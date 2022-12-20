【回顧展望—缺電限價】八月供電緊張，電力股明年能否擺脫頹勢？

今年8月份，內地多個省市持續受高溫天氣影響，導致電力負荷急升，多個省市曾多次拉閘限電，電力股價格曾於8月反彈，但今年整體表現平平。有專家預期，內地疫情防控措施有放寬跡象，天然氣及石油價格下跌，相信部分跌得過多的電力股會有所好轉。

今年內地出現動力煤短缺情況，故須推出限電措施。 (美聯社)





年初多省曾上調電價上限



早於今年1月，《路透社》報道指，印尼因家用電煤炭供應非常緊張，宣布將於今個月內暫停煤炭出口，停泊在印尼海岸外的逾百艘運煤船處於進退維谷的狀態，等待政府是否會解除煤炭出口禁令的消息，但其後印尼煤礦企業與當地貿易部長就煤炭出口禁令開會後取消。



作為中國最大煤炭進口國的印尼，去年1至11月有超過六成煤炭出口輸入內地。有見印尼暫停煤炭出口，據報有20多個省上調高峰時段電價上限，在高峰時段最大升幅達到七成。報道指，加價省份不乏工業重鎮，如江蘇、山東、陝西等。



之後又有印尼突然恢復煤炭出口的消息傳出，並擬制定煤炭稅作為中期解決方案，多隻電力股單日大幅反彈，中國電力(02380)曾漲逾半成。



四川8月中旬限電情況嚴重



國務院總理李克強曾考察西電東送電力調控中心，強調能源穩定供應是保障發展和穩物價的重要支撐，今年要堅決杜絕拉閘限電。



不過，熱浪於今個夏季影響多個地方，內地部分省市曾發生較極端的天氣狀況。超過13省市曾發出高溫橙色預警，其中浙江南部、福建中東部、江西中部等地，氣溫超過40度。山東、河南、陝西、新疆用電負荷曾創歷史新高，持續高溫天氣嚴重影響供電。



此外，四川省供電情況較嚴重。由於四川有超過75%發電來自水力，但旱情持續，水力發電系統大受影響。該省政府於8月15日直接發出工業電力用戶今起停產5天的緊急通知，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停，放高溫假，讓電於民。負責蘋果手表及電腦組裝生產的富士康成都工廠停止生產6天，寧德時代、豐田汽車在四川廠房須停產，更波及上汽乘用車、特斯拉等主機廠的零部件供應。



溫鋼城：潤電明年料可挑戰17.5元



多隻電力股借勢反彈，尤其在8月15日至8月19日四川供電極為緊張的時間，部分電力股升幅顯著。以該周計，潤電(00836)大漲21.27%；龍源電力(00916)漲15.53%；中國電力漲18.53%。



不過，隨著內地8月尾開始降雨，供電情況逐步紓緩，電力股升勢終止，更於9至10月出現較大幅度的回調。中國電力9月1日的收市價4.3元，10月31日收市價為2.27元，期間累計有47%跌幅；潤電9月1日收市價為15.21元，10月31日收市價為11.42元，期間累計有25%跌幅。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，電力股年初出現較大幅度的回調，主要因為內地疫情反彈，多地實施封控措施，加深市場對經濟的擔憂，拖累電力需求，惟隨著中央逐步放寬防疫措施，市民出行消費增加，工廠亦加快生產，有望提高用電需求，明年走勢相信較2022年為佳。他又指，天然氣及石油價格下跌，有助降低發電成本，是另一個改善電力股走勢的因素。



溫鋼城表示，潤電年內股價跌幅較大，自3月份開始更未能突破250天線，走勢較疲弱，惟市場預期公司明年有23%盈利增長，加上用電需求有望恢復，估計明年可挑戰17.5元。

華潤電力股價日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通通訊社記者 余穎恒



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