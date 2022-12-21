【回顧展望—環保車勢】車股明年難翻身？專家看淡比亞迪及「蔚小理」

發展新能源汽車成為趨勢，中央亦積極出招扶助車企，汽車股由今年3月開始展開升勢，惟在6月開始出現較長時間回調，小鵬(09868)股價更曾跌穿25元。有專家預期，鋰價上升及疫情因素年內持續影響車股，「股神」巴菲特減持比亞迪(01211)更成為致命傷，汽車股明年走勢不容樂觀。

(設計圖片)



中央連環出招扶助車市



年內汽車股的焦點落在中央的扶持政策。國務院在5月舉行召開的常務會議上，提到進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道。會議指出，將實施6方面33項措施，包括階段性減徵部分乘用車購置稅600億人民幣等。



財政部及稅務總局其後亦公布減徵部分乘用車購置稅詳情，對購置日期在2022年6月1日至12月31日期間內，且車價(不含增值稅)不超過30萬人民幣的2升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。有關部門於9月宣布，對購置日期在2023年1月1日至12月31日期間的新能源汽車，免徵車輛購置稅。



另外，國務院曾發布《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》，要求各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，而上海、廣州等地先後推出刺激汽車消費的措施。



多項利好政策出台，帶動多隻汽車股在5月中旬開始上升。以比亞迪為例，股價5月11日反彈18.2%，其後走勢反覆向上，6月28日最高曾升至333元。由5月11日反彈當日低位238.5元至6月28日高位333元計算，此段時間累計升了近40%。



股神著手減持比亞迪



新能源車企龍頭比亞迪於11月的新能源汽車產量23.01萬輛，按年增長1.51倍；銷量為23.04萬輛，增長1.53倍，連續3個月突破20萬輛。公司積極進軍海外市場，曾宣布明年初開始在日本銷售純電動車。不過，比亞迪的銷售數字再理想，都難抵受巴菲特的持續減持行動。



比亞迪H股於7月初的持倉突然發生大變動，花旗銀行的持股量突然由7月8日激增2.25億股至近3.89億股，而巴菲特投資旗艦巴郡所持有的比亞迪股票總數剛好為2.25億股，當時外界已猜測股神部署減持比亞迪。據聯交所最新資料顯示，巴郡於12月8日以每股平均價201.3432元，減持比亞迪132.95萬股H股，套現2.68億元，持股量由15.07%降至14.97%。



自股神減持消息曝光開始，比亞迪股價持續受壓，7月12日裂口下跌11.93%，自此都未能重上300元關，於8月開始展開下行趨勢，10月31日最低跌至161.7元，走勢大不如前。



iFAST Global Markets溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，比亞迪盈利增長可觀，銷量保持強勁，但股神照樣沽貨，他目前的持股佔比仍重，股價難免要經歷一段較長時間的調整，亦拖累其他車股下跌。他指，比亞迪減持陰霾未散，現時並非撈底時機，宜待股神持股少於6%才吸納。



蔚小理尚未扭虧為盈



除了比亞迪外，造車新勢力蔚來(09866)、理想(02015)及小鵬(09868)的走勢自7月開始同樣轉趨疲弱。其中，小鵬由6月27日高位142.8元持續下跌，最低跌至11月1日的24.75元，此段時間累計跌幅逾82%。



事實上，「蔚小理」第三季虧損都擴大。蔚來第三季度淨虧損擴大至41.4億人民幣，去年同期虧損為28.6億人民幣。小鵬第三季虧損擴大至23.76億人民幣，而去年同期虧損約15.95億人民幣，並預期第四季汽車交付量將介乎2萬至2.1萬輛，按年減少約49.7%至52.1%。理想汽車第三季淨虧損按年擴大至16.5億人民幣，去年同期虧損2150萬人民幣，汽車總交付量26524輛，按年只增長5.6%。



溫鋼城表示，「蔚小理」至今尚未扭虧為盈，表現讓市場卻步，銷售數字亦未如理想，未來又要面對比亞迪等車企競爭，相信明年股價走勢難以大幅好轉。他特別提到，小鵬的電池供應不足，銷量又不獲市場認同，汽車的軟件技術不及同行的蔚來，硬件配套一般，整體汽車特點不太特別，相信是令股價持續弱勢的原因。他預期，小鵬股價暫時未見起色，有機會再下試26元。造車新勢力之外可考慮吉利(00175)，如能企穩12元，股價有望挑戰13元，並以10.7元止蝕。

吉利汽車股價日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



理想汽車股價日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社記者 余穎恒



【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情