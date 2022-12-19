【回顧展望－息即是空】央行加息到何時？來年政策料鬆馳！

上周四家中央銀行皆宣布加息0.5厘，分別是聯儲局、英倫銀行、歐洲央行及瑞士央行，日本央行明天(20日)公布議息結果，相信會繼續維持現行的寬鬆貨幣政策，但不會調整利率，反映主要央行今年的加息行動結束，明年傾向略為調整今年的鷹派立場，加息取態亦將較審慎。

各主要貨幣表現方面，截至12月18日止，今年以來美匯指數累升9.32%；美元兌日圓累升逾18%；歐元兌美元累跌6.75%；英鎊兌美元累跌9.85%；美元兌加元累升逾8%，澳元及紐元兌美元分別累跌7.56%及6.44%，而美元兌瑞郎則累升2.27%。股指方面，道指累跌6.91%；標普500跌幅達到16.63%；而最受利率因素影響的納指，綜合指數跌幅高達29.43%。德國DAX累跌10.55%；法國CAC累跌6.84%，而英國富時指數今年以來反有0.86%升幅，成為絕少數的贏家。

美國聯儲局主席鮑威爾在12月議息會後表示，停止加息言之尚早。（美聯社）

歐美來年貨幣政策趨審慎

聯儲局今年連續四次加息0.75厘後，上周首次降低加息幅度，而英倫銀行今次則是在6票支持加息半厘，兩票建議維持利率不變，以及1票建議加息0.75厘的分歧下作出加息半厘的決定。英國在通脹高達11.1%的情況下，第三季GDP按季收縮，上述投票結果反映政策制訂者對經濟前景持觀望態度。目前美國聯邦基金利率升到4.25至4.5厘；加拿大指標利率升至4.25厘，歐元區及英國則分別為2.5及3.5厘，澳洲及新西蘭分別為3.1及4.25厘。

歐洲央行除決定上調三大指標利率之外，同時表示將於明年3月開始，以有節制及可預測的步伐下降低資產負債表規模，預期在明年第二季末，平均每月縮減150億歐元，其後的縮減規模將隨時間變化而定。此外，到明年底，歐洲央行管理委員會將會審視其控制短期利率的操作框架，該框架將提供資產負債表正常化進程終點的相關信息。

歐央行抗疫購債仍繼續

至於疫情緊急買債措施(PEPP)，歐洲央行表示會將回籠本金進行再投資，起碼到2024年底，而不論在甚麼情況下，未來縮減PEPP組合將會受到有效管理，避免與適當的貨幣政策立場發生衝突。另外，歐洲央行指歐元區通脹率預測已有所上調，預期今年達到8.4%，明年則為6.3%，到2024及2025年則分別為3.4%及2.3%。核心通脹率則預料在今年達到3.9%，明年升至4.2%，2024及2025年則分別降至2.8%及2.4%。至於經濟表現方面，今年GDP料增長3.4%，明年急降至只有0.5%，隨後兩年則分別為1.9%及1.8%。

歐洲央行行長拉加德上周在議息會後表示，央行或會採取更多措施去抑制通脹。

（歐洲央行網頁截圖）

主要浮動匯率經濟體通脹率在今年急升，以單一經濟體計，以意大利11月份通脹率達到11.8%最高，其次是英國，通脹率達到10.7%，德國隨後，通脹率達10%，而整體歐元區通脹率則達到10.1%。澳洲第二季通脹率達7.3%；美國11月份通脹率降至7.1%；加拿大為6.9%，日本10月及瑞士11月份通脹率則分別為3.7%及3%。

疫情導致勞動人口短缺

然而，有趣的是，上述經濟體的失業率均處於低水平，例如美國11月份失業率只3.7%，歐元區為6.5%，最低的是瑞士，只有2%，日本則為2.6%，英國及美國皆3.7%。失業率及GDP增長偏低，連滯脹的定義都不符合（低經濟增長及高失業率）。顯然這是因為突如其來的新冠疫情，將正常運行的經濟活動強行煞停，導致供應鏈受阻以至中斷，病毒感染及隔離措施則造成勞動力短缺，有數據顯示部分被裁員工是因為感染新冠病毒，即使薪酬升幅快速擴大亦解決不了勞工短缺問題。為求生存，被迫離開了勞動市場的人，或已轉型其他工種，例如經互聯網做生意，不願再從傳統公司上班，亦可能是企業難招聘到員工的原因。

俄烏戰事為高能源價藉口

俄烏戰事成為市場解釋高通脹的藉口，事實上，俄油並非無處可去，只因西方制裁俄羅斯，導致主要進口俄油的歐洲受到嚴重衝擊。然而，不要忘記通脹乃貨幣現象，為應對疫情對經濟的衝擊，聯儲局及歐洲央行於2020年初開始大量購買資產，壓低長期利率，向經濟體注入流動性，聯儲局資產負債表規模由2020年初的4萬多億美元，暴增至今年4月最多逾8.5萬，至12月15日止仍然持有近8.2萬億美元。歐洲央行資產負債表規模在今年6月份亦接近8.85萬億歐元，12月份初才降至8.45萬億歐元。

縮表始可解決高通脹問題

然而，不縮表又怎能降低通脹？惟一旦縮表，市場流動性將會快速減少，利率將會急升，股市大跌，衰退即時降臨。故見聯儲局及歐洲央行均不敢快速縮表，只是採取漸進的加息步伐去追趕通脹，希望在全球經濟及供應鏈逐步回復正常，供求平衡令通脹下降。故此，各主要央行在加息態度上均改變了偏鷹立場，謂連串加息對經濟影響存在滯後性，需要時間觀察。

利率通脹在高處重設衡點

從聯儲局11月份的經濟預測所見，當局預期明年聯邦基金利率中值升至5.1厘，但2024年將會降至4.1厘，2025年更降至3.1厘。由此可見，美國加息周期傾向在明年結束，2024年開始減息。俄烏戰事持續下去對雙方均不利，西方國家亦不可能無止境地向烏克蘭提供武器，不論各方在打甚麼算盤，相信俄烏戰事最終亦會通過談判去結束。幾年前我曾指出，只有商品市場仍未爆升，但疫情令最後的泡沫亦爆破，所謂物極必反，高通脹亦將結束，但同樣，零利率甚或負利率的年代亦已結束，而通脹及利率將會找到一個相對高的平衡點。

明年各央行的加息步伐將會減慢，聯儲局最新經濟預測反映當局在明年仍有0.75厘的加息幅度，利率在2024年才會下降。日本央行行長黑田東彥卸任，減慢量寬的可能性極高，而終止無止境的寬鬆政策，則或許需要一個立場強硬且具威望的人當上央行行長後始可實行！

撰文: 經濟通資深市場分析師 鄭廣復

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