中國內地及香港的註冊會計師事務所進行全面檢查和調查的權限。聲明指，委員會自行決定審計的兩間公司，包括中國的畢馬威華振會計師事務所及香港的羅兵咸永道會計師事務所。30多名工作人員9月至11月期間在香港實地工作，查閱了數千頁文件，並進行面談及作證，但這工作只是開始，團隊計劃明年初恢復定期檢查，並會繼續調查工作，若中國當局阻撓，將考慮作出新的決定。中國證監會回應稱，歡迎美國監管機構基於監管專業考慮重新作出的認定，期待繼續推進今後年度審計監管合作。



美國國會在2020年通過「外國公司問責法」，要求所有在美國上市的公司披露審計紀錄，若連續3年拒絕公開相關資料會被除牌。中方一直抗拒美方審計，擔心他們會獲得敏感資料。中美直至今年8月達成審計協議，中方容許PCAOB審查中國會計師的工作底稿，包括全球四大會計師事務所在中國的分支機構。PCAOB曾質疑能否不受限制地工作。

花旗：退市風險進一步降低 投資者或轉為關注基本面復甦

花旗發表研報認為，PCAOB聲明進一步降低退市風險，一如市場預期對中概股屬正面消息，隨著中國放寬防疫政策以及退市風險消除，投資者可能轉為關注基本面復甦，包括利潤的持續增長、任何扶持經濟政策及恢復外國私人投資等。儘管PCAOB在審計檢查工作中發現了部分不足之處，但當局對此不感意外，因類似的不足在其他首次上市公司申請中也曾出現，預期在明年初發布的報告總結所帶來的負面意外有限。

瑞信則指，PCAOB決定消除中概股迫在眉睫的退市風險，即使美國審計監管機構為進一步行動留下空間，但美方的口吻大致上是積極，而美國審計師進行定期審計檢查將會變成一個恒常做法。隨著內地重開，以及轉至集中經濟發展，相信投資者將繼續增加聚焦在基本面上。監管導致估值折讓的不確定性已逐步收窄，令該行業有具吸引力的風險回報。

景順指早前提前完成審計風險已緩解 光大證券看好阿里美團

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭指，美國對中概股審計報告或最快年底出爐。美國官員早前在港提前完成對中概股首輪現場審計，中概股退市風險已得到一定程度緩解，預期監管機構可得出一個滿意結果。

另光大證券國際產品開發及零售研究部表示，在監管常態化及內地經濟復甦的背景下，科技股中看好阿里巴巴(09988)及美團(03690)的前景，阿里的盈利連跌四季後，截至9月底的第二季經調整淨利潤終止跌回升，多項新業務虧損明顯收窄，同時降本增效措施在近季度已見成效，至於美團被騰訊(00700)宣布減持後，已經消除了相關不明朗因素，加上受惠持續的成本效益改善及新業務虧損減少，料其本地服務在多地解封下將快速反彈。

溫鋼城：投資者可能趁好消息出貨 阿里或調整至80元

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，香港上市中概股在審計方面應該都沒有大問題，消息對股價應有很大幫助，但之前市場一直看得頗樂觀，都覺得應可解決，問題不大，科技股早已升定先，且已升了很多，加上近期歐美貨幣政策相對鷹派，現時可能有投資者會趁好消息出貨。而反映中概股表現的納斯達克金龍指數仍站於200天線以上，相較納指還未升至200天線，其實表現已不錯，但金龍指數已跌穿10天線，稍後或有機會跌穿200天線6697點。

溫鋼城續指，阿里早前隨大市升得急，但現時技術上如RSI已由高位回落，意味未來調整機會大，調整至20天線82元應有短暫支持，惟港股年尾最後兩周壓力可能較大，因內地資金要回去填補債務，阿里料跌至75至80元才有較強防守力。

中概科技股今日普遍先跌後回升，除啤哩嗶哩(09626)收市仍跌逾2%，大多跌幅收窄，阿里及京東更倒升。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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