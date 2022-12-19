  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】麥格理削創科目標價　中金首予中國飛鶴跑贏大市

19/12/2022

 

 

 

 

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

179.100

異動股

00719

山東新華製藥股份

14.660

異動股

06618

京東健康

73.300

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 179.100
  • 00719 山東新華製藥股份
  • 14.660
  • 06618 京東健康
  • 73.300
  • 00241 阿里健康
  • 7.440
  • 06185 康希諾生物
  • 75.250
股份推介
  • 01099 國藥控股
  • 19.480
  • 目標︰$24.00
  • 00316 東方海外國際
  • 139.400
  • 目標︰$176.85
  • 09987 百勝中國
  • 439.600
  • 目標︰$495.00
  • 09696 天齊鋰業
  • 65.700
  • 目標︰$75.54
  • 06929 業聚醫療
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 319.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.100
  • 00388 香港交易所
  • 327.400
  • 00001 長和
  • 45.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 179.100
報章貼士
  • 00017 新世界發展
  • 21.500
  • 目標︰$27.00
  • 01368 特步國際
  • 9.220
  • 目標︰$11.00
  • 06690 海爾智家
  • 26.350
  • 目標︰$30.06
熱炒概念股
即時重點新聞

19/12/2022 11:00  【回顧展望－虛擬風暴】加密幣市場七國咁亂，來年比特幣先苦後甜

19/12/2022 11:00  【回顧展望－息即是空】央行加息到何時？來年政策料鬆馳！

19/12/2022 11:00  【回顧展望－俄烏戰事】俄烏開戰歐洲經濟重傷

19/12/2022 09:42  《異動股》美團升近6%冠藍籌，重磅科技股高據藍籌升幅榜首

19/12/2022 08:24  【大國博弈】美國國務院成立中國協調辦公室管控競爭

19/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒６９億元，買友邦沽盈富

19/12/2022 08:20  【大行炒Ｄ乜】麥格理削創科目標價，中金首予中國飛鶴跑贏大市

16/12/2022 17:57  《嚟緊炒Ｄ乜》中概股除牌風險降，騰訊音樂量度升幅見４６銀

19/12/2022 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒７８２５，美元兌人幣升報６﹒９８０８

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】麥格理削創科目標價　中金首予中國飛鶴跑贏大市
人氣文章

新聞>Algo Trade 程式交易

Forex Forest 全球唯一交易程式企業 受邀Wiki Expo全球金融博覽會 分享投資新趨勢
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

消委會 | 測試4G、5G智能手機！邊部影相拍片最好？電量最持久？iPhone 14 Pro跌100次都無事！$1,499小米同過萬Huawei P50 Pocket同分？（附高評分推介、價錢）
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】美歐央行非左即右　愈押愈高VS愈估愈驚
人氣文章

健康大晒

氣溫下降 │季候風今晚殺到！周日氣溫跌穿10度！星期一返工繼續捱凍，分區溫度最低只有5度！凍到幾時？即睇你住嗰區幾多度！（附氣溫預報、3大保暖貼士） 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Pantone 2023年度色Viva Magenta 萬歲洋紅登場！被形容為「握緊戴上絲絨手套的拳頭」的色彩，散發女性自由力量！聖誕、除夕派對穿搭推薦！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

帶你逛情趣用品店！潤滑液有香味、可助孕兼可按摩？《Sex and the City》女主角最愛哪一款震動器？快為歡樂「性」誕尋找靈感！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「不可以色色！」性事面前，女人總是口不對心，卻忘記了自己的性福要自己爭取
健康好人生 Health Channel
人氣文章
酒精飲品屬高碳？6款酒精飲品低碳不低卡，聖誕派對減肥人士小心飲！
人氣文章
黑色素瘤新症10年增6成！基因變異可半年內奪命！察覺身上的痣有這些異常要盡快求醫
人氣文章
95%鼻咽癌同EB病毒有關！港大揭EB病毒「保護」鼻咽腫瘤機制，有望成鼻咽癌治療靶點
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2022 12:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2022 12:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2022 12:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2022 12:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/12/2022
《午市前瞻》
人氣文章大行報告19/12/2022
【大行炒D乜】麥格理削創科目標價　中金首予中國飛鶴跑贏大市
人氣文章Algo Trade 程式交易19/12/2022
Forex Forest 全球唯一交易程式企業 受邀Wiki Expo全球金融博覽會 分享投資新趨勢
人氣文章財經熱話19/12/2022
【回顧展望－息即是空】央行加息到何時？來年政策料鬆馳！
人氣文章國際動態19/12/2022
【回顧展望－俄烏戰事】俄烏開戰歐洲經濟重傷
人氣文章財經熱話19/12/2022
【回顧展望－虛擬風暴】加密幣市場七國咁亂 來年比特幣先苦後甜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金