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【香港政情】立法會補選　陳永光、何敬康、黃錦輝及尚海龍當選

19/12/2022

　　立法會選舉委員會界別補選周日（18日）舉行，六名候選人爭奪四個補選席位。最終民建聯成員陳永光、澳門前特首何厚鏵的姪兒新民黨何敬康、全國政協委員中大工程學院副院長黃錦輝以及創科公司商湯香港總經理尚海龍當選，而任職公共事務總監的黃梓謙及工聯會李廣宇則再度落敗。

 


　　陳永光在選舉中獲最多的1028票當選，成功保住前黨友張國鈞原先的議席；第二高票的是黃錦輝，獲得983票；之後是何敬康，獲得833票，令新民黨在議會佔多一席，共有6席；最後一席就由尚海龍奪得。黃梓謙得「梗頸五」，他因為染疫無到場，這次是他第三次在立法會選舉落敗。至於工聯會李廣宇包尾，未能填補黨友麥美娟的席位。


投票率90.7% 收6宗投訴


　　投票於周日上午11時半結束，整體投票率為90.7%，較去年立法會選舉下跌近8個百分點。在1441名登記選委中，有1307人投票。


　　選管會表示，至今收到6宗投訴，大部分與選舉廣告有關，選管會主席陸啟康被問到會否轉交執法部門處理時表示，正跟進這些投訴，處理這些投訴期間，亦發信通知提醒參選人，他們要遵守有關規定，現階段不會評論個別個案。


　　今次補選選出四名選委會界別議員，填補張國鈞、麥美娟、孫東及林智遠加入政府後，出現的議席空缺。

 

 

 

 

撰文：經濟通採訪組

 

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